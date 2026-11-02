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"Lalikal", el souvenir más llamativo de la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

El rosarino Stefano Marocco compartió uno de los regalos que recibieron los invitados. "Mañana me lo vas a agradecer", aseguraba el frasco

2 de noviembre 2026 · 11:38hs
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Lali y Pedro se casaron en una antigua casona en San Telmo

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La boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat tuvo detalles pensados para que los invitados disfrutaran de cada momento, incluso después de la celebración. Entre los souvenirs que recibieron quienes participaron del festejo apareció una bebida muy particular: “Lalikal”, una preparación a base de agua, coco y miel pensada para ayudar a recuperarse después de una noche de fiesta.

El regalo llamó la atención de Stefano Marocco, el rosarino que compartió el detalle en sus redes sociales. Junto a la imagen de la bebida, publicó una reflexión que resumió el momento en que los invitados descubrieron para qué servía el souvenir: “Era verdad que lo íbamos a agradecer”.

El detalle se inscribe en una tendencia que también llegó al resto de los casamientos. Se trata de los llamados kits antirresaca, pequeños regalos que los novios preparan para sus invitados y que suelen incluir agua, bebidas hidratantes, analgésicos de venta libre, caramelos, snacks o productos de cuidado personal para el día después.

En lugar del clásico souvenir decorativo, algunas parejas eligen así un regalo práctico, pensado para acompañar la recuperación después de varias horas de baile y festejo.

>> Leer más: Lali y Pedro Rosemblat se casaron: todos los detalles de la boda del año

En el caso de Lali y Pedro, el nombre elegido para la bebida también tuvo un guiño a la cantante. El “Lalikal” terminó convirtiéndose en uno de los detalles de la boda que trascendió las imágenes de la celebración y llegó a las redes sociales de los invitados.

El famoso souvenir de la boda de Lali y Pedro

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