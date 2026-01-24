Plan de Calles 2026: arrancaron las obras en Pellegrini y continúan en otras avenidas

El plan se ejecuta ahora en Pellegrini entre Oroño y Moreno, para continuar luego hasta Mitre. Qué otras calles de Rosario abarca

La Municipalidad de Rosario comenzó esta semana la obra de reconstrucción de avenida Pellegrini desde bulevar Oroño hasta Mitre, en el marco del Plan de Calles 2026 , y sigue los trabajos en distintas arterias clave de la ciudad con el objeto de permitir una circulación más segura y ágil.

Las tareas en Pellegrini incluyen la reconstrucción del pavimento, bacheo y colocación de nuevas losas de hormigón, aprovechando el receso vehicular del verano para reducir el impacto en la rutina del barrio.

Actualmente, se está interviniendo el sector entre Oroño y Moreno, por lo que durante la ejecución de los trabajos habrá hay cortes temporales y desvíos del transporte urbano. Se recomienda circular con precaución y respetar las indicaciones.

En paralelo, se desarrollan a buen ritmo las obras sobre calle Ovidio Lagos, uno de los corredores prioritarios incluidos en el plan de reconstrucción vial que el municipio puso en marcha a comienzos de año. En esa arteria las tareas incluyen fresado, bacheo de base en sectores con deterioro profundo con nueva base de hormigón, y nueva carpeta asfáltica, con el objetivo de brindar una solución estructural y definitiva.

Avances del Plan de Calles

Las obras se realizan en arterias con alto flujo vehicular durante el año, aprovechando el periodo estival donde hay menor circulación. El plan prevé 11.000 metros lineales de nuevos pavimentos, en unas 95 cuadras. Las avenidas presentan cortes, desvíos de tránsito y del transporte urbano, se solicita evitar la zona y circular con precaución.

El Plan de Calles 2026 sigue la política de obra pública desarrollada durante 2025, cuando se reconstruyeron unas 85 cuadras enteras, con nuevas carpetas asfálticas en unos 7.500 metros lineales. A estos trabajos se le sumó la pavimentación en asfalto y hormigón de 142 cuadras reparadas. En total se intervinieron 227 cuadras, y el Plan 2026 amplia este cronograma un 30% más con mayor inversión. La inversión para este año, en obras viales es de $91.254.000.000.

Aprovechar la baja circulación

Este año las obras comenzaron a principios de este mes. Se ejecutan en esta época del año con el fin de aprovechar los bajos niveles de circulación durante el período de vacaciones de verano. Entre las arterias intervenidas se encuentran Pellegrini de Oroño a Mitre; 27 de Febrero entre Oroño y Entre Ríos; Cafferata entre Pellegrini y Presidente Perón; Necochea entre Garibaldi y Presidente Quintana; Ovidio Lagos entre bulevar Seguí y 27 de Febrero; Santa Fe entre Castellanos y San Nicolás; entre las más destacadas.

El intendente Pablo Javkin anunció que ya está en marcha el plan de repavimentación de calles que tendrá lugar durante los meses de receso estival. Las obras incluyen trabajos de cuneteo, bacheo, fresado, reciclado y repavimentación tanto de asfalto como de hormigón. La ejecución de las intervenciones en este período del año corresponden a la baja transitabilidad en comparación con el período lectivo. Se trabajará sobre 11.000 metros lineales en unas 95 cuadras.

Tanto en el caso de Pellegrini como el de 27 de Febrero se ejecuta el fresado de la calzada, luego se reparan los baches que tenga la base, y posteriormente se ejecuta la nueva carpeta asfáltica. Se trabaja por tramos, de a dos o tres cuadras, y se avanza a medida que se termina el sector. Actualmente Pellegrini está cortada al tránsito entre Oroño y Moreno; y 27 de Febrero se está trabajando entre España y Dorrego.

