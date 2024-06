Denuncian que volvieron los aprietes a taxistas en la Terminal

Si bien los episodios no llegaron a la gravedad que tuvieron en 2018, afirman que otra vez no pueden trabajar libremente en ese espacio . La postal en las paradas ya es conocida. Los recién llegados a Rosario van a tomar un coche y los espera una doble fila: los taxistas que pertenecen a la "Cooperativa", en complicidad con los abrepuertas, cargan pasajeros antes que los "de afuera", que aguardan en una segunda hilera paralela.

Por Cafferata a veces entran algunos "nuevos". Pero todo es peor en la parada de Santa Fe, donde hay un grupo más consolidado. Allí ni siquiera dejan entrar a los "extranjeros". Si una persona que recién llega a Rosario quiere evitar esa fila y tomar servicio en una esquina cercana, no puede porque no le paran. Todo por miedo.

Incluso hubo una presentación ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) por parte de dos concejalas, María Fernanda Gigliani y María Eugenia Schmuck (actual presidenta del Concejo), por uso de armas. Tras la judicialización, por un tiempo cesaron ese tipo de situaciones, de la mano de sanciones administrativas a algunos de los involucrados.

Pero la falta de acción municipal está permitiendo que se reedite. "Cuando hicimos toda la movida de llevar el tema a la Justicia bajaron el copete y empezaron a portarse bien. Pero pasado el tiempo y la falta de control de la Municipalidad, todo volvió a estar como antes. Hoy los que están ahí en la Terminal se adueñan de la parada junto con los abrepuertas y no dejan cargar a otra gente. Están volviendo a las viejas mañas", expresó Adriana Herrera, presidenta de la Asociación de Mujeres Conductoras (AMC).

Herrera describió que solía haber dos agentes de Fiscalización del Transporte por dársena, pero hace al menos tres meses los retiraron. El argumento: la falta de personal. "Fuimos a hablar con las autoridades y nos dijeron que elevemos una nota pidiendo que vuelvan los inspectores a la zona. Dicen que no tienen gente suficiente, lo mismo que nos argumentan cuando nos quejamos de los Uber y remises truchos. Como ahora hay tanta falta de trabajo, la Terminal se llena de coches", refirió.

Advertencia

Hace un año, La Capital advertía que la situación se estaba repitiendo, quizás en menor medida. Así lo atestiguaban llamados de taxistas al 147. Gigliani hizo por marzo de 2023 una presentación en el Palacio Vasallo para que el municipio implementara lo acordado y sancionado en 2018 por el cuerpo. La reforma estructural consistía en instalar una barrera física que impidiera una doble fila, para que no hubiera manera de que un taxi que llegara después que otro que ya estaba esperando pudiera salir cargado con un pasajero.

En junio del año pasado, un taxista denunció que fue atacado a golpes por colegas cuando esperaba en la dársena sobre Santa Fe. La agresión se produjo cuando el conductor se encontraba en el primer lugar de la fila y fue sorprendido por un grupo de taxistas identificados como parte de "la Cooperativa". "Vino uno, me increpó y me pegó un cabezazo. Cuando me quise defender los otros me agarraron las manos. Eran como diez", comentó el hombre en un video que se viralizó en redes sociales.

Lo cierto es que más allá de los proyectos, hoy siguen trabajando de la misma manera, y todos los planes han quedado en promesas. Gigliani recordó que desde la intendencia le mostraron alguna propuesta un tiempo atrás, pero aún no vio algo definitivo ni un avance posterior. "Me junté hace un tiempo largo con Nerina Manganelli, secretaria de Movilidad. Me mostraron el proyecto, hice observaciones y todavía no implementaron nada", apuntó la edila de Iniciativa Popular.

María Eva Juncos, de She Taxi, analizó que "algo que puede dar cuenta de que las cosas no cambiaron es simplemente ver la parada de Santa Fe llena de taxis sobre la mano derecha, donde está lleno de carteles de prohibido estacionar. En ese sentido, reveló que está armando un proyecto para la remodelación de esa dársena. "Es la más controversial, por como está diseñada. Propicia muchas situaciones que se prestan a confusión o a abusos", estimó.

De este modo, se ve un conflicto en el horizonte, porque hay poco trabajo para los taxis y los que quedan afuera del reparto de la Cooperativa no lo van a seguir tolerando. "Las mujeres nos vamos a organizar otra vez para ir. Cuando lo hicimos, liberamos la estación para todos, porque había muchos hombres a los que tampoco dejaban parar. Y ahora, aparentemente, están volviendo a las antiguas conductas. Así que vamos a empezar a ir de nuevo para que todos puedan trabajar", advirtió Herrera.

La estrategia en 2018 fue la siguiente: "Éramos 8 mujeres en esa época. Nos juntábamos a una cuadra, sobre Vera Mujica, e íbamos todas juntas, una atrás de otra, y entrábamos a la Terminal por Santa Fe. Ahí empezaban las amenazas, gritos, nos tiraban monedas y nos decían que íbamos a aparecer muertas tiradas en una zanja, que éramos prostitutas, de todo. Así los empezamos a filmar y grabar, y eso fue lo que llevamos a la Justicia", recordó con orgullo.

Habla una taxista: "La noche es dura"

La mayoría de los episodios turbios suceden de noche. Una conductora que pidió guardar su anonimato contó que en un hecho reciente, mientras esperaba para cargar una pasajera, fue insultada por un hombre que se identificó como un dirigente taxista. "Creo que lo hizo para provocar, porque no quieren que las mujeres paremos en la Terminal. Es un lugar donde siempre hay trabajo y por eso uno va. En 20 minutos sacás un viaje", relató. También dijo haber sufrido acoso sexual de parte de compañeros.

La conductora contó que todo empeoró cuando se retiraron los inspectores de servicios públicos. "Ahí se empezó a poner mas áspero. En Cafferata a la mañana se trabaja de una forma más ordenada, a partir de las 16 cambia la modalidad. Pero a partir de las 22 se pone picante", señaló. Sin embargo, aclaró que sobre esa calle "todavía pueden parar los nuevos. Los de Santa Fe son un grupo más bravo. A compañeros les han pegado", lamentó.

En tanto, reveló que los maleteros "acuerdan con algunos taxistas para que les den los viajes más largos, por ejemplo a General Lagos, y llevarse a cambio una suma de dinero". Y refirió que los domingos "hay tres filas y hay colegas que le pagan a un maletero 1.000 pesos para cargar primero".

"Siempre hay una historia detrás de cada taxista", señaló para dar cuenta de la necesidad de trabajar que tienen todos los choferes. "Están las mujeres separadas, las madres solteras, los que cuidan a un padre enfermo. Es muy sacrificado. Es dura la noche, con la droga, la delincuencia y la violencia. Tenés que andar por la calle cimbeleando, estirando la carga de gas para no ir para atrás con la recaudación. Te metés en lugares peligrosos para no perder el viaje y corre riesgo tu vida", cerró. Toda una postal del trabajo nocturno.