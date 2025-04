Paro general: el gobierno provincial evalúa si les descuenta el día a los docentes

El gobierno de Santa Fe esperará al menos hasta este miércoles para definir si aplica o no el descuento a los docentes por el día del paro general del jueves 10 de abril . La UTA, el gremio de los colectiveros, anunció que no se sumará a la huelga de la CGT y todo indica que en UTA Rosario seguirá el mismo camino.

Sin embargo, a diferencia de las anteriores huelgas, el gobierno provincial aún no definió si aplicará el descuento (Asistencia Perfecta) a los docentes que el jueves no vayan a trabajar.

"Estamos ante una medida de orden nacional con un alto grado de incertidumbre, porque no está muy claro cuál va a ser el alcance y el nivel de adhesión o de organizaciones que participan ", dijo esta mañana el ministro de Educación José Goity.

Paro general 10 de abril: descontarán el día a los docentes provinciales? "Estamos ante una medida del orden nacional, con incertidumbre acerca del alcance que tendrá, evaluamos los pasos a seguir @goity_jose

Compás de espera por el paro general

"Desde la provincia de Santa Fe estamos evaluando cuáles son las medidas a seguir, pero nos vamos a tomar el día de hoy para poder tener una verdadera dimensión de cuál es el alcance de este paro nacional y cuál es el nivel de impacto que puede tener en la provincia de Santa Fe", afirmó Goity.

Consultado por el descuento a los días de paro, recordó: "Nosotros tenemos una posición clara con respecto a las medidas de fuerza. En este caso, es una medida de carácter nacional que no está totalmente definida y estamos evaluando cuál va a ser el impacto y las acciones que vamos a llevar adelante en la provincia de Santa Fe".

En este sentido, Goity explicó que "el paro de transporte no está resuelto", porque no está claro si la no adhesión va a ser en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires), o también en el interior, y qué va a pasar con el transporte de corta y larga distancia. Lo mismo si va a haber expendio de combustible. "Hay muchas cuestiones a resolver. Cuando tengamos toda esa información vamos tomar esa decisión", adelantó.