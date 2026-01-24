La Capital | La Ciudad | plan

Plan de Calles 2026: arrancaron las obras en Pellegrini y continúan en otras avenidas

El plan se ejecuta ahora en Pellegrini entre Oroño y Moreno, para continuar luego hasta Mitre. Qué otras calles de Rosario abarca

24 de enero 2026 · 06:30hs
Las obras en Pellegrini del Plan de Calles arrancaron por etapas. 

Las obras en Pellegrini del Plan de Calles arrancaron por etapas.  

La Municipalidad de Rosario comenzó esta semana la obra de reconstrucción de avenida Pellegrini desde bulevar Oroño hasta Mitre, en el marco del Plan de Calles 2026, y sigue los trabajos en distintas arterias clave de la ciudad con el objeto de permitir una circulación más segura y ágil.

Las tareas en Pellegrini incluyen la reconstrucción del pavimento, bacheo y colocación de nuevas losas de hormigón, aprovechando el receso vehicular del verano para reducir el impacto en la rutina del barrio.

Actualmente, se está interviniendo el sector entre Oroño y Moreno, por lo que durante la ejecución de los trabajos habrá hay cortes temporales y desvíos del transporte urbano. Se recomienda circular con precaución y respetar las indicaciones.

En paralelo, se desarrollan a buen ritmo las obras sobre calle Ovidio Lagos, uno de los corredores prioritarios incluidos en el plan de reconstrucción vial que el municipio puso en marcha a comienzos de año. En esa arteria las tareas incluyen fresado, bacheo de base en sectores con deterioro profundo con nueva base de hormigón, y nueva carpeta asfáltica, con el objetivo de brindar una solución estructural y definitiva.

Avances del Plan de Calles

Las obras se realizan en arterias con alto flujo vehicular durante el año, aprovechando el periodo estival donde hay menor circulación. El plan prevé 11.000 metros lineales de nuevos pavimentos, en unas 95 cuadras. Las avenidas presentan cortes, desvíos de tránsito y del transporte urbano, se solicita evitar la zona y circular con precaución.

El Plan de Calles 2026 sigue la política de obra pública desarrollada durante 2025, cuando se reconstruyeron unas 85 cuadras enteras, con nuevas carpetas asfálticas en unos 7.500 metros lineales. A estos trabajos se le sumó la pavimentación en asfalto y hormigón de 142 cuadras reparadas. En total se intervinieron 227 cuadras, y el Plan 2026 amplia este cronograma un 30% más con mayor inversión. La inversión para este año, en obras viales es de $91.254.000.000.

Aprovechar la baja circulación

Este año las obras comenzaron a principios de este mes. Se ejecutan en esta época del año con el fin de aprovechar los bajos niveles de circulación durante el período de vacaciones de verano. Entre las arterias intervenidas se encuentran Pellegrini de Oroño a Mitre; 27 de Febrero entre Oroño y Entre Ríos; Cafferata entre Pellegrini y Presidente Perón; Necochea entre Garibaldi y Presidente Quintana; Ovidio Lagos entre bulevar Seguí y 27 de Febrero; Santa Fe entre Castellanos y San Nicolás; entre las más destacadas.

>>Leer más: Con el presupuesto 2026, se viene el pavimento definitivo en 10 barrios de Rosario

El intendente Pablo Javkin anunció que ya está en marcha el plan de repavimentación de calles que tendrá lugar durante los meses de receso estival. Las obras incluyen trabajos de cuneteo, bacheo, fresado, reciclado y repavimentación tanto de asfalto como de hormigón. La ejecución de las intervenciones en este período del año corresponden a la baja transitabilidad en comparación con el período lectivo. Se trabajará sobre 11.000 metros lineales en unas 95 cuadras.

Tanto en el caso de Pellegrini como el de 27 de Febrero se ejecuta el fresado de la calzada, luego se reparan los baches que tenga la base, y posteriormente se ejecuta la nueva carpeta asfáltica. Se trabaja por tramos, de a dos o tres cuadras, y se avanza a medida que se termina el sector. Actualmente Pellegrini está cortada al tránsito entre Oroño y Moreno; y 27 de Febrero se está trabajando entre España y Dorrego.

Dentro de la programación, ya está la obra Cafferata entre Presidente Perón y Pellegrini en seis cuadras y con 720 metros lineales. El proyecto el fresado y la reconstrucción de cordones y nuevas cunetas de hormigón. Posteriormente, se ejecutan nuevas carpetas asfálticas. Los mismos trabajos ya comenzaron en el sur en Necochea entre Garibaldi y Presidente Quintana.

Dentro de los trabajos planificados también se suma Salta entre San Nicolás y Oroño; Rondeau entre Martín Fierro y Urunday; y ya finalizó Oroño entre Córdoba y Wheelwright.

