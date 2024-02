"El taxi está en una situación terminal porque Uber es la preferencia del usuario"

El Sindicato de Peones de Taxis de Rosario, Horacio Yanotti, advirtió este jueves que la actividad del servicio público está en una "situación terminal" ya que la aplicación Uber se transformó en la "preferencia del usuario". Eso ocurre por el costo inferior que representa la tarifa, pese a que según el gremialista no representa "una actividad rentable" para quien se descarga la aplicación para trabajar con su auto particular y sumar un dinero extra. En ese marco, apuntó que se estarían devolviendo licencias producto de la baja rentabilidad del servicio. Por su parte, la presidenta del Palacio Vasallo llamó a "sentarse a discutir en serio" al apuntar que el sistema "quedó obsoleto" y debe actualizarse a la hora de construir política pública en un contexto donde la sociedad cambió sus hábitos y costumbres de traslado.

"La preferencia de la gente en este momento es llamar a Uber porque tiene un costo inferior al viaje promedio de los taxis para ganar el mercado. Ahora, el día que hagan desaparecer a los taxis ellos irán a una tarifa superior porque con esta tarifa no cubren los costos de la actividad, pese al porcentaje que le quitan al conductor", analizó el titular del gremio que nuclea a los choferes de taxi de Rosario respecto a la actividad de Uber en la ciudad pese a que aún el servicio no está regulada.

Yannotti sentenció que hoy por hoy Uber no es una actividad rentable al igual que la actividad de taxi, más allá de que a un titular de taxi se le hace muy difícil mantener los costos del servicio. "En este momento se están devolviendo liciencias por día de acuerdo a la información extraoficial que tenemos desde las Cámaras de titulares. Estamos en una situación terminal. Nosotros estamos estimando que va a quedar la mitad de los taxis rosarinos al paso que vamos ", alertó.

Y sentenció: "Como orgnización sindical es muy grave lo que estamos viviendo. Por eso le pedimos al Concejo que tome medidas. En los últimos años lamentablemente la actividad fue descuidada, no sólo por la Municipalidad sino por la parte patronal. Hoy la gente opta por la aplicación porque se cansó de llamarla y ahora estamos llorando sobre la leche derramada ".

No obstante, aseguró que la actividad taxista no va a desaparecer del todo porque cuenta con la ventaja de poder levantar pasajeros en la calle. "Es una actividad tradicional, segura y clara porque se conoce perfectamente la tarifa, pero sí va a llegar a una expresión mínima", opinó.

Respecto a la obligatoriedad de las 16 horas de circulación en cada taxi que figura por ordenanza municipal, Yanotti consideró que "eso es un error conceptual" porque la misma está planteada para que tenga dos turnos de ocho horas cada uno, a pesar de que hay trabajadores que trabajan 12 horas. De hecho, el gremialista sostuvo que "ese doble turno desapareció hace rato y si ahora se reglamenta será peor porque le daremos la posibilidad a aplicaciones como Uber que se expandan mucho más".

Asimismo, dijo que el control para frenar la actividad ilegal de Uber pasa por una cuestión de presupuesto. "Está la decisión política de combatir el trabajo ilegal de esta app no le aporta nada al municipio, pero este no cuenta con los recursos necesarios. Es muy difícil y también pude haber complicidad de los pasajeros porque cualquier vecino se baja la aplicación y sale a trabajar producto de la crisis económica que estamos atravesando".

Por su parte, Schmuck llamó a "sentarse en serio a revisar porque la sociedad cambió y el taxi quedó obsoleto en su forma de moverse y de construir política pública para mejorar el servicio. El radiotaxi no va más aunque muchos quieran conservarlo, pero deben saber que ahora lo que será obligatorio serán las aplicaciones y todo lo relacionado a la seguridad del pasajero".

"Hay que sentarse a revisar y dialogar porque sabemos del incumplimiento masivo de las 16 horas que figuran en la ordenanza (Capítulo IX) porque el negocio no es rentable, no pueden contratar a un chofer y el titular no maneja esa cantidad de horas", sostuvo.

A su vez, consideró que "tampoco" se puede incrementar la tarifa porque la gente no tiene dinero para acceder al servicio y se termina bajando del taxi. "Por eso acordamos con el intendente Javkin la puesta en práctica de la ordenanza de aplicaciones para reglamentarla y discutir horas y cómo se fija la tarifa del servicio", concluyó.