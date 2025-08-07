La Capital | La Ciudad | San Cayetano

San Cayetano: una multitud de fieles pidió trabajo en Rosario desde temprano

En la mañana de este jueves, muchos fieles se acercaban a la parroquia de Buenos Aires al 2100. Por la tarde será la tradicional procesión y habrá una movilización al Monumento

7 de agosto 2025 · 10:30hs
San Cayetano: una multitud de fieles pidió trabajo en Rosario desde temprano

Foto: Virginia Benedetto / La Capital
San Cayetano: una multitud de fieles pidió trabajo en Rosario desde temprano

Foto: Virginia Benedetto / La Capital
San Cayetano: una multitud de fieles pidió trabajo en Rosario desde temprano

Foto: Virginia Benedetto / La Capital
San Cayetano: una multitud de fieles pidió trabajo en Rosario desde temprano

Foto: Virginia Benedetto / La Capital
San Cayetano: una multitud de fieles pidió trabajo en Rosario desde temprano

Foto: Virginia Benedetto / La Capital
San Cayetano: una multitud de fieles pidió trabajo en Rosario desde temprano

Foto: Virginia Benedetto / La Capital
San Cayetano: una multitud de fieles pidió trabajo en Rosario desde temprano

Foto: Virginia Benedetto / La Capital
San Cayetano: una multitud de fieles pidió trabajo en Rosario desde temprano

Foto: Virginia Benedetto / La Capital
San Cayetano: una multitud de fieles pidió trabajo en Rosario desde temprano

Foto: Virginia Benedetto / La Capital
San Cayetano: una multitud de fieles pidió trabajo en Rosario desde temprano

Foto: Virginia Benedetto / La Capital
San Cayetano: una multitud de fieles pidió trabajo en Rosario desde temprano

Foto: Virginia Benedetto / La Capital
San Cayetano: una multitud de fieles pidió trabajo en Rosario desde temprano

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Una vez más, el Día de San Cayetano se vive a pleno en la ciudad de Rosario. En esta jornada tan especial para conmemorar al santo patrono del pan y del trabajo, cientos de fieles se congregaron desde temprano para darle las gracias y para pedir buena fortuna en la vida laboral. Desde última hora del miércoles y de madrugada este jueves, había gente esperando en las inmediaciones de la parroquia de Buenos Aires al 2100.

Como es habitual cada 7 de agosto, se programaron diversas actividades para honrar a San Cayetano. En ese sentido, se planearon misas, una movilización al Monumento, la histórica procesión y hasta ollas populares.

San Cayetano09

El epicentro del festejo es la parroquia de San Cayetano. Allí, se inició la actividad muy temprano: la primera misa fue a las 5 de la mañana, cuando todavía no había amanecido. También desde temprano, vendedores ambulantes y algunos puesteros se ubicaron estratégicamente para ofrecer diversos productos vinculados al santo.

>> Leer más: San Cayetano: por qué se celebra el 7 de agosto, quién fue este santo y qué rituales se realizan

San Cayetano08

En la parroquia de calle Buenos Aires, se programaron misas durante toda la mañana, una por hora entre las 5 y las 12 del mediodía. A las 15 se realizará la tradicional procesión desde la Iglesia de San Cayetano hacia la plaza Libertad (ubicada entre Mitre, Pasco, Sarmiento e Ituzaingo). Se caminará por calle Buenos Aires hasta Ituzaingó y, desde allí, hacia la plaza Libertad.

En la parroquia rosarina, cientos de fieles hicieron cola para agradecerle a San Cayetano, hacerle promesas, prenderle una velita, o, simplemente, honrar al patrono del pan y del trabajo.

San Cayetano07

Además de ser un santuario de San Cayetano, en la Iglesia se juntaban donaciones de ropa de abrigo y alimentos no perecederos.

San Cayetano02

Por la tarde, las misas continuarán en la parroquia de San Cayetano. Habrá un servicio por hora, entre las 17 y las 22.

San Cayetano04

Convocatorias en Rosario en el Día de San Cayetano

Para este Día de San Cayetano, los sindicatos locales nucleados en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), junto a UTEP, CCC y el Movimiento Evita convocan a una marcha hasta el Monumento de la Bandera. También se sumarán organizaciones estudiantiles y de jubilados.

En cuanto a la movilización, los distintos grupos se congregaron desde las 8.30 de este jueves en la Plaza del Che Guevara (ubicada en Avenida 27 de febrero y calle Laprida) y su destino será el Monumento a la Bandera. Durante su recorrido, harán un parate frente a la parroquia San Cayetano (Buenos Aires al 2100), donde se recibirá el saludo y la bendición del cura párroco.

Como cierre de la movilización, las 11:30 habrá un acto de en la explanada del Monumento a la Bandera y al mediodía habrá 50 ollas populares instaladas en la plaza frente al Concejo. Las ollas serán bendecidas por el Arzobispado de Rosario. Por último, a las 13 se hará entrega a los concejales de un Proyecto de Ordenanza de Emergencia Alimentaria.

