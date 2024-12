Proponen descuentos en la TGI a vecinos afectados por daños causados por arbolado público

“Simple, si un árbol te rompió la vereda o la pared de tu casa y no hay respuesta, pagas menos TGI”, dijo el edil Lisandro Cavatorta, impulsor del proyecto.

Es común caminar por las calles de Rosario y ver cómo el crecimiento de los árboles genera destrozos en las veredas y hasta las paredes de las viviendas y comercios, ya sea por veredas rotas por raíces o ramas caídas luego de temporales. El avance de la naturaleza no se puede detener y ante esto desde el Concejo impulsan un proyecto para reducir el pago de la Tasa General de Inmueble (TGI) a vecinos afectados . “Simple, si un árbol te rompió la vereda o la pared de tu casa y no hay respuesta, pagas menos TGI”, dijo el edil Lisandro Cavatorta, impulsor de la medida.

La iniciativa propone beneficios fiscales a los contribuyentes afectados por daños ocasionados por el arbolado público cuando rompen veredas o viviendas. La normativa vigente dice que si es un árbol quien rompe, el responsable es el Municipio, no el frentista . La medida tiene como objetivo agilizar los tiempos de respuesta. “Hay vecinos que hace años hicieron el reclamo y siguen esperando. Algo tenemos que hacer para cambiar esto”, señaló Cavatorta.

“No puede ser que cada vez que hay una tormenta se caen árboles en Rosario. Una vez, dos veces, tres... pero ya no se puede seguir echándole la culpa al clima . Mucho menos al árbol. Es más que evidente que el problema es la falta de gestión del arbolado público. Ya hubo gente atrapada en sus autos, no podemos esperar a que ocurra una tragedia para que el Municipio reaccione”, enfatizó el concejal.

El proyecto busca canalizar los reclamos de vecinos mediante los canales oficiales, afectados por problemas relacionados con las raíces de los árboles cuando rompen las veredas o hasta las paredes de las viviendas. Una vez realizado el reclamo, cada vecino recibe un número de gestión. Si la solicitud no es atendida dentro de los plazos establecidos por la normativa, se aplicarán descuentos en la Tasa General de Inmuebles (TGI). “Amo a los árboles y quiero que haya más en la ciudad, pero es una realidad, cuando una raíz te está rompiendo la pared de tu casa y nadie hace nada, es un drama para la gente. Si no se gestiona mejor y no se responde a los reclamos de los vecinos, se van a seguir cayendo árboles, se van a seguir rompiendo veredas y se va a seguir cayendo gente en la calle. Algo hay que hacer para que el municipio responda a tiempo y forma”, dijo Cavatorta.

“La gente hace sus reclamos, pero no hay respuesta. Algunos llevan 10 años esperando un estudio fitosanitario. La semana pasada se presentó un plan de veredas que nos parece muy bien, para que paguemos a medias el arreglo, pero si las raíces de un árbol son las que rompieron tu casa o la vereda, es el municipio quien debe hacerse cargo del arreglo. Y es ahí donde nunca hay una respuesta”, agregó Cavatorta.

La ordenanza estipula descuentos escalonados según el tiempo que transcurra sin resolución. Si pasan 180 días, el descuento será del 16%. Si el plazo supera los 360 días, el descuento alcanzará el 33%. Estos beneficios se mantendrán vigentes hasta que la medida sea ejecutada, incluyendo la reparación de veredas si corresponde.

“Más de la mitad de las veredas rotas son por las raíces de los árboles. Casi el 80% de los reclamos que presentamos en el Concejo no tuvieron respuesta alguna de la Municipalidad. Y el 20% que sí las tuvo, no resolvió el problema. Es contundente la estadística. Así no podemos seguir”, subrayó el edil.

Para acceder a este beneficio, los vecinos deberán acreditar la propiedad o usufructo del inmueble afectado y estar al día con la TGI. Además, el proyecto modifica el artículo 10 de la Ordenanza 5118/91, estableciendo que los reclamos no respondidos en 60 días se consideren aprobados de manera automática. El silencio administrativo positivo se pondría en práctica en Rosario. “Todas las semanas, en cualquier barrio de la ciudad, alguien me muestra cómo un árbol le rompió la vereda o la pared de la cocina. También me muestran el reclamo que hicieron hace años y todo sigue igual. Por eso, el objetivo de este proyecto es que haya una respuesta más rápida. Si la Municipalidad utiliza fotomultas para decirnos que, cuando nos tocan el bolsillo, hacemos las cosas mejor, eso también aplica para la gestión municipal. Sea del partido que sea”, concluyó el edil.