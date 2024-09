Maratón La Capital: Hugo Acuña, el atleta no vidente que siempre está listo para correr

El atleta no vidente Hugo Acuña (centro), junto a los guías Uriel Mansilla, Nadia Baqueiro y Paola Malvestiti.

"Es una carrera muy linda, me gustó mucho el circuito", destacó como tantos otros corredores y corredoras Hugo Acuña, el atleta no vidente que participó y se subió al podio en las dos primeras ediciones de la Maratón La Capital. Como no podía ser de otra manera, este ultramaratonista anticipó que dirá presente en la tercera edición de la carrera que organiza el Decano de la Prensa Argentina.