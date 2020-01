Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) no declaró la pandemia por coronavirus, los equipos de salud de Rosario están atentos a la llegada de personas con síntomas de haberse contagiado. Por eso, ante el arribo a la ciudad de cualquier individuo proveniente de China con síntomas respiratorios se activarán los protocolos vigentes. Tanto en el aeropuerto como en el puerto de la ciudad están preparados para cumplir con las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación, que publicó en las últimas horas un documento para los profesionales, con los pasos a seguir ante una sospecha.

Los barcos provenientes del país donde se inició la epidemia de coronavirus que llegaron a Rosario, lo hicieron antes de que fuera reportado el primero de los casos, por lo que no hay en ese sentido una situación de alarma.

Los coronavirus (como el Mers, el Sars y el recientemente descubierto) forman parte de una amplia familia de virus que pueden causar diversas enfermedades en los humanos y provocar desde un resfrío a complicaciones muy severas en el organismo. Hasta ayer se habían notificado unos 7.700 diagnósticos del nuevo coronavirus y 170 muertos, la mayoría en Asia, aunque también hay casos reportados en Europa, Estados Unidos, Canadá y Oceanía.

Analía Chumpitaz, directora de Epidemiología de la Municipalidad, admitió que la preocupación existe pero que se están tomando todos los recaudos, como sucedió frente a la circulación de virus peligrosos para los humanos como el ébola, H1N1, Mers y Sars (estos dos últimos inscriptos dentro de la categoría de coronavirus). "Seguimos los protocolos de Salud de la Nación y trabajamos conectados con todas las áreas, especialmente con la Unidad Sanitaria de Frontera que sabe muy bien qué hacer en estos casos", enfatizó la epidemióloga.

La OMS emitió una situación de amenaza máxima pero no un alerta internacional, es decir, no declaró la pandemia, porque, si bien el coronavirus circula en distintos continentes, todos los pacientes diagnosticados hasta el momento provenían de China. Es decir, no hay casos autóctonos en otras regiones.

De regreso

"Hay personas que vienen a la ciudad y que ha viajado a China por trabajo, por vacaciones, porque se celebró el Año Nuevo Chino. De hecho, esperamos más afluencia de gente que está allá para la próxima semana ya que los festejos se postergaron hasta el 3 de febrero", comentó Chumpitaz.

"Hay un reglamento sanitario internacional que controla los aeropuertos y los puertos. Nosotros tenemos una unidad sanitaria de frontera en Rosario que ya ha actuado en otras situaciones, como por ejemplo frente al ébola o la pandemia de gripe. Hay que tener en cuenta que en esta ciudad no tenemos vuelos directos de China y que las personas que vienen desde allá pasaron por otros aeropuertos donde han sido controladas", agregó. Los barcos que están en la zona portuaria de Rosario y la región y que vienen de Asia tardaron más de 40 días en arribar, por lo que iniciaron su recorrido antes de la detección del primer caso, que fue a fines de diciembre.

Por otra parte, en el caso de barcos que arriben en los próximos días o semanas, los capitanes están obligados a reportar si existe entre la tripulación alguna persona con fiebre o problemas respiratorios. De ser así, los mismos serán atendidos al llegar en la unidad sanitaria de frontera y, de ser necesario se los trasladará siguiendo todas las recomendaciones (incluido el aislamiento) a un efector de salud. La funcionaria de Salud municipal comentó que los protocolos siempre están activos.

Ayer la secretaria de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano, manifestó: "Sabemos que preocupa el tema de los barcos que puedan llegar a nuestra zona. La incubación del virus es de dos a 14 días y, por lo que tarda un barco en arribar al país, no habría riesgo de que lleguen personas contagiadas por ahora. No es lo que nos preocupa. Sí los viajes en avión, así que, en el caso de que haya una persona con síndrome respiratorio grave o fiebre con tos y malestar general, o rinitis, y estuvo en China o en contacto con algún paciente, se le realizarán los controles y análisis pertinentes. Hoy (por ayer) los referentes de epidemiología de la provincia estarán en contacto en forma directa con las autoridades sanitarias de Nación para seguir con todos los protocolos. Lo más importante siguen siendo siempre los cuidados, como los que tuvimos con la gripe: sobre todo, el lavado de manos constante y no estornudar al aire sino en el pliegue del codo".