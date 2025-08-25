Sala de conciertos, auditorio al aire libre, escuela y un muelle: las ideas para el parque de la Cabecera

Arquitectos rosarinos presentaron el proyecto que obtuvo el primer premio del concurso nacional lanzado para construir un centro cultural ribereño entre Rosario y Granadero Baigorria

Una sala de conciertos y espectáculos, una escuela de artes, un restaurante, un inmenso auditorio al aire libre y un muelle. Esos espacios, fuertemente conectados con el paisaje ribereño, conforman el centro de la propuesta ganadora del primer premio del concurso de ideas lanzado para el parque de la Cabecera, en la franja ribereña compartida entre las ciudades de Rosario y Granadero Baigorria.

La iniciativa fue elaborada por un equipo de cinco arquitectos rosarinos: Ana Babaya, Juan Manuel Pachué, Marco Zampieron, Matías Salomón y Alejandro Puente . Todos, a excepción de Puente, graduados en la facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Rosario, que bautizaron su propuesta como "Cristo de las Redes", en referencia al paisaje costero habitado por pescadores descripto en la canción "Oración del Remanso" de Jorge Fandermole.

El trabajo contó con la colaboración de Brian Ejsmont, Iara Figueroa y Lautaro Gaibes, estudiantes de la facultad de Arquitectura de la UNR.

El proyecto para la construcción del centro cultural se ubica en un área de más de 35 hectáreas ubicadas sobre el borde del río al pie del puente a Victoria hacia el norte. En estos terrenos está contemplado también edificar unas 2.500 unidades en torres, con capacidad para unas 15 mil personas.

En ese escenario, los profesionales rosarinos propusieron la construcción de un edificio de hormigón, de planta baja y cuatro pisos, posado sobre la ribera del Paraná, y desarrollado en forma paralela a la corriente del agua. La propuesta fue elegida entre 62 proyectos que se presentaron al concurso nacional organizado por la provincia y el Colegio de Arquitectos de Santa Fe.

De acuerdo a la memoria del proyecto, "la nueva pieza cultural se posa en la ribera con la certeza de lo que siempre estuvo ahí. Su volumen horizontal y contundente se inscribe en la memoria colectiva del territorio: ecos de galpones, silos, grúas y cargueros definen una continuidad simbólica de un paisaje portuario e industrial del litoral".

Pero, aclara, "lejos de la literalidad, el edificio recupera esa memoria territorial abstracta y la proyecta hacia el futuro como gesto contemporáneo".

Un centro cultural y un muelle

La propuesta surgió de la reunión de dos estudios de arquitectura rosarinos —Pesa y Cooperativo Archivo—, cuyos integrantes comparten el mundo académico, de investigación y algunas ideas sobre la arquitectura pública y privada que se ejecuta en la ciudad.

"El mayor desafío de este proyecto era preservar la historia del barrio original, del Remanso Valerio y las viviendas de pescadores con el edificio del centro cultural de escala metropolitana. Eso fue lo más difícil de resolver", destaca Babaya, una de las autoras de la iniciativa.

Esa transición, apunta, se resuelve con el diseño del parque que circunda a la nueva construcción. "Un filtro de árboles y vegetación que favorece el vínculo con el barrio y un puerto fluvial que funciona como activador de la zona, para que se relacione con el nuevo sector recreativo y cultural".

Según destaca, la clave fue poder "entender el lugar" y lograr una síntesis entre el paisaje natural y el paisaje artificial "respetando su convivencia". Al fin y al cado, destaca, "las ciudades se sustentan en esos lugares de convivencia para todos los sectores sociales".

En base a esos principios, la propuesta del centro cultural se enmarca en un parque diseñado con vegetación autóctona, que incluye árboles de gran porte, arbustos, pastizales y yuyos. De esta forma se genera un paseo ribereño peatonal entre las ciudades de Rosario y Granadero Baigorria.

El edificio albergará una planta baja semicubierta con una sala de exposiciones y un bar. En el primer piso se ubican la sala para conciertos y espectáculos con butacas móviles y un escenario dual que permite usos flexibles, además de una sala de ensayos y espacios de servicios.

El segundo y tercer piso contendrán a la sala principal, con su foyer y espacios de apoyo técnico para la sala y artistas, sanitarios y depósito. Y en la última planta se proyecta una escuela de artes y producción cultural con aulas, sala de grabación y un patio jardín verde.

La propuesta se cierra con un gran auditorio al aire libre, ubicado hacia el norte del edificio. Un gran anfiteatro con escenario fijo que podrá albergar espectáculos masivos. Mientras que hacia el sur, en el borde del barrio de pescadores Remanso Valerio, se proyecta una estación fluvial.

El diseño incluye aspectos de sustentabilidad, como el uso de materiales con buena aislación térmica y climatización eficaz y un sistema de ventilación que incorpora captación de agua subterránea.

parque de la cabecera

El concurso nacional

El Concurso Nacional de Ideas Borde Ribereño Parque de la Cabecera se organizó con el objetivo de generar proyectos para el complejo cultural que se levantará sobre la ribera del Paraná, junto a la cabecera del puente. Desde el gobierno provincial se indicó que si bien el concurso no resulta vinculante, es decir que el proyecto puede tener modificaciones, las iniciativas seleccionadas funcionarán como base para la futura licitación de la obra y se tomarán como insumo clave para el pliego licitatorio y para la consolidación del proyecto urbano en la ribera del río.

Desde el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la provincia, coorganizador del concurso, se destacó la "riqueza y diversidad de las ideas presentadas" y se apuntó que la convocatoria realizada a arquitectos de todo el país aportó "una riqueza de ideas que fortalecen la visión estratégica y aportan bases sólidas para el desarrollo del Parque de la Cabecera como espacio protagonista de un proceso de desarrollo de su entorno y del área metropolitana de Rosario.

La convocatoria reunió reunió a 62 propuestas presentadas por equipos de arquitectos de todo el país y entregó premios por más de 48 millones de pesos.

Los autores del proyecto que se llevó el primer premio recibieron $32 millones, el segundo se llevó $8 millones, y se otorgaron un tercer premio de $4 millones y tres menciones de $1 millón cada una.

Además de la propuesta elaborada por Babaya, Pachué, Zampierón, Salomón y Puente; el proyecto “Urquilagos”, de los arquitectos Gabriel Stivala y Martina Borsani obtuvo el segundo premio; mientras que el tercero fue para "Forum Rosario”, del equipo de Federico Azubel, Ignacio Trabucchi y Walter Viggiani.

Y se otorgaron menciones honoríficas a los trabajos “Cristo Pescador” (Santiago Speche y Santiago Pinotti), “25brcp” (Constanza Ficetto y Leandro Quintero) y “Goodluck” (Nicolás Perfumo, Guillermo Castelani, Fernando Farina y Constanza Saldías).

Para la titular de la Unidad de Gestión de Espacios Estratégicos de la Provincia, Jorgelina Paniagua, la respuesta alcanzada por la convocatoria fue un éxito. “Las ideas presentadas son de una riqueza y calidad destacables. Los aportes fortalecen el Master Plan del Parque de la Cabecera con conceptos innovadores. No sólo resolvieron el objetivo de diseñar el complejo cultural, sino que también contribuyeron a definir el borde sobre el Paraná, ofreciendo un perfil moderno y sostenible para el Área Metropolitana de Rosario”, destacó la funcionaria.