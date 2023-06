Santa Fe declaró la emergencia en pediatría y neonatología por la falta de profesionales

Martorano llevó tranquilidad a la población y aseguró que "no es para preocuparse". Según explicó, junio, julio y agosto son meses de alta demanda por patologías respiratorias. Este año, la situación comenzó a percibirse a mediados de mayo. "La pandemia nos hizo olvidar de muchas cosas. En 2020 y 2021 no tuvimos prácticamente internaciones en terapia de patologías respiratorias habituales porque los niños y niñas no iban al jardín, a la guardería, no había presencialidad. En 2022 tuvimos algunos cuadros pero poco. Ahora en 2023, con presencialidad total y cambios inmunológicos en los chicos que no tuvieron el contacto habituado en los últimos años estamos con esta alta demanda", analizó.