Reforzarán la presencia municipal en la feria donde mataron a una mujer

"Hablamos con la comisión de feriantes y no hubo amenazas adentro de la feria en todo este proceso. Fue muy particular, entraron dos tipos, buscaron a la persona, le tiraron y se fueron, muy con la mecánica de otros hechos policiales que pasan en la ciudad. La mujer solía ir y las referencias de las otras personas es de sorpresa. Nada indicaba que podía pasar algo así. No hubo denuncia ni apretada", explicó Pablo Nasi Murúa, subsecretario de Economía Social municipal.