Perotti no descartó volver a implementar el uso de barbijos en invierno en lugares cerrados

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, Perotti hizo una valoración positiva de las sugerencias que le hizo llegar la ministra de Salud, Sonia Martorano, tras la última reunión que se realizó en el comité de expertos en salud.

“De ese encuentro se definió que es altamente recomendable la utilización del barbijo, como mínimo en los días más fríos, entre junio y julio, en los lugares de concentración importante. Vamos a trabajar en esta situación para prevenir contagios y como fue en el invierno pasado, el uso del tapabocas disminuyó enormemente las enfermedades infectocontagiosas”, sostuvo Perotti.

El gobernador de Santa Fe sostuvo que “el uso del barbijo y el ritmo de vacunación, con la aplicación de sus refuerzos que mantuvieron a Santa Fe como una de las provincias con mayor porcentaje de inoculación, permiten disfrutar de una mejora sustancial en la situación epidemiológica”.

A pesar de esa situación un poco más benévola, Perotti admitió que ahora “los casos han crecido y el no cuidado, no usar barbijo y no tomar los recaudos con la vacunación, pueden generarnos dolores de cabeza y volver a situaciones que no deseamos. Un plazo acotado, definido a los lugares de mayores concentraciones y donde no siempre la ventilación a pleno no está garantizada, sería altamente recomendable y seguramente vamos en ese camino”