San Cayetano05

Por otro lado, los gremios enrolados en la Intersindical Rosario, Luz y Fuerza, Bancarios, Correo, Judiciales de Santa Fe, Atsa Rosario y Sadop, entre otros, convocaron a la misa a las 10 en honor a San Cayetano en la iglesia de Buenos Aires 2158.

San Cayetano06

Rituales para el patrono del pan y del trabajo

Además de las movilizaciones en honor a San Cayetano, cada 7 de agosto también se practican rituales caseros, para atraer la abundancia al hogar. El más conocido es prenderle una vela al santo patrono para pedirle pan y trabajo. "Hay una vela para cada santo", dice el dicho popular, y la vela que le corresponde a San Cayetano es la de color amarilla.

A San Cayetano hay que prenderle una vela de color amarilla

San Cayetano12

Hay otros rituales para realizar el 7 de agosto, Día de San Cayetano:

  • Poner dinero debajo de la imagen de San Cayetano: sus feligreses aseguran que, para que no falte la abundancia monetaria en la casa, no debe faltar dinero debajo de la imagen del Santo.
  • Con una estampita, tapar la cara del niño Jesús en sus brazos: muchos afirman que éste es el ritual más eficaz, ya que San Cayetano "se asusta" y atrae dinero en pocas horas..
  • Escribirle una carta y quemarla: por último, este ritual es para encontrar trabajo y se debe realizar todos los días.

Noticias relacionadas
El proyecto apunta a controlar los perros potencialmente peligrosos en Rosario.

Proponen que se pueda denunciar online a perros potencialmente peligrosos

El conductor del Peugeot 206 despistó y embistió a las víctimas en la costanera.

Tragedia en la costanera central: "Salió a cazar la moto y cazó a una familia"

el tiempo en rosario: un jueves templado y con nubosidad variable

El tiempo en Rosario: un jueves templado y con nubosidad variable

Le Facultad de Derecho luce un nuevo aspecto, que lo acerca al de su construcción original.

Inauguraron la remodelación del edificio de la Facultad de Derecho

Ver comentarios

Las más leídas

Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati

Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati

Nazareno Funez: Mis sobrinos me dijeron que ni se me ocurra hacerle un gol a Newells

Nazareno Funez: "Mis sobrinos me dijeron que ni se me ocurra hacerle un gol a Newell's"

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Por primera vez en Rosario, realizaron una reducción del estómago por la boca

Por primera vez en Rosario, realizaron una reducción del estómago por la boca

Lo último

Newells vs Central Córdoba: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Newell's vs Central Córdoba: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

San Cayetano: una multitud de fieles pidió trabajo en Rosario desde temprano

San Cayetano: una multitud de fieles pidió trabajo en Rosario desde temprano

Salas de escape: un negocio lúdico que promete buena rentabilidad

Salas de escape: un negocio lúdico que promete buena rentabilidad

¿Cómo votaron los diputados santafesinos los aumentos al Garrahan y las universidades?

Votación santafesina dividida en la media sanción a la ley de financiamiento de universidades públicas y la emergencia en pediatría para asegurar partidas
¿Cómo votaron los diputados santafesinos los aumentos al Garrahan y las universidades?
Tragedia en la costanera central: Salió a cazar la moto y cazó a una familia
La Ciudad

Tragedia en la costanera central: "Salió a cazar la moto y cazó a una familia"

San Cayetano: una multitud de fieles pidió trabajo en Rosario desde temprano
La Ciudad

San Cayetano: una multitud de fieles pidió trabajo en Rosario desde temprano

Proponen que se pueda denunciar online a perros potencialmente peligrosos
La Ciudad

Proponen que se pueda denunciar online a perros potencialmente peligrosos

Detuvieron a un adolescente que iba por la calle con un ladrillo de cocaína
Policiales

Detuvieron a un adolescente que iba por la calle con un ladrillo de cocaína

El socialismo estira la definición y decide al filo si se suma al frente Provincias Unidas

Por Mariano D'Arrigo
Politica

El socialismo estira la definición y decide al filo si se suma al frente Provincias Unidas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati

Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati

Nazareno Funez: Mis sobrinos me dijeron que ni se me ocurra hacerle un gol a Newells

Nazareno Funez: "Mis sobrinos me dijeron que ni se me ocurra hacerle un gol a Newell's"

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Por primera vez en Rosario, realizaron una reducción del estómago por la boca

Por primera vez en Rosario, realizaron una reducción del estómago por la boca

Tuvo un paso fugaz por Newells: en su nuevo club lo presentaron a la mañana y a la noche hizo un golazo

Tuvo un paso fugaz por Newell's: en su nuevo club lo presentaron a la mañana y a la noche hizo un golazo

Ovación
La llegada de Luis Díaz a Newells quedó en un impasse: ¿cuáles son los motivos?

