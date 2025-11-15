La Capital | La Ciudad | Colectividades

Por el alerta naranja se suspendió la jornada de Colectividades para el sábado a la noche

La organización definió la medida preventiva ante el pronóstico previsto para esta noche y la madrugada. El Servicio Meteorológico anunció tormentas fuertes

15 de noviembre 2025 · 12:21hs
Colectividades se desarrolla en el Parque Nacional a la Bandera.

Colectividades se desarrolla en el Parque Nacional a la Bandera.

La jornada prevista para esta noche del Encuentro y Fiesta Nacional de Colectividades quedó suspendida debido al alerta naranja emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para esta noche

La medida fue adoptada por los organizadores en cumplimiento del decreto municipal que dispone que, durante la vigencia de alertas naranjas y rojas por fenómenos meteorológicos adversos, deben suspenderse todos los eventos y espectáculos masivos —públicos o privados— que se desarrollen al aire libre o en espacios que, por sus características, no puedan cerrarse o no permitan adoptar medidas adecuadas para proteger a las personas asistentes.

"La decisión prioriza el resguardo del público, del personal afectado al operativo y de las colectividades participantes", señalaron desde el municipio ante el pronóstico, que indica que se esperan “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

Como medida preventiva, se sugiere evitar la permanencia en espacios abiertos y actuar de forma preventiva para minimizar riesgos.

Alerta naranja en Rosario

El Servicio Meteorológico Nacional emitió este sábado un alerta naranja por tormenta para la zona de Rosario, Constitución, Iriondo y San Lorenzo.

Desde el organismo advirtieron que el área será afectada por "tormentas fuertes o localmente severas" que podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente y principalmente caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

Para el alerta, que rige para el sábado a la noche y el domingo por la madrugada, se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. Pese a la lluvia, para este sábado se espera que la temperatura máxima llegue hasta los 32º.

Alerta por viento

Amarillo:

El área será afectada por fuertes vientos del sector sur, con velocidades entre 35 y 55 km/h y ráfagas que pueden superar los 75 km/h.

Noticias relacionadas
Los cuidacoches fueron identificados en la zona cercana al encuentro.

Colectividades: demoraron a 5 cuidacoches que quisieron cobrar estacionamiento

Virginia Ferreyra fue baleada en 2022 y falleció dos meses después.

Homenaje a Virginia Ferreyra en Colectividades: presentaron un libro sobre la bailarina

Colectividades posterga un día su apertura y también corre una jornada su cierre. Culpa de la lluvia.

Por culpa de la lluvia, la apertura de Colectividades se pasa al sábado

El bot que dará información precisa sobre las actividades de la Fiesta Nacional de las Colectividades

Inteligencia artificial en Colectividades: cómo es el bot que dará info y hace sorteos

Ver comentarios

Las más leídas

A qué hora corre Franco Colapinto el GP de Las Vegas: días y horarios de la Fórmula 1

A qué hora corre Franco Colapinto el GP de Las Vegas: días y horarios de la Fórmula 1

Santa Fe desreguló las licencias de taxis por Uber y en Rosario las están regalando

Santa Fe desreguló las licencias de taxis por Uber y en Rosario "las están regalando"

En la última práctica de Central, Holan sorprendió con la inclusión de otro de los titulares

En la última práctica de Central, Holan sorprendió con la inclusión de otro de los titulares

Fin de semana con doble alerta por tormentas fuertes y viento para Rosario

Fin de semana con doble alerta por tormentas fuertes y viento para Rosario

Lo último

Aguas Santafesinas redujo drásticamente el tiempo para resolver reclamos

Aguas Santafesinas redujo drásticamente el tiempo para resolver reclamos

Por el alerta naranja se suspendió la jornada de Colectividades para el sábado a la noche

Por el alerta naranja se suspendió la jornada de Colectividades para el sábado a la noche

