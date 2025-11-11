La Capital | Edición Impresa | Autonomía municipal

Autonomía municipal: el Concejo debate la pluridad sindical y la integración de vecinales

Este miércoles en la comisión de Gobierno del Concejo Municipal volverá a abordar el proyecto de la Intendencia, con este temario: empleo público, recursos administrativos y transformación digital

Lucas Ameriso

Por Lucas Ameriso

11 de noviembre 2025 · 06:10hs
En el marco del debate de la autonomía municipal en el Concejo

En el marco del debate de la autonomía municipal en el Concejo, se debatirá la pluraridad sindical.

Este miércoles, desde las 9, la comisión de Gobierno del Concejo Municipal volverá a abordar el proyecto de autonomía municipal, que consta de 115 artículos y que pretende obtener de forma inmediata normativas para poner en marcha. Entre ellas, el temario a debatir girará en torno a la pluralidad sindical en las paritarias locales, un tope jubilatorio a los 70 años para empleados municipales; más allá del derecho a retirarse a los 65 para los hombres y 60 para las mujeres y el pedido de entidades vecinalistas para tener poder decisión y representatividad en los seis distritos de la ciudad.

Como ya se ha informado, la iniciativa aborda varios ejes de trabajo y los plantea como paso previo y necesario a la elección de estatuyentes que tendrá lugar en 2017 con el fin de redactar la Carta Orgánica rosarina. Ambos aspectos fueron posibles merced a la reforma de la Constitución santafesina, que ya declaró a Rosario con pleno derecho a la autonomía.

>>Leer más: La autonomía municipal ingresó al Concejo y empieza a debatirse desde el lunes 20

En el segundo encuentro se abordaron otros tópicos como ambiente, arbolado, automotores, baldíos, economía y contrataciones. Ahora, en esta tercera reunión, a la que también fueron convocadas autoridades del Ejecutivo, el Sindicato de Trabajadores Municipales y entidades vecinalistas, se debatirá en torno a empleo público, recursos administrativos y materia judicial. También en temas de gobierno y transformación digital.

autonomia5

Un aspecto que tendrá rodaje parlamentario es la ratificación, por normativa propia, de la paritaria local, que por uso y costumbre se celebra entre autoridades del Ejecutivo y el gremio municipal pero que tiene como contexto una ley provincial en la que Rosario debería someterse a las decisiones tomadas en toda la provincia junto al resto de municipios de menor rango.

Sobre el soporte técnico o legal de las paritarias rosarinas, las partes (Palacio de los Leones y sindicato) no tienen grandes diferencias y en la práctica los incrementos acordados estuvieron por encima de lo resuelto por la Federación Santafesina de Trabajadores Municipales (Festram), de la que Rosario y otras grandes localidades se apartaron.

Pluralidad sindical

En la negociación entre las partes, se introdujo la ratificación de la pluralidad sindical en los empleados públicos rosarinos. Esto significa que si un gremio logra reunir el 10 por ciento de la masa de trabajadores afiliados, tendrá el derecho de exigir una silla en la comisión bilateral de la paritaria y negociar de igual a igual con el único sindicato que existe hasta el momento. Esta situación podría darse en algún momento con la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), pero en la actualidad los 1.200 afiliados exigibles son una utopía. Lo cierto es que la aprobación del mensaje de la Intendencia le daría a la negociación una forma regulada y reglamentada a nivel local.

autonomia6

En la actualidad existen unos 9 mil agentes afiliados al sindicato que conduce históricamente Antonio Ratner, y otros 2.500 empleados no están afiliados, pero de igual forma la Festram les aplica una aporte sindical. Uno de los argumentos que podrían volcarse es que el gremio rechaza cualquier "retroceso" a las épocas en las que se desató un largo conflicto con el ex intendente Horacio Usandizaga por un estatuto que significó para el sector recortes salariales. Reglamentaciones posteriores y un esquema salarial propio transformaron en conquistas gremiales esta situación.

