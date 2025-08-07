San Cayetano: una multitud de fieles pidió trabajo en Rosario desde temprano

En la mañana de este jueves, muchos fieles se acercaban a la parroquia de Buenos Aires al 2100. Por la tarde será la tradicional procesión y habrá una movilización al Monumento

Una vez más, el Día de San Cayetano se vive a pleno en la ciudad de Rosario . En esta jornada tan especial para conmemorar al santo patrono del pan y del trabajo, cientos de fieles se congregaron desde temprano para darle las gracias y para pedir buena fortuna en la vida laboral. Desde última hora del miércoles y de madrugada este jueves, había gente esperando en las inmediaciones de la parroquia de Buenos Aires al 2100.

Como es habitual cada 7 de agosto, se programaron diversas actividades para honrar a San Cayetano . En ese sentido, se planearon misas, una movilización al Monumento, la histórica procesión y hasta ollas populares.

El epicentro del festejo es la parroquia de San Cayetano. Allí, se inició la actividad muy temprano: la primera misa fue a las 5 de la mañana, cuando todavía no había amanecido. También desde temprano, vendedores ambulantes y algunos puesteros se ubicaron estratégicamente para ofrecer diversos productos vinculados al santo.

San Cayetano08 Foto: Virginia Benedetto / La Capital

En la parroquia de calle Buenos Aires, se programaron misas durante toda la mañana, una por hora entre las 5 y las 12 del mediodía. A las 15 se realizará la tradicional procesión desde la Iglesia de San Cayetano hacia la plaza Libertad (ubicada entre Mitre, Pasco, Sarmiento e Ituzaingo). Se caminará por calle Buenos Aires hasta Ituzaingó y, desde allí, hacia la plaza Libertad.

En la parroquia rosarina, cientos de fieles hicieron cola para agradecerle a San Cayetano, hacerle promesas, prenderle una velita, o, simplemente, honrar al patrono del pan y del trabajo.

San Cayetano07 Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Además de ser un santuario de San Cayetano, en la Iglesia se juntaban donaciones de ropa de abrigo y alimentos no perecederos.

San Cayetano02 Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Por la tarde, las misas continuarán en la parroquia de San Cayetano. Habrá un servicio por hora, entre las 17 y las 22.

San Cayetano04 Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Convocatorias en Rosario en el Día de San Cayetano

Para este Día de San Cayetano, los sindicatos locales nucleados en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), junto a UTEP, CCC y el Movimiento Evita convocan a una marcha hasta el Monumento de la Bandera. También se sumarán organizaciones estudiantiles y de jubilados.

En cuanto a la movilización, los distintos grupos se congregaron desde las 8.30 de este jueves en la Plaza del Che Guevara (ubicada en Avenida 27 de febrero y calle Laprida) y su destino será el Monumento a la Bandera. Durante su recorrido, harán un parate frente a la parroquia San Cayetano (Buenos Aires al 2100), donde se recibirá el saludo y la bendición del cura párroco.

Como cierre de la movilización, las 11:30 habrá un acto de en la explanada del Monumento a la Bandera y al mediodía habrá 50 ollas populares instaladas en la plaza frente al Concejo. Las ollas serán bendecidas por el Arzobispado de Rosario. Por último, a las 13 se hará entrega a los concejales de un Proyecto de Ordenanza de Emergencia Alimentaria.

San Cayetano05 Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Por otro lado, los gremios enrolados en la Intersindical Rosario, Luz y Fuerza, Bancarios, Correo, Judiciales de Santa Fe, Atsa Rosario y Sadop, entre otros, convocaron a la misa a las 10 en honor a San Cayetano en la iglesia de Buenos Aires 2158.

San Cayetano06 Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Rituales para el patrono del pan y del trabajo

Además de las movilizaciones en honor a San Cayetano, cada 7 de agosto también se practican rituales caseros, para atraer la abundancia al hogar. El más conocido es prenderle una vela al santo patrono para pedirle pan y trabajo. "Hay una vela para cada santo", dice el dicho popular, y la vela que le corresponde a San Cayetano es la de color amarilla.

A San Cayetano hay que prenderle una vela de color amarilla

San Cayetano12 Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Hay otros rituales para realizar el 7 de agosto, Día de San Cayetano: