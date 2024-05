Innovadora técnica para la diagnóstico del cáncer de mama

La biopsia por mamografia con contraste es un procedimiento especializado que se realiza en casos muy particulares. Básicamente, se trata de biopsiar aquellas lesiones que son visibles en la mamografia con contraste o en resonancias magnéticas con contraste, pero que no se pueden visualizar con claridad en mamografias estándar o ecografias. Es importante entender que no reemplaza las biopsias convencionales, sino que se reserva para situaciones muy puntuales donde las imágenes no son concluyentes con los métodos habituales.

-¿Cuáles son los beneficios principales de esta técnica en comparación con las biopsias tradicionales?

La principal ventaja radica en que podemos evitar cirugías innecesarias para un grupo especifico de pacientes. Antes, si no podiamos visualizar la lesión de manera clara, la opción era recurrir a la cirugía para obtener una muestra del tejido o seguir a la paciente sin diagnóstico cierto. Con esta técnica, podemos realizar la biopsia previamente a la cirugía y determinar si la paciente realmente necesita un procedimiento quirúrgico. Esto no solo evita procedimientos invasivos, sino que también permite conocer el tipo exacto de lesion y subtipo de cáncer de mama que pueda tener la paciente antes de entrar al quirófano.

-¿Qué tipo de infraestructura y equipo se necesita para llevar a cabo esta intervención?

En ELAS, contamos con la tecnología de vanguardia necesaria para llevar a cabo esta intervención. Específicamente, disponemos del mamógrafo de última generación General Electric Pristina, que utiliza tecnología digital y permite realizar mamografias con contraste. Además, necesitamos un sistema de aguja gruesa con vacío, como el sistema Suros, que nos permite obtener muestras precisas del tejido. En resumen, estamos combinando varias tecnologias en un solo procedimiento, lo que requiere una logística especializada y un equipo entrenado en biopsias estereotáxicas.

-¿Cuál es la frecuencia con la que se realiza este tipo de biopsias y cual es su nivel de complejidad?

Es importante destacar que este no es un procedimiento que se realice de manera rutinaria. Debido a su complejidad y al equipamiento especializado que requiere, se reserva para casos especificos donde otras pruebas no han sido concluyentes. Además, la rapidez es clave durante el procedimiento, ya que la presencia del contraste limita el tiempo disponible. Aunque contamos con experiencia en biopsias estereotaxicas convencionales, este metodo anade un nivel adicional de exigencia en terminos de velocidad y precisión.

¿Cuál considera que es el impacto potencial de esta tecnica en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama?

Creo que el impacto es significativo en terminos de diagnóstico precoz y tratamiento personalizado. Al poder obtener muestras precisas del tejido antes de la cirugia, podemos tomar decisiones mas informadas sobre el plan de tratamiento de cada paciente. Esto puede traducirse en una reduccion de cirugias innecesarias y una mejora en los resultados clinicos a largo plazo.

¿Hay algún aspecto que considere importante resaltar sobre esta técnica?

Creo que es importante destacar que esta técnica no reemplaza los métodos tradicionales de deteccion y diagnóstico, sino que complementa nuestra capacidad para abordar casos dificiles. Ademas, subrayaría la importancia de contar con un equipo multidisciplinario de profesionales entrenados en esta tecnica, asi como con el equipamiento adecuado, para garantizar su eficacia y seguridad en su aplicación.