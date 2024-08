Polémica por la regulación de monopatines eléctricos: "La normativa está firme y es parte del código de tránsito"

Si bien desde algunos espacios afirman que la resolución 10.110 que busca establecer parámetros y límites para el uso de estos vehículos eléctricos no tiene vigencia por no estar promulgada, el director general de Tránsito, Gustavo Adda es categórico: “Está firme y es parte integrativa, también, del Código de Tránsito. Es una modificación del Código. Las regulaciones pueden ser posteriores en cuanto a la necesidad del marco operativo, pero la verdad que es muy concisa, muy precisa y sumamente entendible”.

¿Qué límites tienen los monopatines eléctricos?

De acuerdo a la normativa vigente existe una serie de características y criterios a tener en cuenta a la hora de utilizar este tipo de vehículos. Adda sostiene que la ordenanza 10.110 “es la que regula el uso de los dispositivos de movilidad unipersonal. No solamente encuadra a los monopatines, sino a todos los vehículos de estas características: funcionalmente son eléctricos, no deben alcanzar más de 25 kilómetros por hora y deben tener ciertos requisitos de seguridad. Deben tener una luz roja detrás, y una blanca delante” y agrega: “el conductor debe tener casco protector, ser mayor de 18 años, no debe haber consumido ninguna sustancia ni alcohólica ni estupefacientes, llevar su comercio nacional de identidad y un seguro de responsabilidad civil contra terceros”.