Referentes de la cultura se movilizan por Arteón: peligra la emblemática sala de cine y teatro

La convocatoria se hizo abierta para hombres y mujeres de la cultura, “ en especial del mundo del cine y del teatro”, pero también para la sociedad en su conjunto . “Será un encuentro solidario e indispensable, al que no debemos faltar”, reza la invitación.

Mientras tanto, y a través de la organización Change.org se lanzó una colecta de firmas pidiendo por la continuidad del espacio. Concretamente, lo que se firma es el “ apoyo para que la histórica y emblemática sala Arteón de cine y teatro, de calle Sarmiento 778 planta alta no cierre sus puertas . Sería un despropósito Cultural para nuestra Ciudad de Rosario y nuestra Provincia de Santa Fe. Fundado el 27 de julio de 1965 en la ciudad de Rosario, cumplió 58 años al servicio de la cultura popular del país y de toda América latina. Creado como organización de arte, desarrolló intensa actividad en materia de teatro y cine, como productora, difusora y escuela de estas disciplinas. Más de 5 mil espectáculos fueron realizados, presentados o auspiciados por Arteón en estas cinco décadas de vida. Creemos que es momento de abrir espacios culturales, no de cerrarlos ”.

Hasta el domingo a las 20 la colecta había reunido 1.654 rúbricas, y el objetivo era llegar a las 2.500. Pero a esto se suman planillas impresas que con el mismo objetivo circularon de mano en mano, y que llegaron a recolectar, contó Zapata este domingo, más de 2.500 firmas. "Llegaremos en total a las 5 mil", aseguró el principal referente del espacio.

>>Leer más: Arteón juega todas sus cartas por un espacio propio

Tal como lo publicó La Capital oportunamente el 6 de noviembre, el objetivo de la convocatoria del martes es saber finalmente qué va a ocurrir con el espacio del primer piso del Paseo del Patio, donde funciona la sala, y si no puede continuar en ese sitio, para que se le asigne un lugar donde poder desarrollar sus actividades. Se propone como una mesa redonda con el Consejo Directivo de la entidad en pleno, periodistas, actores y actrices, instituciones que administran distintos teatros de la ciudad, sindicatos del sector, centros culturales, institutos de enseñanza de cine y teatro, directores y realizadores audiovisuales, así como actores que se desempeñan fuera de la ciudad.

arteón zapata sala.jpg Néstor Zapata, en la histórica sala Arteón.

Lo primero que se hará será una reseña histórica de la trayectoria del grupo Arteón, sus producciones, su trabajo en teatro, cine, televisión, y las numerosas proyecciones que pudieron verse en la tradicional sala. Luego, los responsables del espacio harán un diagnóstico y planteo de la situación actual. Y por último se abrirá una mesa de diálogo para tratar posibles soluciones.

Apoyo de instituciones y personalidades

Para esta convocatoria, Arteón recibió la solidaridad y el apoyo de instituciones como Instituto Nacional de Teatro, la Asociación Argentina de Actores, la Escuela Provincial de Cine y Televisión, el Movimiento de Apoyo al Teatro Independiente Rosario, Argentores y Fundación Astengo, entre otras. También hicieron pública su solidaridad, y a título personal, actores, músicos y referentes de la cultura y el espectáculo como Darío Grandinetti, el maestro José Luis Castiñeira de Dios, Luis Machín, Antonio Tarragó Ross, Graciela Borges, Juan Palomino, Litto Nebbia, Malena Soldá, Rudy Chernicoff, Carlos Belloso, Chiqui Abecasis, Fabián Vena, Pablo Razuk, Omar Capacci, Paula y María Marull, Gustavo Postiglione, Jorge Cánepa, Héctor Nene Molina, Sandra Harford, Pablo Granados, María de los Ángeles Chiqui González y muchos más. Asimismo, recibieron apoyo de concejales y autoridades de la cultura, en funciones y próximas a asumir.

>>Leer más: Luis Machín: "Mi presencia tiene que ver con que la sala Arteón no se cierre"

En una charla con La Capital, Zapata confirmó el cierre de la sala Arteón en los altos de Sarmiento 778, aunque eso no signifique ni mucho menos la desaparición del mítico grupo. Y respecto de la reunión del martes, dijo que es "una convocatoria abierta, pública, para explicar los motivos del cierre, pero también para saber quién alquilará la galería y qué proyecto hay para la sala. Y si no hay predisposición, para pedir otra. Todo lo que está en la calle Sarmiento es nuestro: butacas, proyectores, pantalla, equipo de luz y sonido. Y tenemos historia. No se puede borrar eso de un plumazo".

Trayectoria

Arteón es una asociación civil Asociación civil con personería jurídica, fundada el 27 de julio de 1965 y declarada en 2016 como una institución artística distinguida de Rosario en reconocimiento a su aporte cultural. Desde su creación se dedicó a la proyección de películas, puesta en escena de obras de teatro y generadora de producciones propias, tanto teatrales como cinematográficas y televisivas.

El 27 de octubre de 1972 la sala de Sarmiento 778, donde funcionó Arteón desde 1968, sufrió un ataque incendiario intencional que consumió no solamente el auditorio sino también filmes, archivos y papeles de administración. La sala fue reinaugurada el 15 de agosto de 1974.

ARTEÓN PRIMER PISO.jpg La histórica sala funciona como cine teatro Arteón en el primer piso del Paseo del Patio.

Hasta 1983, Arteón llegó a regentear cuatro espacios en la ciudad. Además de la sala de calle Sarmiento, también funcionaba en Córdoba entre Entre Ríos y Mitre la primera escuela de Cine, que fue de Arteón y luego pasó a ser provincial. También tenía el microcine de Entre Ríos al 700 (en el Centre Catalá) y la Escuela de Teatro de Laprida al 500.

La actual sala tiene 220 butacas. En 2009 fue remodelada para una reapertura y se equipó con tecnología acorde. En el mismo año fue declarada Espacio Incaa para la proyección de estrenos de películas nacionales.