Javkin y los trapitos: "Prefiero los problemas de una ciudad llena antes que la pandemia"

Show de La Renga: el parque Independencia quedará vallado y no se permitirán trapitos

En declaraciones a “Todos en la Ocho”, Javkin, quien acaba de regresar de Barcelona donde participó del encuentro Smart Cities, dijo que prefiere "los problemas de la ciudad llena, con movimiento económico, con posibilidad de disfrute, a los inconvenientes que tuvimos en los dos años en los que tuvimos que poner horarios para salir a la calle".

"Ahora la ciudad tiene más de un 90% de ocupación hotelera una vez más en un fin de semana largo. Tiene una enorme cantidad de eventos -señaló-. Estamos viviendo una Fiesta de Colectividades única, con un crecimiento del número de visitas, con los colectivos y taxis en la puerta del predio, recuperando el gran evento de la ciudad".

colectividades.jpg Rosario se prepara para vivir desde este viernes la 38ª edición de la Feria de Colectividades.

"También este fin de semana tendremos un recital y una fiesta en el parque Independencia. Todas estas actividades tiene que ver con una recuperación y eso no quita que tengamos que intensificar los controles", subrayó el intendente.

Polémica por los cuidacoches

Consultado por las quejas reiteradas a las extorsiones de los cuiodacoches que, en eventos de convocatoria masiva, presionan para que se les paguen altas sumas de dinero por el estacionamiento de los vehículos, Javkin apuntó contra el fracaso del combate contra el narcotráfico que, según dijo, está detrás de los trapitos, como también de las balaceras intimidatorias que tienen como blanco los comerciantes rosarinos.

Javkin sostuvo: “Lo que sucede alrededor de los estadios de fútbol no tiene que ver con un simple trapito. Es un problema de las mafias que están ligadas a las barras bravas del fútbol en todo el país, y que no tiene que ver con un partido sino en todo lo que haya en ese lugar. Y eso requiere una investigación sobre cómo se organizan estas asociaciones ilícitas. En la Fiesta de Colectividades el problema se resolvió bien. Hay un esquema regulado, vinculado a una institución benéfica, sin inconvenientes. En las canchas de fútbol, se requiere otra respuesta. El municipio trabajará con Fiscalía y con la policía. No vamos a exponer a ningún ciudadano”, agregó.

trapitos.jpg En la ciudad de Santa Fe, sacan a los "trapitos" de los lugares donde hay estacionamiento medido. (Foto de archivo)

Este viernes el subsecretario de Prevención del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, Gustavo Pucheta, afirmó que la policía tiene orden de trabajar "para que no ocurran extorsiones de los trapitos". Y disparó: "Si no se la regula o reglamenta, habría que prohibirla. No podemos seguir trabajando a medias".

Este fin de semana en el parque Independencia se llevarán a cabo el recital de La Renga, en el Coloso Marcelo Bielsa, y una fiesta electrónica en el Hipódromo. En números el encuentro contará con la participación de 500 policías, 450 agentes de seguridad privada, 60 rescatistas, 6 ambulancias, 25 bomberos y 150 inspectores municipales. “La policía tiene la directiva de impedir trapitos, pero lo más importante es que el damnificado haga la denuncia”.

Los cambios la código urbano en Fisherton

Con relación a los cambios que el Concejo Municipal aprobó para poner en marcha en barrio Fisherton, señaló que "había muchos emprendimientos que se estaban dando en la zona y generaban mucha conflictividad con los vecinos. Hace un años ingresamos un proyecto. Se discutió mucho, intensamente. Se obtuvo un consenso muy amplio. Vuelvo a agradecer al Concejo la amplitud y madurez en la que se pudo discutir este proyecto".

"Se aprobaron iniciativas positivas para la ciudad en relación a ese debate. Ha salido una muy buena ordenanza, que nos permitir tener una herramienta que reforzará el carácter residencial de esos lugares con la características de estos tiempos. No vamos a ver casas individuales de 7 mil metros cuadrados. Eso responde a otra época", concluyó.