Otro récord histórico

El Subsecretario de Obras Públicas, Juan Manuel Ferrer, resaltó la gestión de Javkin en materia de obra pública y afirmó que "para este año tenemos otro récord histórico en materia vial entre pavimento definitivo, Plan de Calles, Avenidas, y carpetas asfálticas”.

Según los datos que arroja el municipio desde el 2020 a la actualidad se construyeron unas 1150 cuadras, lo que deja en evidencia un Plan ambicioso de mejoras de los pavimentos y sostenido en el tiempo. Este año habrá 48 frentes de trabajo en toda la ciudad.

>>Leer más: Pavimento: Rosario cerró un año récord con 511 calles a nuevo

“El proyecto consiste en obras de reconstrucción de calles, priorizando aquellas que son más transitadas, que algunas tienen carril exclusivo y una alta demanda vial durante todo el año”, explicó Ferrer. Y agregó que las obras de repavimentación que comienzan presentan una circulación constante de varias líneas de colectivos, las cuales con las frenadas y el transporte pesado suelen deteriorar las calzadas de asfalto”.

Recambio de losas

Este plan incluye los trabajos de bacheo mediante la ejecución de nuevas carpetas asfálticas o losas de hormigón, tareas que mejoran el pavimento de las calzadas y posibilitan una mejor circulación y transitabilidad de los vehículos. La planificación de los trabajos de bacheo alcanza todas las zonas y barrios de la ciudad. Los trabajos de asfalto demandan un aproximado de cuatro o cinco días de ejecución, porque el tiempo de secado es de un día, mientras que los trabajos de hormigón tienen una duración de más de 15 días, ya que el período de fraguado del hormigón requiere más tiempo.

Actualmente se intervienen los barrios Bella Vista (Oeste); Agote y Pichincha (Centro), y Godoy (Oeste). En paralelo, se reconstruyen losas de hormigón, lo que implica un trabajo grande y fundamental en avenidas con esta materialidad. Los sectores en obra son: Provincias Unidas y Eva Perón; Mendoza y Teniente Agneta; y Oroño y Uriburu. Y está proyectada Uriburu y Las palmeras; Oroño 4400; Neuquén 6900; Sabin y Gorriti. También está previsto en el Plan integral la reparación de cruces de vías, y el sellado de juntas en avenidas como avenida de la Costa desde Francia hasta Avellaneda, y Rivarola desde Provincias Unidas a avenida de Las Palmeras. Los cruces de vías programados son: Santa Fe y Felipe Moré; Eva Perón y Cuba; Córdoba y Felipe Moré; Mendoza y Felipe Moré; Mendoza y Garzón; Cruce Alberdi; Francia entre Güemes y Gualberto Venesia, y Oroño y Milán.

Plan de Pavimento Definitivo

En el 2025 finalizaron las obras en Empalme Granero Etapa II, Las Flores Este y La Granada. Estamos trabajando en Uriburu y La Guardia, Tiro Suizo, Las Delicias, Lomas de Alberdi, Antártida Argentina (sumamos el sector del Ovalo), Irigoyen, Las Flores Sur (Entorno Hospital Regional Sur), Las Heras (Nueva Villa Olímpica), Saladillo (Parque Regional Sur). Un plan histórico en transformación barrial con 284 cuadras donde se eliminan las zanjas, y benefician a 20.500 vecinos directos y más de 70.000 de manera indirecta.

>>Leer más: Obras en el sur: la repavimentación de bulevar Seguí arranca en 15 días

Noticias relacionadas
A cuidarse. Se vienen días de altas temperaturas en Rosario. 

Se vienen días agobiantes en la ciudad: qué es el agotamiento por calor y cómo prevenirlo

El puente peatonal colapsó tras recibir el impacto de un brazo mecánico de una retropala, que excedía la altura permitida en la Circunvalación. 

Santa Fe y Rosario refuerzan controles en Circunvalación tras la caída del puente peatonal

Los autos eléctricos ya son una realidad en Argentina.

Autos eléctricos: advierten que es necesario mantener y ampliar la red de suministro

Si bien el gobierno promulgó la ley de emergencia en discapacidad, quedó suspendida su aplicación.

