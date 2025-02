Otra vez no hubo acuerdo por las rutas y la provincia apuntó contra Milei

Por decimotercera vez, tres ministros del gabinete del gobernador Maximiliano Pullaro se volvieron con las manos vacías de los despachos del gobierno nacional. El reiterado reclamo para exigirle a la Casa Rosada el mantenimiento de las rutas que pasan por la bota santafesina o, en su defecto, el traspaso de estos tramos a la órbita santafesina no surtió efecto. Y el malestar por la falta de acuerdo al término del cónclave se hizo sentir. "Las rutas son responsabilidad del presidente argentino Javier Milei, y puede sonar muy lindo por las redes sociales decir que no se pone un solo peso en obra pública, pero está costando vidas en el interior del país", afirmó el ministro del Obras Públicas santafesino, Lisandro Enrico.

Pero amén de las quejas y reclamos públicos que se exhibieron con vehemencia por parte de tres ministros del gobernador Pullaro, trascendió lo que Nación puso sobre la mesa de negociaciones. En esta decimotercera gestión acudieron el ministro Enrico, su par de Economía, Pablo Olivares, y el titular de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.

Del otro lado del escritorio estuvieron el secretario coordinador de Infraestructura del Ministerio de Economía de la Nación, Martín Maccarone; el secretario de Obras Públicas, Luis Enrique Giovine, y el director Nacional de Vialidad, Marcelo Jorge Campoy.

Tras el cónclave, este diario accedió al pliego de exigencias que Nación puso en debate para acceder a la cesión de las rutas. "Esta es una historia de correr permanente la raya", se quejó una alta fuente consultada que dio cuenta de los detalles.

Empantanado

El gobierno nacional condicionó una vez más a la provincia, y le planteó que si quiere hacerse cargo de las rutas nacionales, antes haga la compensación de créditos y deudas, lo que implicaría suspender el juicio contra la Administración Nacional de Seguridad Social (Ansés) ante la Corte Suprema Nacional.

"Eso es algo totalmente independiente", marcaron voceros consultados que coincidieron en señalar que se trató de "un claro mecanismo de coacción".

Según este razonamiento, si se acceden a todas ésta peticiones, la provincia debería suspender el juicio que inició a la Administración Nacional de Seguridad Social (Ansés) por el pago del aporte al déficit.

Cabe recordar que en agosto pasado, la Casa Gris interpuso una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que el gobierno nacional restablezca los anticipos mensuales automáticos que hacía la Ansés a la Caja de Jubilaciones de los estatales de Santa Fe, suma que podría rondar los 140 mil millones de pesos. Esta suma fue aportada por el fisco provincial para cumplir con las obligaciones con la Caja.

Pero además, existe otra demanda interpuesta de gestiones anteriores con una cifra superior a los 700 mil millones y comprende desde 2020 a 2024.

Compensación por juicio

El régimen de compensación de créditos recíprocos es un mecanismo donde se "compensan créditos de uno con los de otro" y se acuerda cómo el deudor neto paga el saldo. "Por eso carece de sentido. Santa Fe viene a ofrecer hacerse cargo de un problema de ellos por el estado deplorable de las rutas nacionales y te lo mezclan con lo otro", se quejó un funcionario consultado.

Sobre el particular, el propio ministro le cerró la puerta a cualquier especulación al respecto. "Ya dijimos que no vamos a pagar por rutas, ya lo descartamos de plano y lo dijo el gobernador. No vamos a pagar por mantener una ruta nacional. Estamos ofreciendo una salida al problema que tienen de su inacción. Si la quieren tomar bien y si no que se sigan haciendo cargo ellos", resumió.

Por afuera de las redes

Al término del encuentro el propio ministro Enrico puso de manifiesto el malestar en declaraciones a la prensa. "Es una situación preocupante para todas las provincias, incluida Santa Fe. Vinimos a Buenos Aires para seguir mostrando la realidad de lo que no se hace en las rutas nacionales, su falta de mantenimiento, lo peligroso de cómo se viaja, arriba de carpetas asfálticas sin corte de pasto en las banquinas, sin pozos tapados, sin poder ver los cruces de ferrocarril. Son rutas nacionales y la responsabilidad es del presidente de la Nación, Javier Milei. Esto de no poner un peso en la obra pública puede sonar muy lindo para las redes sociales, pero está costando vidas en el interior del país. Queremos que Nación y todos sepan que Santa Fe lo hace notar y, si de una vez por todas, nos ceden la potestad organizamos un esquema de mantenimiento. Pero no se puede sostener esto de un no plan, no dinero para las rutas. Hasta ahora hemos ayudado brindando asfalto, los intendentes han cortado malezas. Y vendremos todas las veces que hagan falta hasta que se tome conciencia", ahondó el funcionario.