>>Leer más: Pablo Javkin pidió consenso para la autonomía de Rosario: "Va a trascender a los protagonistas de ahora"

El otro punto a analizar en el eje "empleo público" será, en sintonía con la ley de contrato de trabajo de Nación, la potestad para que el Ejecutivo pueda intimar a un trabajador o trabajadora una vez cumplidos 70 años de edad a que tramite su jubilación en el plazo de un año. Cumplido este tope, quedará cesante y se hará la jubilación "de hecho". Cabe recordar que todo trabajador municipal en relación de dependencia debe reunir 30 años de aportes a su caja previsional y haber llegado a los 65 años de edad para los hombres y 60 años para las mujeres.

Vecinalistas

En la lista de entidades convocadas también figura la Casa del Vecinalista. Su titular, Germán Gago, anticipó a La Capital algunas peticiones. "Pedimos que se analice concretamente si se vive una democracia de baja intensidad, porque observamos que falta una participación real de los ciudadanos y en ésto tenemos un protagonismo las vecinales como nexo con los barrios. Vamos a proponer concretamente que se nos tenga en cuenta en la legislación y la autonomía para ser parte de la Dirección de Vecinales y tener una silla en cada uno los seis distritos municipales. Es decir poder real de decisión, previa elección popular de los representantes de estos lugares, con toda la legitimidad", se explayó. Gago lo resumió con otra atribución que reclamarán: resoluciones vinculantes sobre lo público.

>>Leer más: Autonomía municipal: Javkin recibió aportes académicos de la UCA y la UNR

Consultado por este diario, el edil peronista Mariano Romero adelantó que insistirá con una preocupación de su bloque. "La principal objeción a este proyecto de la Intendencia es pretender condicionar la estatuyente de 2017 porque una cosa es plantear o introducir el tema y otra es dar opinión. Esto es imponer una visión. Esta intromisión no debe producirse porque no hay que condicionar a quienes tendrán la responsabilidad de sancionar una carta orgánica nueva y quienes se aboquen a ella no deben tener ningún tipo de condicionamiento, incluso pueden dar lugar a planteos de inconstitucionalidad o judicializar lo que allí quede aprobado", advirtió Romero.

autonomia7

Por su parte, el edil oficialista Fabrizio Fiatti aclaró que la introducción del Código de Convivencia en el capítulo de empleo público fue "un error de redacción que será cambiado y puesto en otro lugar del proyecto, por lo que "de ninguna manera se busca criminalizar la protesta laboral". El concejal cuestionó la pretensión de los vecinalistas de tener un rol vinculante en el control de las obras públicas y en la certificación de las etapas de un proyecto en ejecución, si bien remarcó que existe un rol importante que ocupan la entidades barriales en su presencia territorial y de participación de los rosarinos.

Noticias relacionadas
El gobierno provincial ya aplicó 145 mil dosis de la vacuna contra el dengue.

Dengue: los barrios priorizados en el inicio de la campaña de vacunación

Verdiblancos y verdinegros otra vez frente a frente. Esta vez van por el premio mayor.

Jockey Club y Duendes juegan el súper clásico del rugby por la corona, el honor y la gloria

renovacion del monumento a la bandera: ya se ejecuto el 60% de las obras

Renovación del Monumento a la Bandera: ya se ejecutó el 60% de las obras

El oficialismo en el Concejo tiene la mayoría automática de 15 votos para aprobar la potestad para fijar el boleto en manos del Ejecutivo hasta enero de 2027, con opción a un año más.

El Concejo renovará la potestad al Ejecutivo para que fije el precio del boleto

Ver comentarios

Las más leídas

Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol

Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol

La causa sobre el pasajero golpeado por taxistas dio un giro clave a casi dos meses

La causa sobre el pasajero golpeado por taxistas dio un giro clave a casi dos meses

Un padre sin celular ni carreras de autos por no pagar la cuota alimentaria

Un padre sin celular ni carreras de autos por no pagar la cuota alimentaria

Rosario: se viene una semana calurosa y con alerta amarilla por lluvias

Rosario: se viene una semana calurosa y con alerta amarilla por lluvias

Lo último

El pronóstico optimista de Luis Caputo sobre el dólar: Andá a dormir tranquilo

El pronóstico optimista de Luis Caputo sobre el dólar: "Andá a dormir tranquilo"

