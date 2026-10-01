Franquicias y emprendedores se reúnen uno a uno en Rosario

Este 8 de octubre, el FranquiDay reunirá a más de 25 marcas con emprendedores en la Terminal Fluvial

Rosario volverá a ser un punto de encuentro para franquicias, emprendedores e inversores. Tras su primera edición en la ciudad en mayo de 2025, el evento realizará su 11.ª edición con más de 25 marcas y una jornada de reuniones uno a uno para quienes buscan conocer oportunidades de inversión y abrir su propio negocio en la región.

La cita será de 9.30 a 18 hs en el Salón Muelle de la Terminal Fluvial de Rosario, un espacio con vista al río que reunirá a marcas en expansión con personas interesadas en conocer sus propuestas y evaluar oportunidades de inversión. La participación es 100% gratuita para emprendedores , con inscripción previa y reserva de al menos una reunión.

Organizado por NegoZona, plataforma especializada en franquicias, fondos de comercio y valuación de negocios, el evento celebrará su undécima edición con un formato que ya recorrió ciudades como Buenos Aires, Córdoba, Mar del Plata, Mendoza y Neuquén.

La actividad comercial de Rosario y su entorno emprendedor ofrecen condiciones atractivas para el desarrollo de franquicias. La gastronomía, las comidas rápidas, las heladerías y la indumentaria encuentran en la ciudad y sus alrededores un mercado con potencial para nuevas aperturas.

Ese atractivo se apoya también en la capacidad de la región para generar sus propias marcas. Santa Fe concentra alrededor del 6% de las marcas franquiciantes del país y ocupa el tercer lugar entre las principales provincias de origen, detrás de Buenos Aires y Córdoba. Rosario es uno de los polos que contribuyen a ese posicionamiento.

El regreso del FranquiDay busca transformar ese potencial en encuentros concretos: acercar a los emprendedores locales modelos de negocio que puedan desarrollar en su zona y conectar a las franquicias con futuros socios que conozcan el mercado regional.

Reuniones mano a mano con franquicias en una sola jornada

El FranquiDay funciona mediante reuniones individuales de media hora previamente agendadas desde la web del evento. Cada emprendedor puede conocer las marcas participantes, elegir aquellas que mejor se adapten a sus intereses y armar su agenda de encuentros con sus responsables de expansión.

Entre las propuestas habrá franquicias de comidas rápidas, viajes, regalería, hogar y construcción, entre otros rubros. También se destacarán alternativas vinculadas con la sustentabilidad, como Kit Solar, enfocada en energía solar, y Murban, especializada en micromovilidad eléctrica, ambas ya confirmadas.

Durante la jornada, las franquicias cuentan con un espacio exclusivo para presentar su modelo de negocio, explicar sus condiciones de inversión y responder las consultas de cada candidato. El objetivo es generar conversaciones directas para que ambas partes puedan evaluar si existe una oportunidad concreta de avanzar.

Este formato permite reunirse con distintas marcas durante un mismo día, comparar propuestas de diferentes rubros y obtener información de primera mano antes de tomar una decisión.

“Imagínense tener la posibilidad de conversar directamente con 20 o 30 marcas en una misma jornada. Esa es la propuesta del FranquiDay. Sabemos que elegir una franquicia requiere tiempo, información y muchas conversaciones. El FranquiDay busca simplificar ese proceso y concentrar en una sola jornada encuentros que, de otra manera, podrían demandar meses”, destaca Francisco Bastard, CEO de NegoZona y organizador del evento.

El evento cuenta con el acompañamiento de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF) como socio estratégico y el sponsoreo de la consultora Franquicias que Crecen y de Silcook, empresa referente en equipamiento gastronómico. También participa como media partner Noticias D.

Cómo participar

El FranquiDay Rosario se realizará el jueves 8 de octubre de 2026, de 9.30 a 18 hs, en el Salón Muelle de la Terminal Fluvial de Rosario.

Quienes quieran participar deben ingresar a franquiday.com, crear su usuario, completar su perfil y reservar reuniones con las franquicias de su interés. La participación es gratuita, con cupos limitados y reserva previa. Al agendar la primera reunión, la inscripción al evento queda automáticamente confirmada.

Reservas y más información: www.franquiday.com/ferias/rosario-2026

Instagram: @negozona.arg

WhatsApp: 11-2399-0230