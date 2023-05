Paro de colectivos: se suspendió la medida de fuerza, pero para UTA "el problema no está resuelto"

Conciliación obligatoria. El conflicto en el transporte quedó en el "freezer", pero el problema de los subsidios no se resolvió.

“El problema no está resuelto”, afirmó este martes el secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Rosario, Sergio Copello, al referirse a la suspensión del paro que estaba previsto para este martes debido a la conciliación obligatoria que dictó el Ministerio de Trabajo de la Nación. De todos modos, estimó que se llegará a un acuerdo "en los próximos días" debido al clima electoral, pero a la vez se mostró preocupado por los meses posteriores a los comicios.

El líder de la UTA Rosario afirmó: “El problema no está resuelto y por eso el Ministerio de Trabajo decidió extender la conciliación obligatoria. Si las partes no llegamos a ningún acuerdo, el Ministerio no tiene otra posibilidad frente a una medida de fuerza”.