Con el impulso de Galnares, tercer año consecutivo del Mes del Ambiente en la Legislatura

Este espacio de encuentro y reflexión promueve el debate sobre la biodiversidad, el bienestar animal y la conservación de la fauna silvestre santafesina

El encuentro reunión a referentes de la política y la función pública.

La diputada provincial Sofía Galnares encabezó una nueva edición del Mes del Ambiente en la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe por tercer año consecutivo . Este espacio de encuentro y reflexión promueve el debate sobre la biodiversidad, el bienestar animal y la conservación de la fauna silvestre santafesina.

Bajo el lema “Una oportunidad para dar voz a la naturaleza” , la jornada de este jueves reunió a referentes de la política, la gestión pública, el ámbito científico y el arte, con el objetivo de poner en agenda el cuidado de la fauna, la convivencia responsable y el vínculo entre las personas y la naturaleza.

Durante la actividad se desarrollaron dos bloques temáticos dedicados a los animales de compañía y la fauna silvestre.

“Poner en agenda el ambiente también es hablar de biodiversidad, de bienestar animal y de la manera en que nos vinculamos las personas con la fauna en cada ciudad, en cada parque y en cada plaza . Son temas que deben formar parte de las políticas públicas porque hacen al presente y al futuro de nuestra provincia”, expresó Galnares durante la apertura.

Animales de compañía y convivencia responsable

El primer bloque estuvo dedicado a reflexionar sobre el lugar que ocupan los animales de compañía en la sociedad.

Durante el encuentro se compartieron datos que reflejan esa realidad: ocho de cada diez argentinos conviven con al menos un perro o un gato, y el 94% los considera parte de la familia.

En ese marco, Eduardo Burgos, del Instituto Municipal de Salud Animal (IMUSA), presentó la experiencia de los talleres de convivencia responsable que el organismo desarrolla en escuelas, clubes y centros de jubilados.

Junto a “Juan Carlos”, su compañero de cuatro patas, compartió el trabajo que realizan para promover el respeto hacia todas las formas de vida.

También expuso el diputado Carlos Del Frade, autor del proyecto de ley que propone reconocer a los animales como seres sintientes, capaces de experimentar dolor y bienestar, para otorgarles mayor reconocimiento dentro del marco legal provincial.

Por su parte, Galnares presentó el proyecto de ley del bloque radical para incorporar un nuevo título específico sobre protección y bienestar animal al Código de Faltas de Santa Fe.

La iniciativa propone un cambio de paradigma al dejar de considerar a los animales como cosas para reconocerlos como sujetos de derecho, incorporando sanciones frente al maltrato, acciones de prevención, el deber de asistencia a un animal herido, educación y un registro de infractores.

Fauna silvestre y biodiversidad

El segundo bloque estuvo orientado a la educación y protección de la fauna silvestre y al papel que cumple la biodiversidad en el equilibrio de los ecosistemas.

Asimismo, Sonia Martorano presentó su iniciativa para prevenir el atropellamiento de fauna silvestre en rutas provinciales mediante la identificación de corredores biológicos, la instalación de señalización específica, la construcción de pasafaunas y campañas de concientización.

La jornada también incluyó la presentación de “Los Siete del Litoral”, una muestra creada por Sebastián Palomeque que combina arte, ingeniería e inclusión mediante réplicas en 3D de especies autóctonas elaboradas con materiales reciclados y de baja huella de carbono.

Las piezas fueron diseñadas para ser exploradas también a través del tacto por personas con discapacidad visual, con el objetivo de acercar el conocimiento de especies que forman parte del patrimonio natural del litoral.

El cierre estuvo a cargo del secretario de Biodiversidad de Santa Fe, Alejandro Luciani, quien aportó la mirada del Gobierno provincial sobre los desafíos de la conservación y la protección de la fauna.

Al finalizar la jornada, Galnares agradeció la participación de los expositores y del público, y reafirmó el compromiso de seguir sosteniendo este espacio en la Legislatura.

“Un ambiente sano, equilibrado y sostenible obligatoriamente integra la protección animal y la convivencia responsable. Nos volveremos a encontrar el próximo Mes del Ambiente para seguir dándole voz a la naturaleza”, concluyó.