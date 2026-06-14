Doce personas murieron al estrellarse un avión cerca de Kansas

Se estrelló a poco de despegar del aeropuerto Butler Memorial. Los once pasajeros eran paracaidistas

Once paracaidistas y un piloto murieron en un accidente aéreo ocurrido este domingo en el Estado estadounidense de Missouri, a poco más de cien kilómetros de la ciudad de Kansas.

Según un portavoz de la Agencia de Gestión de Emergencias del Condado de Bates, el avión había sido alquilado por una empresa de paracaidismo y despegó alrededor de las 11.20 (hora local).

Tras no lograr ganar altitud, el avión giró bruscamente a la izquierda y se estrelló a unos 200 metros del aeropuerto Butler Memorial. Las doce personas a bordo fallecieron.

El sheriff del condado de Bates, Chad Anderson, indicó que no era un avión comercial sino una aeronave "local que despegó de nuestro aeropuerto local".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GlobalNetw33/status/2066223949445279987&partner=&hide_thread=false | ÚLTIMA HORA: Un avión con 11 paracaidistas y un piloto se estrelló cerca del Aeropuerto Memorial de Butler, Missouri.



La Patrulla Estatal confirmó que las 12 personas a bordo murieron. La FAA y la NTSB investigan las causas del accidente. pic.twitter.com/zUJKJEeMgS — Global Network News (@GlobalNetw33) June 14, 2026

La Administración Federal de Aviación (FAA) precisó que el avión era un Pacific Aerospace P750, una aeronave con capacidad para un piloto y 9 pasajeros senados o 17 paracaidistas.

"En ese momento no se prestaban servicios de control de tráfico aéreo", precisó la FAA. Un portavoz explicó que, debido al tipo de espacio aéreo en el que volaba, el avión no necesitaba estar en comunicación.

El avión privado era operado por Skydive Kansas City, según declaró Dennis Jacobs, gerente interino del aeropuerto y director de la Agencia de Gestión de Emergencias del Condado de Bates. Añadió que antes del accidente "acababa de arrancar y girar a la izquierda", y dijo: "En mi opinión, creo que estaba perdiendo potencia, y él intentaba llegar a la autopista y aterrizar, pero se detuvo, cayó de morro y se incendió".

Los servicios de emergencia revisaron la zona y no encontraron a nadie que pudiera haber logrado saltar antes del accidente, dijo Jacobs.