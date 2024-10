Por la recesión, no aumentan los precios de los alquileres de comercios en Rosario

En un contexto de bolsillos agujereados por la recesión , el precio de alquilar un local comercial en Rosario no aumentó en el último mes, y es una noticia inusual en un país inflacionario como la Argentina . Entre agosto y septiembre, la oferta de inmuebles desocupados se incrementó y la variación interanual del precio del alquiler fue un menor al IPC.

"Los propietarios no aumentan tanto. Si lo hacen, los locales se vacían" , contesta un referente del centro con muchas cuadras caminadas en sus zapatos, que marca que no se ven tantos comercios que permanezcan desocupados mucho tiempo, pero sí una rotación muy alta. "Sabemos que hay una negociación muy dura con los dueños, en plena época de renovaciones", insistió.

En esa lectura coincide Miguel Rucco, del paseo comercial calle San Luis: "Es una cuestión de mercado. No sube tanto porque hay caída de ventas, que es en definitiva lo que hace que el comerciante se replantee el modelo de negocio . Con los ingresos que estamos teniendo, y los gastos que significa teniendo abierto, el alquiler se transforma en un factor muy importante", explicó.

"Cuando los costos son mayores y las ventas son menores, tenés que cambiar la manera de comercializar, pensar en una reconversión o achicar estructura. El nivel de ventas es menor que en el 2023, que ya había sido un año malo. Los informes de Came (Confederación Argentina de la Mediana Empresa) hablan de una caída interanual del 15%", agregó.

Las cifras parecen darle la razón: la variación interanual del precio fue del 76%, es decir un 160% por debajo de la inflación del mismo período. Además, el informe visualiza una desaceleración interanual del aumento de precios con respecto a los últimos tres meses, de la mano de un escenario de caída del consumo: el incremento acumulado durante este año fue del 85%, pasando de $200.000 en enero a $370.000 el último mes.

79765317.jpg

Equilibrio

"Hay que ser muy medidos con los números en general. Si te excedés, no tenés chance de alquilar un local. Si no tenés caja o un movimiento que te invite a contratar, los precios van a ir bajando o al menos no subiendo", analizó por su parte José Ellena, integrante de la Cámara Inmobiliaria de Rosario (CIR).

Sin embargo, Ellena marca que no hubo un importante incremento de la morosidad en el pago de los cánones locativos: "Solo se nota alguna dificultad con el cumplimiento en algunos casos puntuales. No hay un nivel que resulte preocupante", apuntó.

Según el Ceso, en septiembre la oferta de alquileres de locales comerciales aumentó un 58% con respecto al mes anterior. "Transitamos el segundo mes consecutivo de aumentos en la oferta de alquileres de locales comerciales en Rosario, acumulando así entre agosto y septiembre una variación del 92%. Esta situación refleja las dificultades que enfrentan los comerciantes de nuestra ciudad, producto de la caída del consumo", afirma el trabajo.

Los locales ofrecidos se distribuyeron de la siguiente manera según su superficie: 36,6% hasta 50 metros cuadrados; 26% entre 51 y 200 metros cuadrados, y 37,4% más de 200 metros cuadrados. Lo más chicos cuestan en promedio $220.000 (aumentó 10%);los medianos $490.00 (0%); y los grandes $1.200.000 (0%).

Expensas

En tanto, la incidencia de las expensas no aumentó con respecto al mes anterior. El costo mediano de estos gastos centrales fue de $25.000, representando el 6% del precio mediano del alquiler de locales comerciales.

En este sentido, llama la atención entre los referentes del rubro, la cantidad de meses de atraso que hay en el pago de los gastos centrales de los 1.000 locales de las galerías del centro, que en algunos casos son incluso más caros que los alquileres.

Estos gastos se cobran judicialmente y el trámite es muy largo, por lo que no han provocado cierres por el momento y el deudor puede mantener su comercio abierto mientras pague la luz y el alquiler. Pero es un tema que preocupa y evidencia el estado de crisis: el que tiene un negocio, paga lo mínimo para mantenerlo abierto y aguanta a que vengan tiempos mejores.