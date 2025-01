Rescataron a un perro que pasó cinco días en el techo de una casa sin agua ni comida

Cuando los camiones de mudanza abandonaron el lugar, los dueños del perro no tuvieron reparos en dejar al perro en la parte alta de la vivienda. Pasaron más de cinco días y nadie se presentaba a asistir al can, lo que motivó el llamado de los vecinos a la Policía.

Con el aval consumado, los agentes procedieron al rescate con maniobras no invasivas y pudieron trasladar al perro mestizo y adulto para una mejor atención. El parte policial advirtió que el animal estaba “a simple vista desnutrido, deshidratado, en mal estado higiénico”. Además, entre sus tareas, los oficiales revisaron el lugar y no encontraron ni comida ni agua al alcance del can.

Otro rescate en Santa Tomé

Una mujer se llevó una sorpresa cuando encontró en el bidet de su casa un animal no doméstico similar a un armadillo. Se trataba de un tatú mulita que debió ser resctado por policía especializada.

El episodio se registró este domingo por la tarde, en una vivienda de Santo Tomé. Allí, una mujer de 52 años ingresó con total naturalidad a su baño y encontró durmiendo sobre el bidet a un tatú mulita, un mamífero cingulado de la familia de los armadillos.

Al no saber bien qué hacer, la mujer decidió llamara a la Policía. Poco después, la Brigada Ecológica y Rescate Animal se hizo presente en la vivienda. Los agentes tomaron al animal silvestre y lo colocaron en un bidón, para luego estar a disposición del personal de fauna.

También en Laguna Paiva

Todavía estaban llevando adelante las primeras tareas de cuidados con el tatú mulita que ingresó un nuevo llamado al 911. La brigada especializada fue advertida este lunes por la madrugada ante la presencia de un oso melero en el parque Sorzalito de Laguna Paiva.

Los primeros en llegar fueron oficiales de la Comisaría 13. Tras poner a resguardo al animal y evitar que se escape, el procedimiento quedó en manos de los agentes ecológicos.

Voceros de la Unidad Regional I de la Policía de Santa Fe detallaron que los agentes no utilizaron técnicas no invasivas para bajar al oso y ponerlo bajo resguardo. El animal no presentaba lesiones visibles y fue entregado al personal de Fauna de la Gran Esmeralda.

Se rescataron más de 1.400 animales silvestres en 2024

El cuidado y los derechos de los animales ganan terreno con el paso de los años. Los últimos casos en Rosario, aunque fueran domésticos, pusieron el foco sobre el cuidado y respeto de la fauna santafesina. En este sentido, Santa Fe rescató más de 1.400 animales silvestres y liberó a unos 570, según el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático.

Estas intervenciones incluyen aves, mamíferos y reptiles y comprende el rescate, la rehabilitación y, cuando los casos lo permiten, la liberación de los animales. En total fueron 1.402 animales silvestres rescatados y unos 570 liberados en su hábitat natural. Para cada procedimiento, indicaron desde el ministerio, se contó con el apoyo de organismos, fuerzas de seguridad y la comunidad en general.