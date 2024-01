Paritaria docente: "Lo que el gobierno decida no cumplir, no se puede cargar a nuestra gestión"

El ex ministro de Trabajo Juan Manuel Pusineri aseguró que los acuerdos firmados en 2023 "están en condiciones de ser efectivizados"

El ex ministro de Trabajo de Santa Fe Juan Manuel Pusineri que las actuales autoridades "estaban informadas al detalle" de los acuerdos firmados con los gremios estatales.

El ex ministro Trabajo Santa Fe Juan Manuel Pusineri salió este lunes a defender la política salarial de la gestión de Omar Perotti y destacó que se puede cumplir con la cláusula de revisión firmada en la paritaria 2023 , algo que reclaman los docentes de la provincia y que, con la negativa del gobierno provincial de pagar esa recomposición de sueldos, se abren las puertas a un conflicto que podría en riesgo el normal inicio de las clases .

El ministro de Educación, José Goity , dijo la semana pasada que la cláusula revisión acordada durante la gestión de Perotti es de "cumplimiento imposible" porque no están los fondos garantizados para poder efectivizarla.

“Eso no es así”, retrucó Pusineri. “En primer lugar debo señalar que durante el proceso de transición entre la gestión saliente y la entrante, las autoridades del gobierno nuevo fueron informadas con todos los detalles de lo que implicaba el acuerdo paritario. Es más , las actuales autoridades dijeron que iban a respetar los acuerdos paritarios ”, agregó.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, el ex funcionario provincial aclaró que “todas las previsiones que se hicieron en ese acuerdo indicaban e indican que las posibilidades de cumplimiento de ese acuerdo están". Y explicó: "El déficit abultado que están alegando los funcionarios actuales haber recibido, no es real. No se puede explicar cómo en octubre teníamos una situación de equilibrio de acuerdo a lo publicado en ejecución presupuestaria y en diciembre vamos a tener un déficit de la magnitud que está señalando el gobierno”.