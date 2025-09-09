La Capital | Información General | pasaportes

Pasaportes con fallas: cómo detectarlos, cómo cambiarlos y cuánto sale

Más de 200 mil pasaportes se encuentran bajo revisión en Argentina por errores en su impresión. En esta nota, los detalles para analizar el propio y solicitar uno nuevo

9 de septiembre 2025 · 13:48hs
Más de 200.000 pasaportes argentinos se encuentran bajo revisión por errores en su impresión

Después de que se registraran miles de quejas de argentinos por fallas en sus pasaportes, desde el gobierno nacional admitieron la existencia de errores en la impresión de los documentos que comprometen la seguridad de los ciudadanos. A raíz de esto, más de 200.000 documentos se encuentran bajo revisión, por lo que es fundamental revisar el estado del propio pasaporte.

El error en la impresión de pasaportes fue advertido por el diputado santafesino Esteban Paulón (Socialismo), que presentó un pedido de informes dirigido al director del Registro Nacional de las Personas (Renaper), Pablo Santos, para que brinde detalles a la Cámara de Diputados sobre las fallas de impresión en 60.000 documentos y que, además, medie las acciones necesarias para sacarlos de circulación.

Por su parte, el Registro Nacional de las Personas (Renaper) estima que entre 5.000 y 6.000 pasaportes podrían estar realmente afectados. Pero lo cierto es que dentro de esas impresiones de 200 mil pasaportes pueden seguir apareciendo errores.

Es por eso que, para evitar que el error pueda saltar mientras uno está de viaje o en medio de un trámite importante, es preciso revisar de antemano el estado del pasaporte.

Cómo identificar una posible falla en el pasaporte

Las autoridades nacionales explicaron que los pasaportes argentinos afectados por fallas de impresión se encontrarían en la serie AAL. Más precisamente, entre la numeraciones AAL314778 hasta AAL346228, AAL400000 hasta AAL607599 y AAL616000 al AAL620088.

Desde la administración nacional solicitaron que todas las personas que tienen sus pasaportes numerados entre esos grupos devuelvan esos documentos al Renaper. En caso de ciudadanos argentinos viviendo en el exterior, deberán dirigirse al Consulado, donde verificarán si las libretas se imprimieron bien o si presentan errores. Si se constata que el pasaporte se encuentra sin errores, el Renaper lo devuelve.

Desde Presidencia indicaron que el error se debe a un problema ocasionado por la tinta negra de seguridad que provee una empresa alemana y que es invisible al ojo humano, según detalló el portal Infobae. El posible error en los documentos sólo pueden detectarlo los equipos especiales de lectura de documentos que se usan en los puestos de controles migratorios.

Qué pasa si mi pasaporte presenta la falla

En este caso, como la responsabilidad recae sobre el Registro Nacional de las Personas (Renaper), se dispuso que para todos los casos en que el pasaporte deba ser reemplazado, el documento se reponga de manera inmediata y sin costo.

Es por esto que, quienes detecten que su pasaporte forma parte del grupo afectado, deben acercarse a las oficinas de los aeropuertos de Ezeiza, Aeroparque, Mendoza, Salta, Córdoba y Rosario, para regularizar la situación lo antes posible.

Cómo tramitar el pasaporte en Argentina

Para realizar el trámite de renovación de pasaporte es preciso contar con un turno previo y la documentación ciudadana. En total, la duración de la gestión es de 15 minutos. Luego, dependiendo de la modalidad que se elija, se recibirá el pasaporte a partir de las 96 horas hábiles de realizarlo.

Qué se necesita para iniciar el trámite

  • Mayores de 18 años:

    • DNI tarjeta vigente.
    • Pasaporte anterior: es recomendable pero no obligatorio.

