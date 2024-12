Programa Llave: Javkin y Pullaro presentaron soluciones para acceder al alquiler de viviendas.

El mandatario hizo hincapié además en lo oportuno de la presencia del programa, cuando se aproximan meses claves para el sector en la ciudad, en especial por la llegada de estudiantes universitarios que buscan una propiedad para alquilar. “De enero a marzo nuestras universidades empiezan a llenarse de chicos. Nosotros vimos un periodo donde eso había caído, cayó por la pandemia, cayó por la virtualidad, pero nada reemplaza la experiencia de venir a estudiar a una ciudad, que no es solamente cursar, presenciar una carrera, es vivir toda una experiencia de vida a una edad que seguramente es inolvidable”, consideró.

“Esta es una llave, como bien se plantea, para que nadie que tenga la decisión de venir a estudiar a Rosario, o a Santa Fe o a Rafaela, tenga un impedimento para hacerlo y vivir esa experiencia que seguramente le cambiará la vida para siempre”, sostuvo Javkin, y aclaró: “También a cualquier persona que necesite alquilar, esto no está centrado para estudiantes, toda la población que hoy necesite renovar su alquiler va a tener a disposición estas herramientas para que ese inicio no sea un impedimento para que lo puedan hacer”.

Por su parte, el gobernador Pullaro aseguró: "Esto realmente es una política pública muy importante” y señaló que “entendemos que el Estado tiene que generar las herramientas para cubrir necesidades que tiene la población”. Y también remarcó el éxito de la implementación del programa NIDO, que supuso una primera articulación entre los distintos niveles del Estado con el Banco Municipal, posibilitando el acceso a un crédito hipotecario en condiciones únicas en el mercado.

“Pero entendimos también que esta política pública tenía que ir más allá, que teníamos que darle respuestas a los estudiantes, a las personas que quieren irse a vivir solas y no tienen la oportunidad, o no tienen la posibilidad de tener una garantía o de tener los recursos para poder alquilar. O a familias que no tienen una vivienda propia y que tienen muchas dificultades, porque pagar a veces el adelanto del mes cuando vos vas a alquilar significa una erogación, un gasto, muy pero muy importante en lo que es su economía familiar”, justificó Pullaro.

Para postularse a Llave, los interesados deben ingresar a www.santafe.gob.ar/ms/llave/, completar el formulario y la carta de intención avalada por la inmobiliaria que llevará adelante la operación.

Una solución para los inquilinos

Al tomar la palabra, la subsecretaria de Desarrollo del Hábitat Andrea Zorzón recordó: "En nuestra provincia dos de cada diez hogares son inquilinos, que es una tendencia que se viene incrementando, que lo vemos en todos los departamentos, si bien, por supuesto en los departamentos más poblados, como son Rosario o La Capital este número se ve en mayor dimensión, es la tendencia a tener cada vez más hogares inquilinos en toda la provincia”.

“Un hogar inquilino, una persona inquilina tiene que destinar un porcentaje de su ingreso y de su sueldo para pagar ese alquiler. Ese porcentaje rondaba en nuestro país entre el 30 y el 40 por ciento, hoy está llegando al 50. Si a ese valor le sumamos todos los gastos de comisiones, sellados, conexión de servicios, se vuelve una suma muy importante”, comentó.

En cuanto al otorgamiento de créditos, la funcionaria provincial explicó: "La línea de solución económica, que es un crédito personal que se puede solicitar por un monto de hasta tres veces el valor del alquiler, es decir, tres veces el monto que tengo que pagar de ese nuevo contrato de alquiler, se podrá devolver en cuotas, hasta tantas cuotas como sea la duración de ese contrato, y será sin interés porque el interés está bonificado por el gobierno provincial".

"Además, la otra línea, que es muy importante porque es una innovación en materia de estos programas, tiene que ver con la garantía. El gobierno provincial generó una herramienta para colaborar en la presentación de esta garantía y lo hemos hecho con el Banco Municipal de Rosario, en articulación con las compañías aseguradoras", dijo Zorzón, y amplió: "¿En qué consiste? En un seguro de caución que reemplaza esos recibos de sueldos o esas garantías propietarias a la hora de celebrar el contrato de alquiler. A través de este seguro de caución la compañía va a responder por eventuales incumplimientos que se puedan dar en el contrato, llevando tranquilidad a esa persona que pone un inmueble en alquiler".

En tanto, el presidente del Banco Municipal remarcó: "Como banco, a pedido de nuestro accionista, el intendente, hemos redefinido el propósito estratégico para los próximos cuatro años. Y se definió como propósito contribuir al bienestar ciudadano, ese debe ser el motor de las acciones de cada uno de nuestros colaboradores. Cada acción debe estar movilizada por esa acción, la de contribuir al bienestar ciudadano".