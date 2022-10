Quemas en las islas: denuncian que "las fiestas siguen sobre un humedal que agoniza"

garden17.jpg

"Garden Island, sin embargo, en ningún momento da aviso de cancelación. Por el contrario, el evento siguió publicitándose en redes sociales al igual que la venta de entradas. La consecuencia fue un cúmulo de cientos de personas en un parador amenizado con escenario, parlantes, reflectores, sectores desprovistos de vegetación que funcionan como pistas de baile, expendio de bebidas y música a un nivel tal que podía ser escuchada en otras islas incluso. Desde Delegación de Islas de Victoria se constató el hecho y se libró un acta de infracción", señaló en declaraciones a La Capital Julieta Bernabé, integrante de la Multisectorial Humedales.

En ese sentido, alertó que "lejos de un cambio de actitud, para este sábado 15 de octubre se publicita un nuevo evento de la mano de frases como «¿Querían perreo?» o «Bienvenidos a bordo de la fiesta más picante del verano», con entradas que van de los 1.500 (agotadas) a los 2.500 pesos".

Desde la Multisectorial también cuestionaron que la multa labrada a la organización del evento sea muy baja si se tienen en cuenta los beneficios económicos que suele dejar este tipo de fiestas cuando arranca la temporada de verano en los paradores isleños. "Posiblemente la sanción sea una multa cercana a los 200 mil pesos, un vuelto dadas las ganancias estimadas", plantearon.

En tal sentido, Bernabé evaluó que "una clausura sería mucho más pertinente. Según el intendente de Victoria podría caber una clausura de haber reiteración".

No obstante, apuntó que "otro parador, de nombre Varsovia, el pasado fin de semana organizó un evento similar, sin siquiera molestarse en pedir una habilitación. Se hizo también la constatación del hecho".

"Varsovia y Garden Island son solo dos ejemplos de un número cercano a la decena. Un parador no es una disco ni un salón de eventos. La infraestructura y la propuesta del parador debe ser acorde a los objetivos de protección de los ecosistemas de humedal", sostuvo Bernabé, parte integrante de la organización en la que confluyen el Taller Ecologista, El Paraná No Se Toca, Guardianes de Victoria y Salvemos los Humedales de Villa Constitución. Y concluyó: "Que la billetera no nos tape el bosque".