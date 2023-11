Masiva caravana de gremios por la salud, la educación pública y "en defensa propia"

“Hoy nos acompañan los empleados bancarios, que están en contra del cierre del Banco Central que propone Milei. ¿Por qué? Porque por el Banco Central se está evitando que no cierren 330 sucursales bancarias, con un montón de trabajadores que van a perder sus puestos. Por eso estamos acá unidos, defendiendo la educación, los comedores, los hospitales y centros de salud. En esta marcha se expresaron los trabajadores de distintos lugares”, agregó Ratner.

marcha defensa salud y educacion pública02.jpg Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Antonio Ratner subrayó que Javier Milei "dejó claro en el debate de candidatos a presidentes que estaba dispuesto a que vuelvan la administraciones de fondo de jubilaciones. Eso sería un retroceso de más de cien años en el sistema previsional argentino".

Por su parte, Eduardo del Monte, referente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) de Rosario, destacó: "No hay que votar en blanco, hemos votado en blanco nosotros otras veces, pero esta vez no debemos hacerlo. No podemos votar una propuesta como la de Javier Milei, que está claro que no es ningún cambio porque se ha asociado con Macri, y eso ya sabemos lo que fue".

Las organizaciones que participaron de la marcha fueron, además del Sindicato de Trabajadores Municipales, Amsafé, ATE listas Verde y Blanca; CTA, UOM Rosario, Asociación Bancaria, Corriente Clasista y Combativa, Partido de los Trabajadores y del Pueblo, Movimiento Evita, Partido Comunista Revolucionario, y empleados del PAMi Zona Norte.