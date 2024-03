Reconocen que la mitad de los dueños de taxis ya quiere vender sus licencias

La cámara de titulares del servicio señaló que "se las quieren sacar de encima" y, al mismo tiempo, dejó en claro que "no hay quien las compre" por la baja rentabilidad del servicio

Los choferes de taxi no dejaron duda en las últimas horas de que la rentabilidad del servicio está "en estado terminal". El secretario general del Sindicato de Peones de Taxis, Horacio Yanotti , apuntó contra Uber, pero también contra los incrementos en el precio de la nafta, además de los insumos y los seguros. Los titulares de las licencias, a tono con lo que sostuvo este jueves el dirigente de los choferes, señalaron que "el 50 por ciento de las licencias están ofrecidas en venta" , y aclararon que la rentabilidad del servicio es tan baja que "no hay quien quiera comprarlas". De ese modo, José Iantosca, el presidente de Cámara de Titulares de Licencias de Taxis de Rosario (Catiltar), definió un escenario en el que los dueños, "si pueden, se sacan los autos de encima", sintetizó.

El municipio, por su parte, reconoció sin dudar "la caída de la rentabilidad" del sector, sin embargo, señaló que al menos, por ahora, no se está produciendo el fenómeno al que apuntaron los taxistas, que es el de la devolución de licencias a la Secretaría de Movilidad.

Ahora los taxis esperan los viajes "parados" para no consumir combustible

De hecho, en lo que va de 2024 no hubo ninguna devolución de chapa y a lo largo de 2023 se concretaron 12 devoluciones "por motivos personales" , lo que representa menos del 0,05 por ciento del total de 4 mil unidades en la calle.

"Los taxistas están dejando los autos en una casa o una esquina, el que se rompe no sale y si un titular se puede sacar la chapa de encima, por el precio del auto y alguna diferencia, se la saca", precisó el representante de la cámara y apuntó: "Si en un grupo de WhatsApp preguntás quién quiere vender la licencia, la mitad te contesta que sí".

Un bien depreciado

Sin embargo, la otra cara de la moneda, admitió, es que con la caída de la rentabilidad "no hay quien la compre". Tanto es así que estimó en un ciento por ciento la depreciación de lo que se pagaba por una licencia de taxi.

"Antes tenían diferentes valores, pero eso ya no existe. Estaremos en extinción si esto no cambia", afirmó Iantosca, quien además señaló que los dueños que encuentran con quién hacer ese negocio, "apenas cambian la chapa por el valor del auto y algo más que le dan, algunos que tienen un auto de mayor valor pueden sacar una diferencia mayor. Pero lo que está pasando es hay chapas en oferta y no hay quien las compre".

Si bien esos son acuerdos entre privados, deben ser ratificados en el municipio a través de la gestión de la transferencia de la titularidad de la licencia, una vez que se vende.

En ese sentido, el dato oficial es que apenas se están llevando adelante 40 trámites de transferencias, un número estable que, para nada, indicaron, señala un pico de venta de chapas, sino un número que se mantiene estable.

"Ya va a empezar a pasar"

Sobre la devolución de licencias a las que refirió el titular del Sindicato de Peones de Taxis, Iantosca señaló que "si aún eso no está pasando, va a empezar a ocurrir en unas semanas. Que esperen a marzo".

Insistiendo en el pedido de que el escenario se modifique, el dirigente de Catiltar señaló que "solo en las últimas semanas las empresas que concentran un alto número de licencias, algunas propias y otras que administran, ya comenzaron a dar de baja choferes".

El representante de los dueños de licencias puntualizó que son dos empresas en la ciudad y afirmó que una de ellas decidió "en los últimos días reducir el número de choferes en sus vehículos de 160 a 87 para seguir trabajando".