Salta 2141: "Nos parece mentira que Litoral Gas siga prestando el servicio como si nada"

En primer lugar, habló Eleonora López, hermana de Carlos López, que recuerda esa “fría mañana donde todo se oscureció” como si fuera ayer y reconoció que “nada será como antes”. “Por más que el tiempo pase no nos olvidares jamás”, sentenció.

Luego de enfatizar en el trabajo personal de cada uno de los familiares “por salir adelante a pesar de las pérdidas, la impunidad y la injusticia”, en ese sentido señaló: “A veces nos preguntamos “qué es lo que nos sostiene” y estamos seguros de que estamos acá luego de 11 años por el amor que sentimos por nuestros seres queridos”.

“Celebramos este memorial que será un faro de luz y justicia, estas paredes contaran la historia a lo largo del tiempo sin impunidad, sin corrupción, con nombre y apellidos, nada quedará escondido bajo los escombros y a partir de ahora formará parte de la memoria colectiva”, resaltó López y reveló que en Salta 2141 funcionará la oficina de la Asociación Civil Salta 2141, la cual ofrecerá diferentes actividades para la comunidad.

Arremetieron contra Litoral Gas

Sobre el final de su exposición reiteró el pedido de justicia e instó al estado provincial y municipal a “tener un rol más activo”: “Deberían haber sido querellantes o gestionar reclamos a ENARGAS, la cual debe controlar a la empresa privatizada Litoral Gas”.

En esta línea arremetió contra Litoral Gas: “Nos parece mentira que dicha empresa siga prestando el servicio como si nada hubiera pasado, gracias a la impunidad que le otorgó el poder judicial y la complicidad del poder político”. Su intervención finalizó con la entrega de la Auditoría General de la Nación sobre las fallas que cometieron la empresa y su ente regulador.

Marcela Nissoria, (esposa de Hugo Montefusco y presidenta de la Asociación Civil de los familiares), continuó el reclamo contra la empresa y sumó: “ENARGAS no solo no controló si no que fue encubridor, antes, durante y después de la masacre. Incluso en el juicio festejaban juntos el vergonzoso fallo”.

memorial Salta 2141-08.jpg Eleonora López y Marcela Nissoria Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Por otro lado, Nissoria le solicitó al gobernador Maximiliano Pullaro que “prontamente” se ponga a disposición la licitación para concluir con el área cultural de la música para que la Escuela Provincial de Música, Carlos Guastavino se instale en el inmueble. Actualmente, la institución educativa está en Santa Fe al 1100.

“Es de vital importancia para que acompañe este memorial que inauguramos, la música y sus estudiantes nos abrigarán por siempre", cerró, para luego agradecer a los exgobernadores Miguel Lisfchitz y Omar Perotti y el acompañamiento de María Eugenia Schmuck, Pablo Javkin, Carlos Cardozo, Carlos Del Frade y a la constructora De Paoli & Trosce que llevó adelante la obra y al cuerpo de Bomberos Zapadores y al de Voluntarios de Rosario por sus tareas durante esa semana.

Una colaboración desde adentro

Por último, tomó la palabra la arquitecta Agostina Montefusco, hija de Hugo, que fue la encargada de diseñar el portón de ingreso del Memorial.

“Una puerta representa el umbral entre dos realidades, la exterior simbólicamente caótica y la interior en representación del orden sagrado”, explicó, pero rápidamente recordó: “El 6 de agosto de 2013 este simbolismo pierde el orden de sus componentes de una manera dantesca. La construcción del memorial vuelve a resignificar el adentro y el afuera”.

memorial Salta 2141-11.jpg Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Montefusco fue convocada por Perotti y ratificada por Pullaro como la diseñadora de este portón y dio detalles de su idea: “El portón restablece el umbral e intenta conectar visualmente a través de su transparencia con el recurso de perforaciones. Generando así un dialogo entre situaciones de la cotidianidad, interacción que se disipa gradualmente hacia arriba”.

En el cierre de su discurso, la profesional retrató: “La arquitectura transforma lo intangible en material necesario para la memoria”.