"Para nosotros hay competencia desleal"

Hay sectores que no están conformes con el auge de los emprendimientos gastronómicos a puertas cerradas. Carlos Mellano, presidente de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Rosario (Aehgar), se quejó de la existencia de ese tipo de restaurantes. Reconoce que algunos cumplen con toda la normativa, pero afirma que otros no están habilitados y representan una "competencia desleal", porque no están sometidos a los controles del Estado ni a la presión impositiva que los gastronómicos con locales a la calle tienen. "Sabemos que no son muchos, pero nos adelantamos al fenómeno porque, si esto crece, nos va a perjudicar", dijo Mellano.

"Siendo sincero, a los 1.800 negocios gastronómicos que hay en Rosario no les mueve el amperímetro que haya un par de negocios que tengan 30 o 40 cubiertos y abran los fines de semana", admitió. Pero insistió en que "siempre hay que estar atentos a la irregularidad, porque el cliente corre peligro: puede haber un escape de gas, un siniestro interno o podría ingerirse comida en mal estado sin que nadie se haga cargo". El referente de Aehgar dijo que el titular de un comercio "tiene que tener un seguro de responsabilidad civil, cumplir con los requisitos para la habilitación y que todo esté en condiciones. Todo esto puede suceder en un negocio habilitado, pero ahí tenés los protocolos de seguridad controlados", señaló.

El otro aspecto son, para el empresario, los impuestos. "Hoy tenemos una presión impositiva del 40 por ciento en un contexto de estancamiento. Peor combo que ese para nuestra actividad no hay, porque antes había inflación, pero con consumo. Uno entiende que en estas iniciativas hay una búsqueda de impronta propia, o de arte dentro de la cocina. Pero si no pagan impuestos hay competencia desleal", cerró.