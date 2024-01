Reimpulsan la adhesión a la ley nacional de alcohol cero al volante: "Si tomaste no conduzcas"

La ordenanza de Alcohol Cero rige en Rosario y en otras ciudades como Santa Fe y Reconquista, pero no el resto de la provincia.

El secretario de Seguridad Vial de Santa Fe, Carlos Torres , afirmó este lunes que el gobierno provincial “está totalmente a favor de adherir” a la ley nacional de alcohol cero al volante en Santa Fe y destacó que establecer esa normativa es “una materia pendiente”. La iniciativa llegó a la Legislatura provincial, pero quedó estancada. Eso hace que los conductores con bajo nivel de alcohol en sangre puede manejar en rutas provinciales, pero no en las calles de Rosario.

Torres señaló que la gestión que encabeza Maximiliano Pullaro “está totalmente a favor del alcohol cero y se están recabando toda la información y los consensos necesarios para adherir a la ley nacional que establece prohibición absoluta al consumo de alcohol para manejar cualquier tipo de vehículo , y a la que Santa Fe todavía no adhirió. Hay 18 provincias que ya lo hicieron y en ellas rige en forma oficial. En Santa Fe es una materia pendiente”.

“Estamos buscando los consensos necesarios y junto con el Ministerio de Gobierno haremos reuniones con los jefes de bloque de bancadas para elevar el proyecto de adhesión a la ley nacional y tener en forma uniforme el alcohol cero en toda la provincia”, dijo Torres, y agregó: “Si esto prospera, la ley regirá para rutas y caminos provinciales y rutas nacionales que crucen por Santa Fe”.

En ese sentido citó con un ejemplo para demostrar la necesidad de tener una ley que brinde una cobertura uniforme en toda la provincia. Hizo referencia a una reunión que se realizó la semana pasada en Reconquista donde rige la ordenanza de alcohol cero y cruzando el puente está la ciudad vecina de Avellaneda que no tiene esa ley.

"Eso genera inconvenientes con los chicos que van de un lado para el otro y eso genera gran conflictividad”, explicó Torres, quien recordó que lo mismo sucede con Rosario, donde rige la prohibición de ingerir al alcohol cuando se conduce y localidades vecinas donde no.

“Para el gobierno, el mensaje que hay que transmitir es que si alguien tomó alcohol que no conduzca. Que no se ponga al volante si tomó alcohol, porque es un riesgo grande no solo para el y las personas que transporta sino también para terceros que terminan siendo víctimas sin tener nada que ver de la negligencia del alguien que maneja alcoholizado”, subrayó.