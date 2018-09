"No defendemos la educación privada. Nosotros nos defendemos del ataque que este gobierno realiza en forma sistemática a la educación pública". La secretaria general de Coad, Laura Ferrer Varela, respondió con esa frase a la fuerte acusación que un grupo de padres de alumnos del Politécnico y del Superior de Comercio lanzó ayer sobre el accionar del gremio durante el último paro en la Universidad.





Además, la titular del sindicato rosarino adelantó que los profesores universitarios "no darán clases extras para recuperar los días de paro".





Padres autoconvocados cuyos hijos estudian en los colegios que dependen de la UNR señalaron a la Coad de ser parte del grupo político que impulsa la salida anticipada del presidente Mauricio Macri, aprovechando el conflicto gremial de los docentes universitarios.









En declaraciones al programa "Zysman 830" que se emite por La Ocho, Ferrer Varela agregó al respecto: "No sabía que la defensa de los derechos de los trabajadores era desestabilizar al gobierno", y agregó: "El gobierno se está desestabilizando a sí mismo cuando firma acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Cuando deja que entren posturas extranjerizantes en el sentido de que ingrese Estados Unidos directamente a la política de nuestro país".

La última marcha en defensa de la educación pública fue multitudinaria.



La titular de Coad anticipó además que "los profesores no darán clases extras para recuperar los días de paro" tal como lo sugirieron autores de la UNR y los propios padres. "Los docentes no se apartarán de lo que establece el convenio colectivo de trabajo. No tenemos problemas de hacer cualquier cosa, pero nunca vamos a sobrecargar las tareas. No vamos a salir por afuera de nuestro convenio de trabajo. No vamos a hacer doble trabajo".

"Las vacaciones de verano son de 45 días para aquellos que tenemos más de 15 años de antigüedad y tiene que ser respetado. No vamos a recuperar los paros. Que lo tengan en claro tanto el Rectorado como los padres. Sí seguiremos luchando por una educación de buena calidad, y no es con contenidos solamente. Eso lo tienen que tener en claro los padres".