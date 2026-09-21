Conmoción en Perú por el crimen de La China Polo, candidata acribillada en pleno acto de campaña.

El asesinato de una candidata al gobierno regional de Áncash conmocionó a Perú y puso bajo investigación un crimen ocurrido en plena campaña electoral. Susy Ysabel Aponte Polo, conocida como “La China Polo ”, fue asesinada a balazos el sábado 19 de septiembre mientras recorría un mercado de la ciudad de Caraz, en la provincia de Huaylas.

Por el crimen ya fueron detenidas tres personas. El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, confirmó que entre los sospechosos se encuentra quien habría ejecutado el ataque, además de un supuesto financista y otro hombre que habría trasladado previamente al presunto sicario. Las autoridades buscan determinar qué participación tuvo cada uno y, especialmente, quién pudo haber ordenado el homicidio.

Aponte Polo, de 43 años según distintas fuentes peruanas, era periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash por el movimiento Socios por Áncash. Su asesinato ocurrió mientras realizaba actividades de campaña junto a integrantes de su agrupación y simpatizantes, a pocas semanas de las elecciones regionales y municipales previstas para el 4 de octubre.

Un crimen filmado

El asesinato ocurrió en las inmediaciones del mercado de Caraz y quedó registrado parcialmente durante una transmisión en redes sociales. La candidata se encontraba conversando con un periodista cuando comenzaron los disparos. Las imágenes permiten escuchar las detonaciones y muestran el momento de desconcierto que siguió al ataque.

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El ataque también dejó cinco personas heridas, entre ellas menores de edad, que fueron trasladadas para recibir atención médica en el Hospital San Juan de Dios de Caraz. Tras el homicidio, la Policía detuvo a un venezolano de 30 años señalado como presunto autor material al que le secuestraron una pistola Glock calibre 9 milímetros.

La investigación avanzó luego con otras dos detenciones. Uno de los sospechosos habría financiado el ataque y otro habría tenido a su cargo el traslado del presunto ejecutor antes del crimen. La Policía y la Fiscalía realizan peritajes, toman declaraciones a los heridos y revisan cámaras de seguridad para reconstruir la planificación y la secuencia del homicidio.

Denuncias previas

Uno de los elementos que ahora forma parte de la investigación es que Aponte Polo había denunciado públicamente haber recibido amenazas antes del ataque. Días antes del asesinato difundió un video en el que aseguró que había recibido llamadas provenientes de tres establecimientos penitenciarios y manifestó que temía por su vida.

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En esas denuncias, la periodista también había señalado al general de la Policía Nacional Víctor Revoredo Farfán. La Fiscalía había iniciado las actuaciones bajo la figura de femicidio, pero posteriormente recalificó la investigación como presunto sicariato.

El comandante general de la Policía Nacional de Perú, Fredy López Mendoza, se trasladó a Caraz para encabezar las diligencias junto con el jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal y personal especializado de la División de Homicidios. El objetivo es determinar cómo se organizó el ataque y establecer las responsabilidades más allá de quienes ya fueron detenidos.

Quién era “La China Polo”

Susy Aponte Polo había construido su perfil público principalmente como periodista y comunicadora digital. Dirigía el espacio “China Polo Dominical”, desde donde difundía investigaciones y denuncias sobre presuntos casos de corrupción, obras públicas, autoridades locales y regionales, crimen organizado y minería ilegal en Áncash.

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Su actividad periodística y su exposición pública se combinaron en los últimos tiempos con la política. Aponte Polo se presentó como candidata al Gobierno Regional de Áncash por Socios por Áncash y recorría distintas localidades como parte de la campaña para las elecciones regionales y municipales.

El asesinato ocurrió precisamente durante una de esas actividades, frente a personas que la acompañaban y en un lugar concurrido de Caraz. La investigación deberá establecer si su actividad periodística, su candidatura o alguna otra circunstancia estuvo relacionada con el ataque y cuál fue el eventual móvil. Por ahora, las autoridades sostienen la hipótesis de un crimen por encargo y mantienen abiertas distintas líneas de investigación.