Puerto San Martín: balearon a una joven de 19 años y hay un detenido

Puerto San Martín: balearon a una joven de 19 años y hay un detenido

Por el alerta naranja se suspendió la jornada de Colectividades para el sábado a la noche

La organización definió la medida preventiva ante el pronóstico previsto para esta noche y la madrugada. El Servicio Meteorológico anunció tormentas fuertes

Por el alerta naranja se suspendió la jornada de Colectividades para el sábado a la noche
Puerto San Martín: balearon a una joven de 19 años y hay un detenido
Policiales

Puerto San Martín: balearon a una joven de 19 años y hay un detenido

Tos convulsa: la provincia confirmó la muerte de un bebé de Villa Gobernador Gálvez
La Ciudad

Tos convulsa: la provincia confirmó la muerte de un bebé de Villa Gobernador Gálvez

La intervención barrial logró reducir un 78% la violencia en tres zonas de Rosario

Por Claudio Berón

Policiales

La intervención barrial logró reducir un 78% la violencia en tres zonas de Rosario

Fentanilo contaminado: bronca de las familias de Rosario por la ausencia de Lugones en Diputados
La Ciudad

Fentanilo contaminado: bronca de las familias de Rosario por la ausencia de Lugones en Diputados

Fin de semana con doble alerta por tormentas fuertes y viento para Rosario
La Ciudad

Fin de semana con doble alerta por tormentas fuertes y viento para Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
A qué hora corre Franco Colapinto el GP de Las Vegas: días y horarios de la Fórmula 1

A qué hora corre Franco Colapinto el GP de Las Vegas: días y horarios de la Fórmula 1

Santa Fe desreguló las licencias de taxis por Uber y en Rosario las están regalando

Santa Fe desreguló las licencias de taxis por Uber y en Rosario "las están regalando"

En la última práctica de Central, Holan sorprendió con la inclusión de otro de los titulares

En la última práctica de Central, Holan sorprendió con la inclusión de otro de los titulares

Fin de semana con doble alerta por tormentas fuertes y viento para Rosario

Fin de semana con doble alerta por tormentas fuertes y viento para Rosario

Condenan a un programador por montar una academia para enseñar a desbloquear iPhones

Condenan a un programador por montar una academia para enseñar a desbloquear iPhones

Ovación
Central y un cierre para cumplir, tonificar y meterse de lleno a la pelea del título

Por Gustavo Conti
Ovación

Central y un cierre para cumplir, tonificar y meterse de lleno a la pelea del título

Central y un cierre para cumplir, tonificar y meterse de lleno a la pelea del título

Central y un cierre para cumplir, tonificar y meterse de lleno a la pelea del título

Rugby: Nunca dejamos dudas de que nuestro objetivo era volver a primera, dijo el capitán de Uni

Rugby: "Nunca dejamos dudas de que nuestro objetivo era volver a primera", dijo el capitán de Uni

Lo único positivo de 2025: Bernardi, el faro que salvó a Newells del peor infierno

Lo único positivo de 2025: Bernardi, el faro que salvó a Newell's del peor infierno

Policiales
Puerto San Martín: balearon a una joven de 19 años y hay un detenido
Policiales

Puerto San Martín: balearon a una joven de 19 años y hay un detenido

La intervención barrial logró reducir un 78% la violencia en tres zonas de Rosario

La intervención barrial logró reducir un 78% la violencia en tres zonas de Rosario

Zona oeste: temor de vecinos por dos ataques a tiros en la misma cuadra en menos de 24 horas

Zona oeste: temor de vecinos por dos ataques a tiros en la misma cuadra en menos de 24 horas

Allanamientos por narcomenudeo en el barrio La Lata: 20 detenidos

Allanamientos por narcomenudeo en el barrio La Lata: 20 detenidos

La Ciudad
Aguas Santafesinas redujo drásticamente el tiempo para resolver reclamos
La Ciudad

