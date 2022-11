Polémica por los cuidacoches: "Si no se regula a los trapitos, hay que prohibirlos"

El subsecretario de Prevención del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, Gustavo Pucheta, afirmó que “estará prohibido acampar ni prender fuego en la zona del parque” y aseguró que la policía trabajará "para que no ocurran extorsiones de los trapitos". Y disparó: "Si no se la regula o reglamenta, habría que prohibirla. No podemos seguir trabajando a medias" .

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, Pucheta señaló que “se está trabajando con la policía de Santa Fe junto a la Municipalidad de Rosario y con los productores de los eventos" para evitar que haya excesos como los cometidos en el partido de Copa Argentina y en el show de Tini Stoessel. "Hemos dispuesto un importante número de policías para la prevención de cualquier tipo de delito”, añadió.

“En total estarán afectados casi 550 efectivos policiales. Estamos trabajando en la prevención de cualquier problema que pudiera suceder. Está prohibido acompañar y prender fuego en el parque, y la policía junto con el personal municipal trabajará para que esto no ocurra”, destacó Pucheta.

trapitos.jpg La situación de los trapitos en Rosario, un problema aún sin solución.

El titular de Prevención subrayó que, para los acampes, “quedó habilitado un sector del parque Regional Sur. La gente que quiera venir y hacer una previa al recital, algo que llaman 'banquete', lo podrán realizar allí, porque así lo dispuso la Municipalidad. Entonces, no se puede acampar ni prender en toda la zona del parque Independencia”.

Prohibir a los trapitos

Con relación a la cuestión de cuidacoches en el parque independencia, con los que volvieron a conocerse denuncias de extorsiones en ocasión del show que brindara la cantante Tini Stoessel en el Hipódromo, Pucheta aseguró que desde la policía se trabajará en la prevención de problemas, "básicamente que no haya extorsiones o situaciones de violencia".

“Esa es una actividad que en algunos casos roza lo ilícito y por ende la policía se tiene que dedicar al tema. Si alguien sufre una amenaza, le pedimos al damnificado haga la denuncia. Entendemos que la situación es muy difícil. Uno llega al lugar para ver un show y tiene que perder tiempo en hacer la denuncia. Pero vamos a trabajar en todo para que esto no ocurra”, agregó.

En ese sentido, Pucheta opinó a título personal que a la actividad de los cuidacoches “si no se la regula o reglamenta efectivamente habría que prohibirla", y explicó: "No podemos seguir trabajando a medias. Se protocoliza la actividad, se los identifica, se les da un carné habilitante y se pone una tarifa, o directamente se prohíbe. Si no es muy difícil controlar. Además, es engorroso, porque el espectador quiere entrar a ver el espectáculo y desiste de hacer la denuncia para no perder tiempo”, añadió.