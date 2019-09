El ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, se refirió a la polémica en el medio de la transición entre el actual gobierno de Miguel Lifschitz y el gobernador electo Omar Perotti. "No hemos nombrado ningún nuevo agente en planta permanente, por el contrario se han producido 7 mil vacantes", subrayó para aclarar que "quienes llegamos con Lifschitz, nos vamos con Lifschitz".

Según indicó, desde el primer encuentro entre funcionarios y el equipo de Perotti a la fecha, se ha brindado información al respecto que la Casa Gris ha entregado. "No hay negativa a otrogar los datos que nos soliciten y están en el portal oficial de la provincia", remarcó. Y añadió que la transición lleva "muchos meses y muchos elementos se modifican y varían a lo largo de lo que queda de la gestión".

"Los gastos de la provincia están atados al incremento inflacionario, como los salarios por cláusula gatillo, y los insumos, proveedores y contrataciones se incrementan de acuerdo al incremento de los precios", insistió Farías para subrayar que "los ingresos no tienen el mismo comportamiento, porque la coparticipación federal no aumentó de acuerdo a la inflación, la recaudación propia de Santa Fe atada a la actividad económica no subió en los mismos valores y, además de esto, Nación nos priva de 5.800 millones de pesos por el déficit de la Caja de Jubilaciones, junto a las modificaciones tributarias. Esto pinta un desfasaje entre ingresos y egresos".

—Al margen de los factores ajenos a la gestión provincial. ¿Se gestionó bien la administración santafesina?

—Nuestra gestión es buena y responsable. Si no hubiese sido así, no habríamos llegado con este bajísimo nivel de endeudamiento y pagando cláusula gatillo a los empleados. Córdoba ya la suspendió. De seguir esta tendencia en la que se nos caen recursos y aumentan los gastos con inflación, podemos llegar a tener serios inconvenientes en relación a los próximos meses.

—¿Tiene fecha de vencimiento la cláusula gatillo?

—No. Está en un acta paritaria y es parte de la política salarial de 2018 y estamos dispuestos a seguir cumpliéndola. Vamos a seguir monitoreando el tema y estamos atentos a ver cómo Nación nos compensa la retracción tributaria que hubo.

—¿Aumentó la planta permanente en el Estado provincial?

—No. La planta de cargos en estos cuatro años no aumentó. Al contrario, hoy tenemos más de 7 mil cargos vacantes porque se han producido más de 5 mil jubilaciones, y no ingresamos a planta ningún agente ni mucho menos ningún funcionario político, ni ingresarán. Los que entramos con Lifschitz, nos vamos con Lifschitz. Hay una serie de trabajadores de planta transitoria sobre los cuales hay una presión grande de los gremios para que comencemos una regularización y vayan a permanente. No todo contratado está en condiciones de ingresar. Hicimos un corte, que nos da unos 600 empleados. Los sindicatos no están de acuerdo y estiman 1.500 trabajadores. Esto se discute en un ámbito paritario con los sindicatos que se han identificado con el gobernador electo.

—Aparece como exigible que el gobernador Lifschitz deje el gobierno con reservas, incluso en este contexto.

—Ojalá podamos hacerlo. Si Nación nos cumple, estaremos en mejores condiciones. Dejamos la provincia menos endeudada del país y una de las mejor administradas.

—¿Hace ruido que se publiquen en la web los datos que recibe el equipo de Perotti?

—Son datos públicos. Nos molesta la mala intencionalidad de tratar de transformar los datos en denuncia, que no negamos ni escondemos. Nos resulta molesto usar políticamente los problemas financieros que hay en la provincia para tratar de decir que hicimos mal las cosas. No es verdad.