Aguas Santafesinas redujo drásticamente el tiempo para resolver reclamos

Por el alerta naranja se suspendió la jornada de Colectividades para el sábado a la noche

Por el alerta naranja se suspendió la jornada de Colectividades para el sábado a la noche

Tos convulsa: la provincia confirmó la muerte de un bebé de Villa Gobernador Gálvez

Tos convulsa: la provincia confirmó la muerte de un bebé de Villa Gobernador Gálvez

El diario La Capital cumple 158 años: la historia del periódico más antiguo de Argentina

El diario La Capital cumple 158 años: la historia del periódico más antiguo de Argentina

La línea 107 volvió a funcionar con normalidad para emergencias de salud
Ciudad

La línea 107 volvió a funcionar con normalidad para emergencias de salud

Detuvieron a otro sospechoso por la balacera contra el Heca
POLICIALES

Detuvieron a otro sospechoso por la balacera contra el Heca

Difunden un alerta amarillo por fuertes tormentas para el sábado a la noche
LA CIUDAD

Difunden un alerta amarillo por fuertes tormentas para el sábado a la noche

El gobierno de Kicillof cuestionó el acuerdo con Estados Unidos
Política

El gobierno de Kicillof cuestionó el acuerdo con Estados Unidos

Adorni y el acuerdo con EEUU: La Argentina está en el sendero del crecimiento
Política

Adorni y el acuerdo con EEUU: "La Argentina está en el sendero del crecimiento"

¿Fin del monotributo? El gobierno analiza eliminarlo y bajar el piso de ganancias
Información General

¿Fin del monotributo? El gobierno analiza eliminarlo y bajar el piso de ganancias

San Genaro: una nena de 2 años murió al caerle encima el portón de un club
LA REGION

San Genaro: una nena de 2 años murió al caerle encima el portón de un club

Allanamientos por narcomenudeo en el barrio La Lata: 20 detenidos
Policiales

Allanamientos por narcomenudeo en el barrio La Lata: 20 detenidos

Tarjeta Sube: de cuánto es el saldo negativo en noviembre y cómo impacta en Rosario
Información General

Tarjeta Sube: de cuánto es el saldo negativo en noviembre y cómo impacta en Rosario

Pelea, trompadas y una puñalada mortal: imputaron al presunto autor del crimen de Tachuela
Policiales

Pelea, trompadas y una puñalada mortal: imputaron al presunto autor del crimen de "Tachuela"

Marianela Mirra y José Alperovich, cerca del altar: cómo será la boda de la mediática y el exgobernador
Información General

Marianela Mirra y José Alperovich, cerca del altar: cómo será la boda de la mediática y el exgobernador

Secundarios festejaron el Banderazo: color, ruido y alegría en las calles
La Ciudad

Secundarios festejaron el Banderazo: color, ruido y alegría en las calles

Impulsan la realización de test de alcoholemia en las guarderías náuticas

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Impulsan la realización de test de alcoholemia en las guarderías náuticas

Otro día sin clases en la UNR: paro del gremio no docente para el próximo miércoles
La Ciudad

Otro día sin clases en la UNR: paro del gremio no docente para el próximo miércoles

Alarma por histórica caída de las tasas de vacunación en Argentina
Salud

Alarma por histórica caída de las tasas de vacunación en Argentina

Balaceras en zona sudoeste: atacaron un kiosco y una distribuidora
POLICIALES

Balaceras en zona sudoeste: atacaron un kiosco y una distribuidora

Sacaban cotorras de sus nidos y las vendían como aves exóticas tras pintarles las plumas
La Región

Sacaban cotorras de sus nidos y las vendían como aves exóticas tras pintarles las plumas

Reactivaron la obra de la nueva planta potabilizadora y estaría lista en junio

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Reactivaron la obra de la nueva planta potabilizadora y estaría lista en junio

Se vienen los premios Rosarigasinos: quiénes son los nominados
La Ciudad

Se vienen los premios Rosarigasinos: quiénes son los nominados