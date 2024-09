Aumenta en Rosario la oferta de locales comerciales para ser alquilados

En San Luis por ahora no están viendo cierres masivos, pero sí “muchos inquilinos que se plantean si el negocio es rentable de esta manera. Tampoco es fácil cerrar. Implica despidos. Si los propietarios y las inmobiliarias no entienden esta situación va a ser complicado para algunos seguir soportando. La recomposición del salario es fundamental para el desarrollo, el consumo y sostener el mercado interno, del que dependen el 90% de las pymes”, agregó.

En la misma línea, Ellena subrayó que el fenómeno se debe, a nivel general, a la baja de la actividad comercial: “Todo comercio hoy tiene que mirar muy bien los gastos fijos porque hay una merma en el volumen de ventas, y ahí también se han achicado los márgenes. Entonces eso que hace que todo aquel que tiene un local a la calle, tiene que analizar o maximizar los espacios y los ingresos”, dijo. En cuanto a las renovaciones, aclaró que “en algunos casos venían con valores muy atrasados, si son contratos de más de dos años atrás, y hoy al momento de la renovación el salto es muy grande y no le pueden hacer frente”.

Caída constante

La tendencia no es una novedad. El último informe presentado por el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario (Cocir) y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) marcaba que en junio se había quebrado un ciclo virtuoso de tres años de baja de los locales ociosos que se venía sosteniendo desde mediados de 2021, luego del impacto de la pandemia.

De diciembre de 2023 a junio de 2024 el porcentaje pasó del 10% a 11,6%, con 1.145 inmuebles comerciales vacíos en toda la ciudad. En el centro la tasa de vacancia era un poco más alta, de 12,4%, por encima del 10,2% que registró el área en diciembre de 2023.

Sin embargo, algunos actores del sector inmobiliario pusieron en duda la relevancia del informe. “Yo te diría que el panorama no se ha modificado desde ese último trabajo de junio. No ha variado para nada y solo han pasado 60 días. Y te digo más, nosotros cerramos algunos locales céntricos como el de Rioja esquina Corrientes, al que fue una zapatería, y otros que hace mucho estaban desocupados”, opinó Andrés Gariboldi, titular de Dunod.

"El porcentaje es grande porque parte de un número muy bajo de vacíos. Por eso no se nota. Todavía no hay alarmas. Están quemando ahorros, ofreciendo pagar en negro, reduciendo personal y liquidando stocks, pero aún no hay cierres masivos a pesar de la depresión económica", comentó en off una fuente del rubro comercial que conoce bien el centro.

Valor de los alquileres

El relevamiento del Ceso señaló también que el precio mediano de los alquileres comerciales se ubicó en agosto en $370.000, marcando un aumento mensual del 6% respecto a julio. En tanto, el aumento interanual fue del 202%, 61 puntos por debajo de la inflación en el mismo periodo.

La variación de precios intermensual indica que los comercios de hasta 50 metros cuadrados se ubican en un valor promedio de $200.000, no registrando aumentos. En inmuebles entre 51 y 200 metros cuadrados, la media es de $490.000, un 23% más que en julio. Y en el caso de los de más de 200 metros cuadrados, el precio es aproximadamente de $1.000.000, con una suba del 20%.

Clasificados según su superficie, el 34,7% de los locales relevados tiene hasta 50 metros cuadrados, el 26,5% entre 51 y 200 metros, y el 38,8% tiene más de 200 metros. El costo mediano de las expensas fue de $25.000, representando un 6% del precio promedio de alquiler de locales comerciales.