Música de lujo en El Círculo: se presenta la Red Provincial de Coros y Orquestas Infanto Juveniles

La actividad será el lunes 3 de noviembre y participarán grupos de Granadero Baigorria, Timbúes y Alcorta. En lo que va del año ya se realizaron seis encuentros

Chicas y chicos de diferentes orquestas y coros se presentan en El Círculo.

Con la participación de más de 200 chicos, este lunes 3 de noviembre, desde las 14, en el Teatro El Círculo de Rosario se realizará la gran Gala de la Red Provincial de Coros y Orquestas. La iniciativa del Ministerio de Educación de la provincia, con la participación de la Orquesta Infanto Juvenil “El Triángulo” de Rosario, la Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil de Granadero Baigorria, la Escuela Orquesta Nº 1272 “Campo Mateo” de Timbúes y la Escuela Orquesta de Alcorta.

“La Gala en Rosario será el séptimo encuentro que desarrollamos en este 2025, en este caso en un lugar tan emblemático para la cultura de Rosario” , afirmó la coordinadora de la Red, Marta Varela, quién además agregó que “uno de los objetivos de la Red es visibilizar y poner en valor a las Escuelas Orquestas y a las agrupaciones musicales con sus directores y profesores para desarrollar un proyecto que jerarquice el trabajo musical que se realiza en toda la provincia de Santa Fe”.

A su vez, Varela destacó la importancia de compartir el trabajo realizado durante el año en un encuentro donde asisten familiares y público en general. “Poder mostrar lo que se aprende ante el público afianza el trabajo grupal, genera motivación y compromiso para estudiar y ensayar y tiende redes entre los alumnos y eso mejora los aprendizajes”.

Vale recordar que el proyecto de presentaciones musicales en 2025 se inició en la ciudad de Santa Fe con el primer encuentro de apertura que contó con la presencia de agrupaciones de Santa Fe, Rafaela, Santo Tomé y Sunchales, la segunda presentación se realizó en la ciudad de Rafaela con orquestas de violines y coros locales y luego continúo en la ciudad de Reconquista , con la presencia de jóvenes que representaron a la Escuela Orquesta N° 417 y al Coro juvenil de la Escuela N° 332, ambas de la localidad de Tostado, al Coro Juvenil Refugio Escuela N° 385, de Reconquista, a la Escuela Orquesta N° 1174, de Avellaneda y a la Escuela Orquesta N°409, de San Cristóbal.

El cuarto encuentro tuvo lugar en la ciudad de Las Parejas con la presencia de la Fanfarria Las Parejas de la Escuela N.º 1404 “Malvinas Argentinas”, la Escuela Orquesta Nº 1350 de Casilda y la Escuela Orquesta N.º 281 de San Genaro.

red (2)

El quinto concierto fue en la ciudad de San Lorenzo con agrupaciones de Oliveros, Totoras, San Jerónimo, Cañada de Gómez, Serodino y San Lorenzo y el sexto encuentro se desarrolló en la localidad de Alcorta con la presencia de agrupaciones musicales de Alcorta, Villa Constitución,Venado Tuerto y Rosario.

La Red Provincial de Coros y Orquestas cuenta con 49 escuelas orquestas, 3 orquestas sinfónicas, 4 orquestas de cuerdas, 29 ensambles, 5 ensambles folclóricos, 4 coros y más de 1200 instrumentos.

A través de la Red se propone a la educación musical como una plataforma de inclusión e igualdad de oportunidades y acompañamiento socioeducativo con el objetivo de fortalecer las trayectorias escolares, los aprendizajes y potenciar las habilidades cognitivas y sociales de niñas, niños y adolescentes que cuentan con la oportunidad de incorporarse a formaciones musicales sinfónicas y latinoamericanas como estrategia de acompañamiento socioeducativo a través de la música.