Teodelina encaró el proyecto de un parque acuático mientras construye una de las piletas más grandes de Sudamérica

Teodelina encaró el proyecto de un parque acuático mientras construye una de las piletas más grandes de Sudamérica

Un informe muestra la alarmante situación del sector cultural en Argentina

Un informe muestra la alarmante situación del sector cultural en Argentina

Autonomía municipal: el Concejo debate la pluridad sindical y la integración de vecinales

Este miércoles en la comisión de Gobierno del Concejo Municipal volverá a abordar el proyecto de la Intendencia, con este temario: empleo público, recursos administrativos y transformación digital

Autonomía municipal: el Concejo debate la pluridad sindical y la integración de vecinales

Por Lucas Ameriso

Pese al bajo nivel del Paraná, en los últimos cuatro años creció la exportación de sábalos
La Ciudad

Pese al bajo nivel del Paraná, en los últimos cuatro años creció la exportación de sábalos

Un informe muestra la alarmante situación del sector cultural en Argentina

Por Morena Pardo
Zoom

Un informe muestra la alarmante situación del sector cultural en Argentina

El pronóstico optimista de Luis Caputo sobre el dólar: Andá a dormir tranquilo
Economía

El pronóstico optimista de Luis Caputo sobre el dólar: "Andá a dormir tranquilo"

El tiempo en Rosario: martes con calor, chaparrones, viento y alerta amarillo
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con calor, chaparrones, viento y alerta amarillo

Asumieron los nuevos jefes de la Unidad Regional II de Policía de Rosario
POLICIALES

Asumieron los nuevos jefes de la Unidad Regional II de Policía de Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol

Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol

La causa sobre el pasajero golpeado por taxistas dio un giro clave a casi dos meses

La causa sobre el pasajero golpeado por taxistas dio un giro clave a casi dos meses

Un padre sin celular ni carreras de autos por no pagar la cuota alimentaria

Un padre sin celular ni carreras de autos por no pagar la cuota alimentaria

Rosario: se viene una semana calurosa y con alerta amarilla por lluvias

Rosario: se viene una semana calurosa y con alerta amarilla por lluvias

Cuándo juega la selección argentina: día y horario del amistoso ante Angola

Cuándo juega la selección argentina: día y horario del amistoso ante Angola

Ovación
Central se aseguró el primer puesto de la zona y jugar en el Gigante hasta semifinales
Ovación

Central se aseguró el primer puesto de la zona y jugar en el Gigante hasta semifinales

Central se aseguró el primer puesto de la zona y jugar en el Gigante hasta semifinales

Central se aseguró el primer puesto de la zona y jugar en el Gigante hasta semifinales

Asociación Rosarina de Fútbol: Bancario logró el ascenso y ahora irá por el título en la Primera C

Asociación Rosarina de Fútbol: Bancario logró el ascenso y ahora irá por el título en la Primera C

Fútbol femenino: Newells perdió sobre el final y quedó eliminado en los octavos

Fútbol femenino: Newell's perdió sobre el final y quedó eliminado en los octavos

Policiales
Asumieron los nuevos jefes de la Unidad Regional II de Policía de Rosario
POLICIALES

Asumieron los nuevos jefes de la Unidad Regional II de Policía de Rosario

Villas Cañás: cultivaba marihuana en su casa para vender y la Justicia lo sentenció a cinco años

Villas Cañás: cultivaba marihuana en su casa para vender y la Justicia lo sentenció a cinco años

Crimen en Nuevo Alberdi: detuvieron al presunto autor tras 40 días de investigación

Crimen en Nuevo Alberdi: detuvieron al presunto autor tras 40 días de investigación

Condenados por un ataque a tiros en la canchita de Vía Honda

Condenados por un ataque a tiros en la canchita de Vía Honda

La Ciudad
Autonomía municipal: el Concejo debate la pluridad sindical y la integración de vecinales

