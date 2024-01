Comienzan las paritarias de los estatales santafesinos, con ruido de fondo del conflicto docente

Funcionarios se reúnen con dirigentes de ATE y UPCN en la Casa Gris. La cesantía de trabajadores públicos contratados y la decisión de no cumplir el acuerdo de 2023 tensionan el diálogo

“El gobierno tomó decisiones unilaterales que no ayudan a encontrar consensos”, analizó el secretario adjunto de ATE, en la previa al encuentro de hoy. El dirigente recordó que, durante la transición de varios meses entre el gobierno de Omar Perotti y Maximilano Pullaro, " el propio ministro Olivares planteó que se iban a cumplir todos los acuerdos paritarios, y ni siquiera advirtió esta situación crítica en relación a la situación financiera y económica de la provincia ".

Amplió en declaraciones a medios de la capital provincial: "Nosotros tenemos algunos números que indican que no es una situación compleja como para no hacer frente a los compromisos paritarios".

"En la paritaria hay dos partes, por eso decimos que no fueron buenas las decisiones unilaterales que fue tomando el Poder Ejecutivo. Entonces, la cesantía de trabajadores públicos contratados y la decisión de no abonar el acuerdo salarial 2023, no es el mejor marco para iniciar una negociación”, sostuvo.