Dentro de la programación, ya está la obra Cafferata entre Presidente Perón y Pellegrini en seis cuadras y con 720 metros lineales. El proyecto el fresado y la reconstrucción de cordones y nuevas cunetas de hormigón. Posteriormente, se ejecutan nuevas carpetas asfálticas. Los mismos trabajos ya comenzaron en el sur en Necochea entre Garibaldi y Presidente Quintana.

Dentro de los trabajos planificados también se suma Salta entre San Nicolás y Oroño; Rondeau entre Martín Fierro y Urunday; y ya finalizó Oroño entre Córdoba y Wheelwright.

Otro récord histórico

El Subsecretario de Obras Públicas, Juan Manuel Ferrer, resaltó la gestión de Javkin en materia de obra pública y afirmó que "para este año tenemos otro récord histórico en materia vial entre pavimento definitivo, Plan de Calles, Avenidas, y carpetas asfálticas”.

Según los datos que arroja el municipio desde el 2020 a la actualidad se construyeron unas 1150 cuadras, lo que deja en evidencia un Plan ambicioso de mejoras de los pavimentos y sostenido en el tiempo. Este año habrá 48 frentes de trabajo en toda la ciudad.

“El proyecto consiste en obras de reconstrucción de calles, priorizando aquellas que son más transitadas, que algunas tienen carril exclusivo y una alta demanda vial durante todo el año”, explicó Ferrer. Y agregó que las obras de repavimentación que comienzan presentan una circulación constante de varias líneas de colectivos, las cuales con las frenadas y el transporte pesado suelen deteriorar las calzadas de asfalto”.

Recambio de losas

Este plan incluye los trabajos de bacheo mediante la ejecución de nuevas carpetas asfálticas o losas de hormigón, tareas que mejoran el pavimento de las calzadas y posibilitan una mejor circulación y transitabilidad de los vehículos. La planificación de los trabajos de bacheo alcanza todas las zonas y barrios de la ciudad. Los trabajos de asfalto demandan un aproximado de cuatro o cinco días de ejecución, porque el tiempo de secado es de un día, mientras que los trabajos de hormigón tienen una duración de más de 15 días, ya que el período de fraguado del hormigón requiere más tiempo.

Actualmente se intervienen los barrios Bella Vista (Oeste); Agote y Pichincha (Centro), y Godoy (Oeste). En paralelo, se reconstruyen losas de hormigón, lo que implica un trabajo grande y fundamental en avenidas con esta materialidad. Los sectores en obra son: Provincias Unidas y Eva Perón; Mendoza y Teniente Agneta; y Oroño y Uriburu. Y está proyectada Uriburu y Las palmeras; Oroño 4400; Neuquén 6900; Sabin y Gorriti. También está previsto en el Plan integral la reparación de cruces de vías, y el sellado de juntas en avenidas como avenida de la Costa desde Francia hasta Avellaneda, y Rivarola desde Provincias Unidas a avenida de Las Palmeras. Los cruces de vías programados son: Santa Fe y Felipe Moré; Eva Perón y Cuba; Córdoba y Felipe Moré; Mendoza y Felipe Moré; Mendoza y Garzón; Cruce Alberdi; Francia entre Güemes y Gualberto Venesia, y Oroño y Milán.

Plan de Pavimento Definitivo

En el 2025 finalizaron las obras en Empalme Granero Etapa II, Las Flores Este y La Granada. Estamos trabajando en Uriburu y La Guardia, Tiro Suizo, Las Delicias, Lomas de Alberdi, Antártida Argentina (sumamos el sector del Ovalo), Irigoyen, Las Flores Sur (Entorno Hospital Regional Sur), Las Heras (Nueva Villa Olímpica), Saladillo (Parque Regional Sur). Un plan histórico en transformación barrial con 284 cuadras donde se eliminan las zanjas, y benefician a 20.500 vecinos directos y más de 70.000 de manera indirecta.

