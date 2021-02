En declaraciones al programa “Todos en La Ocho”, la funcionaria municipal agregó que los índices oficiales también muestran que arribaron visitantes también de Corrientes, Salta, Mendoza y Tucumán. “El balance final lo haremos esta tarde, porque entre ayer y hoy se realizaban la mayor cantidad de check out en los hoteles, pero tuvimos un promedio de estadía de dos o tres noches”, agregó.

A futuro

En ese sentido, precisó que “las consultas en los centros de información o a través del Whatsapp o de nuestra página web de Turismo, tuvieron que ver en su mayoría con la disponibilidad hotelera. “Mucha gente tuvo dificultades para obtener lugar este fin de semana. En ese punto tuvimos muchas consultas. Pero otros motivos de información fueron río y naturaleza, especialmente en esta época del año, y los espacios para compartir en familia como, por ejemplo, El Tríptico de la Infancia. También registramos consultas de turistas que llegaron por primera vez a la ciudad de Rosario, lo cual es un dato muy alentador para nosotros”, añadió.

Acerca de la posibilidad de ofrecer más actividades vinculadas al turismo en la ciudad, Mattheus remarcó que esa es una decisión que en esta época de pandemia no depende sólo de la Municipalidad. “Esas son directivas que se deben tomar entre el municipio y la provincia. Ya está finalizando el fin de semana largo. A partir de mañana nos vamos a sentar a una mesa de trabajo entre los dos estamentos para ver cómo seguimos de ahora en más”, precisó.

“El saldo positivo de este fin de semana nos obliga a repensar de cara al futuro cómo seguir trabajando en la captación de turistas. Ya sea los que vienen por esparcimiento o por eventos corporativos o deportivos, que también merecen ser retrabajados y necesitan un cambio. Hoy no se puede pensar en un congreso para cinco mil médicos, por ejemplo. Pero sí se puede, como se hizo este fin de semana, en un encuentro deportivo con diferentes disciplinas dividido en distintas sedes. La premiación no fue grupal sino individual para no aglomerar a los 400 deportistas que llegaron a la ciudad, sino tratar de que estén lo más distanciados posible”.

“Nos merecemos y debemos este trabajo que estamos haciendo. Sentarnos en una mesa los sectores público y privado, el municipio y la provincia a pesar estrategias de ahora en más”, agregó.