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Autonomía municipal: el Concejo debate la pluridad sindical y la integración de vecinales

El tiempo en Rosario: martes con calor, chaparrones, viento y alerta amarillo

El tiempo en Rosario: martes con calor, chaparrones, viento y alerta amarillo

Bioferia, Rosario vivió dos días de innovación, economía circular y experiencias para familias

Bioferia, Rosario vivió dos días de innovación, economía circular y experiencias para familias

Campaña de prevención del cáncer de piel en la Calle Recreativa

Campaña de prevención del cáncer de piel en la Calle Recreativa

Con un descenso en las tasas de vacunación, Canadá ya no está libre de sarampión
Información General

Con un descenso en las tasas de vacunación, Canadá ya no está libre de sarampión

China entra en emergencia y se prepara para la llegada del tifón Fung-wong
Información General

China entra en emergencia y se prepara para la llegada del tifón Fung-wong

Donald Trump indultó a Rudolph Giuliani y a otras 76 personas
El Mundo

Donald Trump indultó a Rudolph Giuliani y a otras 76 personas

Brindis TV sigue transmitiendo la Fiesta de Colectividades
novedades

Brindis TV sigue transmitiendo la Fiesta de Colectividades

Se eligieron los nuevos embajadores culturales de la Fiesta de Colectividades
La Ciudad

Se eligieron los nuevos embajadores culturales de la Fiesta de Colectividades

Alcoholemia positiva: chocó a un taxi, huyó e intentó coimear a policía
LA CIUDAD

Alcoholemia positiva: chocó a un taxi, huyó e intentó coimear a policía

Purga de cañerías de agua:  qué deben tener en cuenta los usuarios
LA CIUDAD

Purga de cañerías de agua:  qué deben tener en cuenta los usuarios

Fue a buscar la pelota a otra casa y denunció que su vecino amenazó con disparar
Policiales

Fue a buscar la pelota a otra casa y denunció que su vecino amenazó con disparar

Reabren la causa por un femicidio de hace 20 años y ofrecen recompensa
Policiales

Reabren la causa por un femicidio de hace 20 años y ofrecen recompensa

Una avena instantánea sin gluten fue prohibida por no estar en regla
Información General

Una avena instantánea "sin gluten" fue prohibida por no estar en regla

Policías reanimaron a un bebé recién nacido que se había ahogado con leche
LA CIUDAD

Policías reanimaron a un bebé recién nacido que se había ahogado con leche

Los docentes de la Universidad de Rosario harán tres días de paro esta semana
La Ciudad

Los docentes de la Universidad de Rosario harán tres días de paro esta semana

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante multimillonario que se pone en juego esta semana
Información General

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante multimillonario que se pone en juego esta semana

Dicen que la prohibición de exportar pescado garantiza el futuro de la actividad
La Ciudad

Dicen que la prohibición de exportar pescado garantiza el futuro de la actividad

Del Teatro Arteón al fallido Paseo Star: se alquila el edificio de Sarmiento 778
La Ciudad

Del Teatro Arteón al fallido Paseo Star: se alquila el edificio de Sarmiento 778

Pichetto contra Mercado Libre: Shein y Temu te van a pasar por arriba
Economía

Pichetto contra Mercado Libre: "Shein y Temu te van a pasar por arriba"

Créditos Nido: con casi 43 mil inscriptos, se realizará esta semana un nuevo sorteo
La Ciudad

Créditos Nido: con casi 43 mil inscriptos, se realizará esta semana un nuevo sorteo

Cuáles son los 10 autos usados más vendidos en octubre: la lista completa
Información General

Cuáles son los 10 autos usados más vendidos en octubre: la lista completa

Contra las retenciones: Pullaro afirma que ayudan a barones del conurbano
Política

Contra las retenciones: Pullaro afirma que ayudan a "barones del conurbano"

Argentina llenó la canasta en el Mundial sub-17 y le metió siete goles a Fiyi
Ovación

Argentina llenó la canasta en el Mundial sub-17 y le metió siete goles a Fiyi