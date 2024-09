Maratón La Capital: la tercera edición contará con una campeona mundial máster y de la vida

>> Leer más: Las mejores postales del maratón del diario La Capital

"Mis hijos me incentivaron para correr los mundiales, se preocuparon y me arreglaron todo", acota Susana al comentar cómo se las ingenió para poder viajar al país nórdico.

También desliza que algunas veces recibió ayuda y que muchos atletas colaboraron para costear su viaje y estadía al Mundial de Finlandia de 2022, pero que ya no quería comprometer a nadie.

Lo cierto es que Susana corre en todos lados, como sea, y eso la hace una atleta muy apreciada y querida por la comunidad atlética. Y eso también le valió la declaración de "visitante distinguida" de Arroyo Seco, donde el pasado 18 de agosto participó de la maratón "Posta de San Martín" y recibió la distinción en pleno escenario.

Campeona mundial máster dos años después

Sin embargo, el dato revelador de la charla surge cuando cuenta que en esa competencia salió campeona mundial, aunque recién dos años después se enteró de eso y tampoco las razones por las cuales la habían descalificado injustamente en esa oportunidad.

"Nunca supe por qué y luego me mandaron a pedir disculpas para reconocer que no me habían clasificado en Finlandia por un error de la organización", reveló Susy, quien acota: "Me sentía muy bien, entera, por eso me llamó la atención —en alusión a que había realizado un tiempazo para su categoría—. Pero como nunca me tomo el tiempo no supe qué tiempo hice".

Presente en las dos ediciones de la maratón de la La Capital

Mientras se toma un merecido descanso después de semejante experiencia en tierras suecas, Susana destaca que participó de las dos ediciones anteriores de la carrera que organizó el diario durante 2022 y 2023.

"Corrí las dos, me gustó la propuesta, por eso me quería anotar otra vez para correrla. Quedé muy conforme con la organización y cuando lo vi en el diario me entusiasmé", bromea y, a la vez, confirma que también estará presente en la tercera edición del próximo 20 de octubre, a las 8.30, cuando la cuenta regresiva del reloj quede en cero para darle comienzo a una nueva aventura.