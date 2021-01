En pleno recambio de quincena turística y con un leve aumento en el número diario de casos confirmados, desde la Municipalidad instaron a que quienes vuelven de los diversos lugares elegidos para veranear no vean, por un plazo de entre 10 a 14 días, a personas con las que no hayan compartido el viaje. Además, remarcaron la necesidad del autocuidado para evitar la propagación del coronavirus, así como la responsabilidad a la hora de presentar síntomas una vez de regreso en la ciudad. Con estos factores, aclararon, se busca que en caso de que se dé un aumento de contagios, el mismo no sea tan pronunciado, teniendo en cuenta que el proceso de vacunación ya comenzó.