Emergencia en discapacidad: ultimátum judicial para que la Nación cumpla con la ley

Ver comentarios

Las más leídas

Un apostador ganó dos veces el Quini 6: de dónde es y cuántos millones se llevó

Un apostador ganó dos veces el Quini 6: de dónde es y cuántos millones se llevó

Mapa de outlets en Rosario: una guía para comprar productos de marca a menor precio

Mapa de outlets en Rosario: una guía para comprar productos de marca a menor precio

Alivio en Central: llegan buenas noticias desde Bahía sobre Alejo Veliz

Alivio en Central: llegan buenas noticias desde Bahía sobre Alejo Veliz

Newells perdió 2 a 1 ante Talleres en su debut en el Apertura 2026

Newell's perdió 2 a 1 ante Talleres en su debut en el Apertura 2026

Lo último

La delegación santafesina abre Cosquín con la presencia Juan Carlos Baglietto

La delegación santafesina abre Cosquín con la presencia Juan Carlos Baglietto

Plan de Calles 2026: arrancaron las obras en Pellegrini y continúan en otras avenidas

Plan de Calles 2026: arrancaron las obras en Pellegrini y continúan en otras avenidas

Jorge Almirón tomó su primera decisión fuerte como entrenador de Central

Jorge Almirón tomó su primera decisión fuerte como entrenador de Central

Plan de Calles 2026: arrancaron las obras en Pellegrini y continúan en otras avenidas

El plan se ejecuta ahora en Pellegrini entre Oroño y Moreno, para continuar luego hasta Mitre. Qué otras calles de Rosario abarca

Plan de Calles 2026: arrancaron las obras en Pellegrini y continúan en otras avenidas
La delegación santafesina abre Cosquín con la presencia Juan Carlos Baglietto

Por Morena Pardo
Zoom

La delegación santafesina abre Cosquín con la presencia Juan Carlos Baglietto

Newells estuvo lejos de dar señales en Córdoba para ganar crédito en el inicio del torneo

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's estuvo lejos de dar señales en Córdoba para ganar crédito en el inicio del torneo

Gabriel Arias fue el punto más alto en la derrota de Newells en Córdoba

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Gabriel Arias fue el punto más alto en la derrota de Newell's en Córdoba

Agresión en un jardín de Villa Constitución: imputaron a las docentes, pero quedaron en libertad
Policiales

Agresión en un jardín de Villa Constitución: imputaron a las docentes, pero quedaron en libertad

Hallazgo bajo la plaza 25 de Mayo: cómo eran los antiguos surtidores en Rosario
La Ciudad

Hallazgo bajo la plaza 25 de Mayo: cómo eran los antiguos surtidores en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un apostador ganó dos veces el Quini 6: de dónde es y cuántos millones se llevó

Un apostador ganó dos veces el Quini 6: de dónde es y cuántos millones se llevó

Mapa de outlets en Rosario: una guía para comprar productos de marca a menor precio

Mapa de outlets en Rosario: una guía para comprar productos de marca a menor precio

Alivio en Central: llegan buenas noticias desde Bahía sobre Alejo Veliz

Alivio en Central: llegan buenas noticias desde Bahía sobre Alejo Veliz

Newells perdió 2 a 1 ante Talleres en su debut en el Apertura 2026

Newell's perdió 2 a 1 ante Talleres en su debut en el Apertura 2026

Newells estuvo lejos de dar señales en Córdoba para ganar crédito en el inicio del torneo

Newell's estuvo lejos de dar señales en Córdoba para ganar crédito en el inicio del torneo

Ovación
Central arranca con mucho oxígeno el 2026, pero debe revalidar sus pergaminos

Por Carlos Durhand
Ovación

Central arranca con mucho oxígeno el 2026, pero debe revalidar sus pergaminos

Central arranca con mucho oxígeno el 2026, pero debe revalidar sus pergaminos

Central arranca con mucho oxígeno el 2026, pero debe revalidar sus pergaminos

Rosario y el boxeo: cuando la gloria del ring se transforma en literatura y gana por KO

Rosario y el boxeo: cuando la gloria del ring se transforma en literatura y gana por KO

Gastón Ávila está entre los convocados de Central para el choque contra Belgrano en el Gigante

Gastón Ávila está entre los convocados de Central para el choque contra Belgrano en el Gigante

Policiales
Agresión en un jardín de Villa Constitución: imputaron a las docentes, pero quedaron en libertad
Policiales

Agresión en un jardín de Villa Constitución: imputaron a las docentes, pero quedaron en libertad

Un adolescente de 17 años está muy grave tras ser baleado en zona sudoeste

Un adolescente de 17 años está muy grave tras ser baleado en zona sudoeste

Muerte dudosa: lo hallaron en su casa, tirado en el piso y con un golpe en la cara

Muerte dudosa: lo hallaron en su casa, tirado en el piso y con un golpe en la cara

Hirió a su pareja con un machete y en el forcejeo su pequeño hijo sufrió golpes

Hirió a su pareja con un machete y en el forcejeo su pequeño hijo sufrió golpes

La Ciudad
Plan de Calles 2026: arrancaron las obras en Pellegrini y continúan en otras avenidas
La Ciudad

