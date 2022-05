Javkin: "No podemos dejar que nuestros sueños se resquebrajen por un grupo de mafiosos"

Durante el acto del 25 de Mayo, Javkin -más allá de las referencias históricas- abordó en su discurso la situación de violencia que padece Rosario, y convocó a la ciudad a unirse por la paz: "Frente a quienes instauran el miedo, vamos a colmar la ciudad de la bondad de la gente rosarina". Y remarcó que "es tiempo de reconstruir el tejido social azotado por la pandemia, y eso solo es posible si nos unimos para ponerle fin a la violencia", sostuvo.

El titular del Palacio de los Leones destacó que "Rosario es una ciudad de gente buena y honesta, que desde la dignidad del trabajo y la solidaridad ha sabido salir de las más difíciles. Esta es la tierra de más de un millón de vecinos y vecinas que día a día trabajan, estudian, que forman sus familias a base de sueños y pasiones". Agregó: "No podemos dejar que nuestros sueños se resquebrajen por un grupo de mafiosos, que -con perversidad- crece a costa de la pobreza de nuestros pibes y su falta de oportunidades".

pablo Javkin.jpg Foto: Silvina Salinas / La Capital

"Hoy la defensa de la patria es por la paz de nuestro pueblo, por el futuro de nuestros chicos y chicas, por el resguardo del cariño de encontrarse con el vecino en la vereda a la nochecita. La calle debe ser de todos, sin distinciones, sin dueños. En ello, debemos ser dignos defensores del mandato patrio de la noble igualdad. Igualdad de oportunidades para vivir en libertad", señaló Javkin.

Y concluyó: "En el espíritu de mayo, recordemos las inmortales palabras de Bartolomé Hidalgo: cielito cantemos, cielito de la unidad, unidos seremos libres, sin unión no hay libertad".

"Tenemos un desafío: frenar la violencia"

Luego del acto, en un contacto el periodismo que se hizo más largo de lo habitual, Javkin amplió los temas que abordó en su discurso y apuntó que las mafias que quieren instaurar el miedo. "Lo que tenemos que hacer es limpiar todo lo malo". Y agregó: "Tenemos un desafío: frenar la violencia, no darle lugar a lo que la mafia busca; hay que construir y defender esta ciudad", enfatizó.

Asimismo, afirmó que hoy Rosario está atravesada por narcotráfico, que es “claramente un desarrollo de una actividad ilegal”, pero que no es solo a nivel local. Y en ese sentido, relató que se han visto y escuchado noticias sobre “avionetas tirando cocaína, un intendente de una zona de Paraguay asesinado, un fiscal paraguayo asesinado en Colombia, esto no es problema de Rosario, es un delito internacional con cadenas internacionales y Argentina tiene una debilidad como Estado para saber lo que pasa en rutas y fronteras”, describió. Agregó: “Las armas, las municiones y la droga no salen del subsuelo de Rosario, llegan a Rosario que tiene una ubicación logística para lo bueno y para lo malo”.

Además, aseguró que trabaja en forma cotidiana con Nación para que lleguen más recursos y fuerzas federales a la ciudad.

Javkin realizó un análisis sobre la situación de violencia en la ciudad y explicó: "Hay un problema de seguridad en los barrios, hay un uso mafioso de la violencia. A mi cuéntenme entre quienes vamos a poner estas cosas sobre la mesa. Porque el objetivo siempre de la mafia, y siempre tiene algún reflejo en cierta politiquería, es embarrar, ensuciar, repartir mugre. Y les voy a dar un ejemplo muy claro. En la comisaría de barrio Ludueña se detuvo tras un allanamiento a un subcomisario por tener dos camionetas robadas. Así se trabaja, así se cuida a la gente con un trabajo coordinado con las fuerzas federales, el municipio, la provincia. Eso, todos los días. La politiquería déjenla para las elecciones".

pablo Javkin01.jpg Foto: Silvina Salinas / La Capital

"Nosotros vamos a estar donde hay que estar, cerca de lo que le pasa a los vecinos. Porque cuando uno va y plantea una situación de un barrio que tiene más de 15 homicidios y se expone que el problema está en el foco policial de una comisaría, y la propia policía, con el apoyo del MPA, actúa y limpia la mugre de esa comisaría, hay que bancar esas cosas. Y yo las voy a bancar", dijo enfático Javkin.

pablo Javkin02.jpg Foto: Silvina Salinas / La Capital

Para evitar esas situaciones, el titular del Palacio de los Leones hizo una vez más hincapié en la necesidad del trabajo coordinado entre municipio y fuerzas federales y provinciales. En ese contexto dijo que en Rosario la violencia "tiene nombre de familia y hay un enfrentamiento cotidiano por una disputa territorial. Lo que digo es que las armas, las municiones y la droga no salen del subsuelo de Rosario, llegan a Rosario, que tiene una ubicación logística para lo bueno y para lo malo. Y para eso ¿qué necesitamos? Inteligencia criminal, inteligencia en el Servicio Penitenciario, porque los hechos se ordenan desde la cárcel. Entonces, cuando se ve en detalle lo que cada uno tiene que hacer es todo mucho más claro y efectivo. Por eso las reuniones no son para la foto".

En otra parte de su charla con los periodistas, Javkin se refirió al hallazgo de las cajas del Plan Cuidar en los allanamientos realizados en la casa de Ariel "Viejo" Cantero, fundador de la banda de Los Monos y quien fue imputado por asociación ilícita y amenazas. En ese sentido, comentó que "detrás de los mafiosos que usan esto hay gente que necesita comer. Una cosa es discriminar quiénes cometen un ilícito y otra es dejar de asistir a la gente. Después, hay detenidos, pero detrás de los nombres conocidos de la causa, hay otros nombres. Métanse en la causa. Nosotros aportamos 926 fojas de cómo funciona esto. Primero no nos olvidemos que hay mucha gente que necesita, y la intermediación de elimina con la Tarjeta Alimentar, con los Programas universales y ojalá vayamos a esos programas que tienen que ver con universalizar la asistencia. Y después, cuando esta gente quiera meter mugre siempre van a encontrar de nuestro lado la misma respuesta".