Polémica por los cuidacoches: proponen imponer arresto de 30 días a los "trapitos" violentos

Basile aclaró que su propuesta “está lejos de estigmatizar a un sector social porque se sabe que la economía, la pobreza, el trabajo informal, el desempleo hacen mella en esta actividad que crece año tras año. Entonces, queremos poner un límite, pero un límite a los violentos, a los que amenazan y extorsionan”.

“La incorporación de esta modificación al Código de Convivencia, que establece arrestos de 10 a 30 días, será una herramienta más que suficiente para esta cuestión. Esto se podrá discutir en la Legislatura y una vez que sea aprobada, la Justicia podrá actuar a través del Código”, subrayó Basile.

>> Leer más: Cuidacoches: quieren que haya un registro de oposición de vecinos

Finalmente, aseguró que su iniciativa no busca criminalizar herramientas de supervivencia. “Primero no hay que estigmatizar ningún sector social. En segundo, distintas ciudades de la provincia se busca la regulación de los cuidacoches. En otros la prohibición. Para nosotros esto último no da resultados”.