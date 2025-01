Motosierra en Salud: alertan por la cancelación de programas de hepatitis y otras enfermedades

La decisión del gobierno nacional de cerrar las coordinaciones nacionales de Hepatitis Virales generó ruido en el ámbito de la salud y también en el político. "Es increíblemente triste, y lo digo haciendo un gran esfuerzo para que no se me quiebre la voz, porque no se entiende por qué se interrumpe una lucha que viene dando sus frutos", dijo a La Capital Edith Michelotti, coordinadora del grupo Hepatitis Rosario y una referente a nivel nacional.