Plan de Calles 2026: arrancaron las obras en Pellegrini y continúan en otras avenidas

El tiempo en Rosario: sábado con mucho calor y alerta amarillo por temperaturas extremas

El tiempo en Rosario: sábado con mucho calor y alerta amarillo por temperaturas extremas

Hallazgo bajo la plaza 25 de Mayo: cómo eran los antiguos surtidores en Rosario

Hallazgo bajo la plaza 25 de Mayo: cómo eran los antiguos surtidores en Rosario

Se vienen días agobiantes en la ciudad: qué es el agotamiento por calor y cómo prevenirlo

Se vienen días agobiantes en la ciudad: qué es el agotamiento por calor y cómo prevenirlo

Industriales textiles de Santa Fe, en crisis, advierten: La baja es constante hace 18 meses
LA CIUDAD

Industriales textiles de Santa Fe, en crisis, advierten: "La baja es constante hace 18 meses"

Cierra otra metalúrgica en Rosario y ofrece pagar menos de la mitad de las indemnizaciones
La Ciudad

Cierra otra metalúrgica en Rosario y ofrece pagar menos de la mitad de las indemnizaciones

Puente caído: Vialidad Nacional se despega y dice que el control del tránsito es provincial

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Puente caído: Vialidad Nacional se despega y dice que el control del tránsito es provincial

Apuntan contra Vialidad Nacional por el mantenimiento de los diez puentes de Circunvalación
La Ciudad

Apuntan contra Vialidad Nacional por el mantenimiento de los diez puentes de Circunvalación

Hirió a su pareja con un machete y en el forcejeo su pequeño hijo sufrió golpes
POLICIALES

Hirió a su pareja con un machete y en el forcejeo su pequeño hijo sufrió golpes

Wanda Nara dice que come dormida: qué son las parasomnias y cómo es el tratamiento

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Wanda Nara dice que come dormida: qué son las parasomnias y cómo es el tratamiento

Raúl Guglielminetti fue uno de los represores a los que visitaron los diputados libertarios
Política

Raúl Guglielminetti fue uno de los represores a los que visitaron los diputados libertarios

Gremios de Rosario activan la resistencia contra la reforma laboral
Economía

Gremios de Rosario activan la resistencia contra la reforma laboral

Fatal accidente en bulevar Oroño: un hombre murió tras ser embestido por un colectivo
La Ciudad

Fatal accidente en bulevar Oroño: un hombre murió tras ser embestido por un colectivo

Impactante choque en Circunvalación: un camión derribó un puente peatonal y el tránsito estuvo cortado
La Ciudad

Impactante choque en Circunvalación: un camión derribó un puente peatonal y el tránsito estuvo cortado

Terminal de ómnibus: crece la polémica por el futuro de los maleteros

Por Matías Petisce
La Ciudad

Terminal de ómnibus: crece la polémica por el futuro de los maleteros

El crimen de Jeremías Monzón: Bullrich pidió bajar la edad de imputabilidad
Política

El crimen de Jeremías Monzón: Bullrich pidió bajar la edad de imputabilidad

Vuelve la camiseta 10 a Newells: el peso de un número con mucha historia en el Parque

Por Hernán Cabrera
Ovación

Vuelve la camiseta 10 a Newell's: el peso de un número con mucha historia en el Parque

La curiosa e impensada estadística que tiene Newells con el árbitro ante Talleres

Por Carlos Durhand
Ovación

La curiosa e impensada estadística que tiene Newell's con el árbitro ante Talleres

El tiempo en Rosario: viernes ideal para visitar amigos con pileta
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes ideal para visitar amigos con pileta

Barrio 7 de Septiembre: seguirán presos la mujer y sus dos hijos acusados por el crimen de Licha Gómez
Policiales

Barrio 7 de Septiembre: seguirán presos la mujer y sus dos hijos acusados por el crimen de "Licha" Gómez

Violencia de género en Rosario: otro joven preso por golpear y amenazar a su pareja
Policiales

Violencia de género en Rosario: otro joven preso por golpear y amenazar a su pareja

Lesa humanidad: Casación rechazó el pedido de libertad del represor Amelong
Política

Lesa humanidad: Casación rechazó el pedido de libertad del represor Amelong

Video: así dejaban dos balas y una nota con amenazas en el sindicato de los portuarios
POLICIALES

Video: así dejaban dos balas y una nota con amenazas en el sindicato de los portuarios

Licencias de conducir digitales en Santa Fe: cómo obtenerlas y dónde son válidas
Información General

Licencias de conducir digitales en Santa Fe: cómo obtenerlas y dónde son válidas