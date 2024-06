Próstata: la consulta anual para detectar el cáncer es clave después de los 40

Cada 11 de junio se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Próstata para que la población masculina tome conciencia sobre la necesidad de hacerse controles anuales a partir de los 40 años. La enfermedad, que es "la segunda causa de muerte por cáncer después de los 50 años en los varones" no suele tener síntomas evidentes hasta que la patología no avanza, de allí que sean fundamentales los chequeos médicos de laboratorio, exámenes clínicos y el tacto para hacer una detección lo antes posible.

Es mucho más frecuente luego de los 65 años pero puede presentarse antes. Por eso es importante no demorar la consulta con el urólogo a partir de la cuarta década. Además de concientizar sobre esta enfermedad en particular durante todo el mes de junio se pone el acento en la salud integral del varón.

En las mujeres, el hecho de que vayan desde adolescentes al ginecólogo y sean en general más sensibles a las cuestiones médicas, es más clara la necesidad de tener médicos de referencia que en forma habitual hagan un seguimiento de su salud. Esto no pasa del mismo modo entre los hombres.

Martín Piana y Malen Pijoan, directores del Instituto Metropolitano de Urología y del Instituto de Diagnóstico Urológico, pusieron el acento en la importancia de mirar y atender a la salud del varón de manera integral y eso implica derribar ciertos mitos y hacer visibles algunas realidades de las que es difícil hablar por cuestiones culturales históricas. Por eso, desde dicho centro de salud, impulsan una serie de acciones durante el mes de junio para que el tema deje de ser tabú.

Piana, que es urólogo y cirujano, fue contundente: "El estado de salud de los hombres está en crisis: se angustian y mueren demasiado jóvenes".

El género es el indicador más sólido de calidad de vida. En la Argentina, la esperanza de vida para los varones es de 75 años frente a los 82 que viven las mujeres (Según datos del Ministerio de Salud de la Nación).

"Esto se debe a un menor cuidado de la salud de los hombres. De las puertas para fuera ellos siempre dicen estar bien pero puertas adentro la realidad es distinta", señala.

"Ante sus amigos o familiares no tienen problemas nunca porque es difícil hablar de esto: los trastornos urinarios y sexuales intimidan y avergüenzan a varón que no aceptan sus problemas pero se angustia por ellos".

Andropausia

A partir de los 50 años el hombre experimenta un déficit progresivo de testosterona similar a la menopausia femenina, que es llamado popularmente andropausia. "Esto provoca cambios de actitud y estado de ánimo. Puede aparecer desgano, irritabilidad, pérdida de fuerza e impulso sexual, y obesidad abdominal".

"Estas manifestaciones, asociadas al impacto que tienen la hiperplasia o agrandamiento benigno de la próstata y el miedo a su degeneración maligna provocan en el varón trastornos de su calidad de vida", destacó Malén Pijoan, uróloga y andróloga.

La disfunción eréctil y los problemas de próstata (cuando ya se hacen evidentes) son los motivos de consulta habituales. Es necesario que se hagan con mayor asiduidad de modo preventivo. "Con respecto a la próstata, cuando hablamos de ella, a más de uno se le eriza la piel porque existen muchos mitos y prejuicios sobre esta pequeña glándula del aparato reproductor masculino", explican los médicos.

El crecimiento de la próstata como proceso natural del envejecimiento ocasiona en algunos hombres problemas para orinar alterando su vida cotidiana. No toda alteración es cáncer de próstata por eso es tan importante hacer una consulta con un especialista.

Enfermedades y síntomas

"El cáncer de próstata es la segunda causa de muerte por cáncer luego de la patología maligna de pulmón y después de los 50 años de edad en el hombre. Aún no se conoce su causa específica pero se sabe que con un diagnóstico precoz se pueden abordar diversos tratamientos de eficacia curativa demostrada", señalaron los especialistas, que pidieron "hablar sobre la salud masculina para atraer la atención y concientizar sobre su crisis oculta. No es solo cosa de hombres. Necesitamos la concientización de todos para que las futuras generaciones de hombres no sufran los problemas que existen hoy".

"Además de hacerse los exámenes físicos anuales y los análisis de sangre rutinarios, los hombres no deben ignorar ciertos síntomas que pueden incluir fatiga, cambios en el torrente urinario, dificultad al orinar y/o ataques de orinar frecuentemente sin explicación".

Pijoan y Piana explicaron que "más de un 50 % de los hombres en sus 60 años y alrededor del 90 % de los hombres en la séptima década y también luego, tienen síntomas de próstata agrandada, los cuales pueden incluir ganas de orinar frecuentemente o dificultad para orinar. Pero incluso los hombres jóvenes pueden sufrir de próstata agrandada y/o de bajos niveles de testosterona".

“No importa la edad, hay ciertos síntomas que pueden ser señales de alerta y que requieren más investigación. Por ejemplo, una fatiga persistente y sin explicación, pérdida de peso significativa, sudores nocturnos recurrentes y una rebaja del apetito ameritan pruebas para detectar cualquier causa subyacente cuanto antes. Cada persona conoce mejor su cuerpo y por eso sabrá si algo es nuevo para ellos", detallaron los doctores.

A partir del chequeo urológico se inicia el estudio de otras patologías crónicas comunes que afectan a los hombres a medida que envejecen tales como la enfermedad cardíaca, la diabetes, altos niveles de colesterol y presión alta. Algunos de estos factores de riesgo no tienen síntomas, lo cual hace que las pruebas anuales preventivas sean aún más importantes. "Por todo esto nos centramos en la salud masculina, para atraer la atención y concientizar", enfatizaron los urólogos.

El próximo 14 de junio como parte de la campaña "Mes de la Salud Masculina" y en el marco del Día del Cáncer de Próstata se realizará una charla en Villa Constitución para la población general y otra para médicos a partir de las 18 en el Salón de Actos Municipal. Los médicos organizaron otros encuentros a lo largo del mes en localidades cercanas. Las acciones cuentan con el aval del Círculo Médico de Rosario.