Por Luis Castro
Ovación

La llegada de Luis Díaz a Newell's quedó en un impasse: ¿cuáles son los motivos?

La llegada de Luis Díaz a Newells quedó en un impasse: ¿cuáles son los motivos?

La llegada de Luis Díaz a Newell's quedó en un impasse: ¿cuáles son los motivos?

El dato que presagia que Central y Atlético Tucumán se sacarán chispas en el cruce del sábado

El dato que presagia que Central y Atlético Tucumán se sacarán chispas en el cruce del sábado

Excapitán de Newells contra Riquelme: Pone gente para que la critiquen y salvarse

Excapitán de Newell's contra Riquelme: "Pone gente para que la critiquen y salvarse"

Policiales
Detuvieron a un adolescente que iba por la calle con un ladrillo de cocaína
Policiales

Detuvieron a un adolescente que iba por la calle con un ladrillo de cocaína

Lo condenaron por ordenar un crimen por videollamada desde prisión

Lo condenaron por ordenar un crimen por videollamada desde prisión

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati

Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati

La Ciudad
San Cayetano: una multitud de fieles pidió trabajo en Rosario desde temprano
La Ciudad

San Cayetano: una multitud de fieles pidió trabajo en Rosario desde temprano

Proponen que se pueda denunciar online a perros potencialmente peligrosos

Proponen que se pueda denunciar online a perros potencialmente peligrosos

Tragedia en la costanera central: Salió a cazar la moto y cazó a una familia

Tragedia en la costanera central: "Salió a cazar la moto y cazó a una familia"

El tiempo en Rosario: un jueves templado y con nubosidad variable

El tiempo en Rosario: un jueves templado y con nubosidad variable

El dólar blue volvió a caer y sigue siendo el más barato del mercado
Economía

El dólar blue volvió a caer y sigue siendo el más barato del mercado

Vóley: las Panteritas U21, con impronta rosarina para el Mundial de Indonesia

Por Leandro Garbossa
Ovación

Vóley: las Panteritas U21, con impronta rosarina para el Mundial de Indonesia

Una influencer santafesina se defiende: No fui parte del atentado a Cristina
Política

Una influencer santafesina se defiende: "No fui parte del atentado a Cristina"

Julieta Prandi dio un testimonio desgarrador en el juicio contra su expareja
Información General

Julieta Prandi dio un testimonio "desgarrador" en el juicio contra su expareja

Pullaro: la propuesta de incremento salarial para los estatales será semestral
Información General

Pullaro: la propuesta de incremento salarial para los estatales será semestral

Excapitán de Newells contra Riquelme: Pone gente para que la critiquen y salvarse
Ovación

Excapitán de Newell's contra Riquelme: "Pone gente para que la critiquen y salvarse"

Diputados dio media sanción al proyecto de financiamiento universitario
Política

Diputados dio media sanción al proyecto de financiamiento universitario

Por primera vez en Rosario, realizaron una reducción del estómago por la boca

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Por primera vez en Rosario, realizaron una reducción del estómago por la boca

Piden 18 años de cárcel para el conductor que mató a madre e hija
Policiales

Piden 18 años de cárcel para el conductor que mató a madre e hija

Agosto, una pantalla de atracción cósmica para mirar el cielo en Rosario
La Ciudad

Agosto, una pantalla de atracción cósmica para mirar el cielo en Rosario

La economía de Santa Fe acumula tres meses en baja y frena su recuperación
Economía

La economía de Santa Fe acumula tres meses en baja y frena su recuperación

Comienza Rosario Outlet: cuáles son las ofertas y qué novedad llega
La Ciudad

Comienza Rosario Outlet: cuáles son las ofertas y qué novedad llega

Emergencia en discapacidad: desde el municipio criticaron el veto
La Ciudad

Emergencia en discapacidad: desde el municipio criticaron el veto

Intendentes peronistas se arriman a Pullaro y la alianza de gobernadores

Por Facundo Borrego
Política

Intendentes peronistas se arriman a Pullaro y la alianza de gobernadores

Identificaron al joven asesinado este martes en la zona sudoeste
Policiales

Identificaron al joven asesinado este martes en la zona sudoeste

Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati
Policiales

Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati

Detectan tres casos en Argentina de la variante Frankenstein del Covid
Salud

Detectan tres casos en Argentina de la variante Frankenstein del Covid

Fiesta Rulienta en Rosario: llega el primer evento del país para celebrar los rulos
La Ciudad

Fiesta Rulienta en Rosario: llega el primer evento del país para celebrar los rulos

Pullaro: De este espacio de gobernadores saldrá el nuevo presidente
Política

Pullaro: "De este espacio de gobernadores saldrá el nuevo presidente"

Denunciaron a un pato por agresivo, pero consiguió 7.000 firmas, un abogado y resiste
Información general

Denunciaron a un pato por agresivo, pero consiguió 7.000 firmas, un abogado y resiste