Reactivan el debate por una planta depuradora de efluentes cloacales en la ciudad

La planta depuradora de desechos cloacales es una deuda que en Rosario sigue sin saldarse y, por el momento, esa situación no cambiará a pesar de que La Capital dio cuenta, en 2021, que se vierten 345 millones de litros diarios de líquidos sin tratar al río Paraná . La falta de esta obra llevó a que la Asociación Civil Cuenca Río Paraná presentara un amparo ambiental que fue revisado por el Juzgado Federal 2 de Rosario que dictó, hace un año, una medida cautelar contra el Ministerio de Infraestructura provincial y el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress), además de una acción preventiva contra Aguas Santafesinas (Assa). A la par de la demanda civil hay una causa penal en la que la ONG, a través de un análisis solicitado por la Fiscalía Federal 2 y realizado por la división ambiental de la Policía Federal, pudo comprobar “niveles exorbitantes” de contaminación del río Paraná a raíz del vertido de efluentes cloacales en el Emisario Sur, de Circunvalación y Ayolas, sector de la ciudad donde se juntan los líquidos de la red cloacal y se descargan en camiones atmosféricos.

Actualmente, según consignaron desde la empresa, están puliendo detalles técnicos “muy específicos, propios de una obra de esta magnitud” entre la provincia y el Enohsa. Sin la aprobación del proyecto, el mismo no se puede incorporar a ningún programa de financiamiento y, por consiguiente, no se puede abrir el proceso licitatorio de las obras que tienen un presupuesto estimado , a junio de este año y suministrado por Assa a este medio, que gira en torno a los 11.735 millones de pesos .

Uno de los abogados de la Asociación Civil Cuenca Río Paraná, Fabián Maggi, dijo a La Capital que Assa “sólo presentó un proyecto de infraestructura accesoria”, en relación a caños y colectoras, pero no a los piletones de tratamiento. "El proyecto, en sí mismo, aún no fue presentado y en la audiencia dijeron que estaban trabajándolo. Sólo enunciaron la eventual instalación de todo en un predio del Enapro (Ente Administrador del Puerto de Rosario)”, agregó.

“Dentro de los efluentes cloacales, lo básico que hay es la escherichia coli y los coliformes fecales, que son infecciosos y lo determinó la Organización Mundial de la Salud (OMS). Después hay contaminantes emergentes que son aquellos descubiertos en los últimos tiempos y en ese grupo, uno de los que más preocupa son los fármacos tanto de uso humano como veterinario. Esos fármacos están presentes en los efluentes cloacales, eso va al agua y del agua a los peces”, añadió, para sumar que “otra preocupación es el vuelco de efluentes industriales a la red cloacal. Se detectaron metales pesados, como zinc y cromo”.

Análisis de las aguas

Para corroborar la contaminación del río Paraná, Maggi explicó que el Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal hizo, en colaboración con Prefectura, “los mejores y más completos análisis” sobre las aguas y que los resultados indicaron “niveles exorbitantes de escherichia coli y coliformes fecales”.

“En esos estudios se acredita una presencia muy elevada de estos dos contaminantes. Es un residuo peligroso, que configura una contaminación masiva del río”, añadió el abogado, quien sumó que la decisión de la jueza Sylvia Aramberri, que lleva adelante el expediente civil de la causa, de dar lugar a un pedido de Assa para realizar nuevos estudios es una “pérdida de recursos innecesaria”: “Nuestra crítica es que no aplica los conceptos del derecho ambiental y pretende embarcarse en un estudio que va a durar 12 meses”. El mismo consiste en tomar muestras periódicas durante un año, pero desde la ONG consideran que esto no tiene sentido ya que no tiene importancia saber cuándo se contamina más o menos el río, ya que cualquier grado de contaminación se configura como un delito ambiental.

“Assa y la provincia ya reconocieron que van a construir una planta depuradora y el único motivo que lleva a que tomen esa decisión y planeen una obra de semejante es magnitud es porque saben que sus efluentes son contaminantes”, manifestó Maggi, para concluir: “Acá desarrollamos una acción que apunta, única y exclusivamente, al cese de la contaminación. Los elementos ya están dados”.

Pedido en el Concejo

La situación de la falta de una planta depuradora y la incertidumbre por su desarrollo hizo que el bloque oficialista en el Concejo presentara un proyecto, de autoría del edil Fabrizio Fiatti, que fue aprobado en la sesión del 17 de agosto, para dirigirse al Ministerio del Interior nacional, a Assa y al Enress con el fin de conocer cuáles son los avances en torno a los proyectos para construir plantas en Rosario y el Gran Rosario.

El pedido de información busca saber si el proyecto denominado “Construcción de la planta depuradora de líquidos cloacales Gran Rosario”, anunciado por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, sigue activo. Además, solicitan conocer si hay otros proyectos para la construcción de otras plantas de este tipo en la ciudad y si el radio de acción de las mismas contemplan a las zonas centro y sur de Rosario.

La consulta, además, requiere saber cuál es la cantidad de metros cúbicos de materia cloacal que se vuelcan diariamente al río Paraná proveniente de las zonas centro y sur de Rosario, y de San Lorenzo, Fray Luis Beltrán y Capitán Bermúdez. Además, se insta a los organismos mencionados a que en caso de que no haya ninguna planta proyectada o en ejecución, se realicen las gestiones necesarias para “el inmediato desarrollo y la consecuente ejecución de las mismas”.