    En caso de personas incapaces:

    • Testimonio judicial de la designación de la/s persona/s que ejerza/n la tutela, la curatela; o en su defecto, la autorización judicial correspondiente (cuando el/los acompañante/s se presente/n con la persona que realiza el trámite).
    • DNI de la/s persona/s que ejerza/n la tutela, la curatela, o de la persona autorizada judicialmente.
    • Consentimiento expreso de quien ejerza la responsabilidad parental, la tutela o la curatela con la indicación de que su ejercicio no se encuentra limitado para prestarlo. En caso contrario, debe suplir su falta con autorización judicial.

  • Menores de 18 años, a los requisitos anteriores se suman:

    • Acompañamiento del padre, madre o representante legal; y su DNI vigente.
    • Permiso para tramitar Pasaporte sin presencia de tus padres con certificación de la autoridad pertinente (escribano o juez). El mismo debe indicar expresamente que la autorización alcanza a Pasaportes, DNI, documentos de viaje, documentación necesaria para viajar u otras referencias específicas similares.
    • Si sos menor emancipado: Testimonio judicial, suscripto por el funcionario competente según las leyes aplicables.

    En caso de necesitar acreditación del representante legal:

    • Oficio judicial o testimonio de tutela del menor. Es otorgada por el juzgado. Debe contar con sello y firma del juez, secretario o funcionario autorizado a extender oficios en cumplimiento de mandas judiciales.
    • Si el menor se encuentra en un hogar: autorización de representación firmada y sellada por la autoridad competente que corresponda.
    • Oficio judicial o testimonio de guarda provisoria con fines de adopción. Debe contar con sello y firma del juez, secretario o funcionario autorizado a extender oficios en cumplimiento de mandas judiciales.

El paso a paso

  • Elegir el Registro Civil más cercano, dentro de la jurisdicción donde se tenga el domicilio o sacar turno para un Centro de Documentación Renaper en la app Mi Argentina.

  • Presentarse en la oficina elegida con la constancia de turno y el comprobante de pago.

  • Guardar la constancia de solicitud de trámite y hacer el seguimiento online con el ID desde la página oficial del gobierno.

  • Cuando el correo llegue al domicilio, lo puede recibir la persona titular del pasaporte o cualquier persona mayor de 18 años con la constancia de solicitud de trámite.

Cuánto cuesta tramitar el pasaporte

El costo del pasaporte es de 70 mil pesos. El mismo tiene una validez de 10 años desde la fecha de emisión para los mayores de 18 años y de 5 años desde la fecha de emisión para los menores de 18 años.

Quienes necesiten viajar y tengan prisa para obtener el pasaporte, pueden solicitar el Pasaporte Express, que tiene un costo de 150 mil pesos. El trámite comienza con el pago del mismo con tarjeta de crédito o débito desde la página https://tramites.renaper.gob.ar y culmina en las oficinas del Registro Civil.

Por otra parte, en este caso, los pasaportes que presenten la falla mencionada, no tendrán ningún cargo en su reimpresión.

El chatbot de Renaper para consultas por pasaportes

Para ayudar a los ciudadanos a revisar sus pasaportes, el Registro Nacional de las Personas (Renaper) habilitó herramientas de verificación en su chatbox oficial. Este funciona escribiendo al número 11 51261789.

Al comunicarse con el chatbot, el usuario debe seleccionar la opción "B", que es la relativa al "Pasaporte". Allí, se mostrará todo un menú de opciones donde se debe seleccionar la opción "D", es decir, aquella que indica "Cheque de Pasaporte". Para esto, se le solicitará al usuario su número de pasaporte, que deberá escribir en el chat. A raíz del análisis, el chatbot informará al usuario si el pasaporte presenta fallas o no. De ser necesario, se deberá proceder con la creación de un nuevo pasaporte que mantendrá el número ya asignado y no tendrá costo alguno.

Esta es una herramienta muy útil para recibir ayuda del organismo sin moverse del propio hogar y conocer el estado del pasaporte para definir si es preciso tomar acciones al respecto.

